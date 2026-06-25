La formación de adultos tendrá 747.150 euros en ayudas para el próximo curso en Extremadura

La Junta de Extremadura ha convocado ayudas por 747.150 euros para la realización de programas de aprendizaje a lo largo de la vida dirigidos a personas adultas durante el curso 2026/2027. La convocatoria se ha publicado este miércoles, 24 de junio, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y está orientada a reforzar la oferta de formación no formal en la región.

Estas ayudas tienen como finalidad colaborar con las corporaciones locales, las mancomunidades de municipios y las entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas educativos para personas adultas en Extremadura. La financiación se destinará parcialmente a cubrir los gastos de personal docente contratado para impartir estas acciones formativas.

Programas de 150 horas

La convocatoria establece una única modalidad de programas educativos, centrada en la formación en competencias básicas, el acceso a niveles del sistema educativo y la preparación de pruebas para la obtención directa de titulaciones dirigidas a personas adultas.

Cada entidad beneficiaria recibirá una ayuda de 2.550 euros por programa. Las acciones formativas tendrán una duración total de 150 horas lectivas y deberán organizarse con una distribución mínima de ocho horas de clase a la semana por programa.

Los cursos se desarrollarán entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con grupos formados por un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 25.

Matrícula gratuita

Podrán participar en estos programas las personas que tengan 18 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se inicie la formación. De forma excepcional, también podrán cursarlos los mayores de 16 años que lo soliciten y acrediten tener un contrato laboral o contar con la acreditación oficial de deportistas de alto rendimiento.

La matrícula se realizará en la entidad donde se desarrolle el programa y la participación será gratuita. Además, el alumnado podrá estar matriculado en más de un programa.

Certificado de aprovechamiento

El alumnado que complete la formación y alcance los objetivos previstos recibirá al término del programa un certificado de aprovechamiento, emitido por la entidad beneficiaria y con el visto bueno del Centro de Educación de Personas Adultas al que esté adscrito.

Para valorar el grado de aprovechamiento del programa, los participantes deberán ser evaluados mediante una prueba objetiva.

Diez días de plazo

Podrán solicitar estas ayudas las corporaciones locales de Extremadura, las mancomunidades de municipios y las entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la educación o la formación de personas adultas, dispongan de personalidad jurídica, estén legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y desarrollen su actividad en la región.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde este miércoles, 24 de junio.