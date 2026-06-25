Las extremeñas cobran 3.300 euros menos al año que los hombres pese a reducirse la brecha salarial

Las mujeres extremeñas siguen cobrando de media 3.300 euros menos al año que los hombres, aunque la brecha salarial se ha reducido casi a la mitad en la última década. La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha destacado este jueves en Cáceres que la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres ha pasado del 25% en 2013 al 12,7% en 2024, pero ha advertido de que la desigualdad continúa vinculada de forma directa al peso de los cuidados y a las dificultades para conciliar.

Sánchez Vera ha inaugurado las jornadas sobre brecha salarial y conciliación 'ConciliAcción', organizadas por el Ayuntamiento de Cáceres en el marco del proyecto Éfeso, como espacio de reflexión y aprendizaje para avanzar hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Jornadas sobre brecha salarial y conciliación 'ConciliAcción', organizadas por el Ayuntamiento de Cáceres. / Juntaex

Menos salario por cuidar

La secretaria general ha explicado que la brecha salarial no responde solo al sueldo que se percibe por un mismo trabajo, sino también a las decisiones laborales condicionadas por las responsabilidades familiares. "Su salario es inferior porque, o bien renuncian a seguir creciendo en sus carreras profesionales para poder compatibilizar su trabajo con el cuidado de la familia, o bien optan por reducir su jornada laboral, cobrando, por lo tanto, un salario inferior", ha señalado.

En este sentido, ha alertado de que las responsabilidades de cuidado siguen recayendo de forma mayoritaria sobre las mujeres. Uno de los datos más claros, según ha expuesto, está en las excedencias para el cuidado de hijos. En 2005, el 95,59% de estas excedencias fueron solicitadas por mujeres. En 2024, el porcentaje se ha situado en el 90,74%.

"A día de hoy, la realidad es que 9 de cada 10 excedencias siguen siendo solicitadas por mujeres", ha remarcado Sánchez Vera.

La reducción de jornada también tiene rostro femenino

La desigualdad también se refleja en las reducciones de jornada por motivos de cuidado familiar. Según los datos expuestos en la jornada, el 24,1% de las mujeres opta por esta medida frente al 4,8% de los hombres. Esta diferencia, ha señalado la responsable autonómica, acaba teniendo impacto en los ingresos, la promoción profesional y la trayectoria laboral de muchas mujeres.

Ante esta situación, Sánchez Vera ha defendido la necesidad de seguir impulsando políticas que favorezcan la igualdad real, tanto en el ámbito laboral como en el familiar. "Los retos son claros: seguir reduciendo la brecha salarial, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, impulsar la presencia de las mujeres en sectores estratégicos y en puestos de liderazgo, favorecer la conciliación desde las empresas y las administraciones públicas, y garantizar que ninguna mujer vea limitada su carrera profesional por asumir responsabilidades familiares", ha afirmado.

Ayudas y medidas de conciliación

La secretaria general de Igualdad y Conciliación ha recordado las medidas que desarrolla la Junta de Extremadura para facilitar la conciliación y promover la corresponsabilidad. Entre ellas ha citado las ayudas a guarderías para niños de 0 a 3 años, las subvenciones para la contratación de personas empleadas de hogar destinadas a familias con menores de 14 años o personas con discapacidad, y las ayudas dirigidas a pymes y autónomos para fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria.

También ha destacado las ludotecas que se desarrollan en más de 400 municipios y entidades locales menores de Extremadura, una red que, según ha subrayado, permite apoyar a las familias y favorecer que las responsabilidades de cuidado no sigan condicionando de forma casi exclusiva la vida laboral de las mujeres.

Sánchez Vera ha insistido en que la reducción de la brecha salarial muestra avances, pero no permite dar por cerrado el problema. La diferencia de 3.300 euros anuales, el peso femenino en las excedencias y la desigual presencia en las reducciones de jornada mantienen abierta una brecha que, según ha defendido, solo podrá cerrarse con más corresponsabilidad, más conciliación y más presencia de mujeres en los espacios de decisión.