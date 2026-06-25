Fuego y agua: Extremadura entra en el mapa de ayudas por incendios e inundaciones

Extremadura vuelve a aparecer en el mapa de las ayudas públicas por daños climáticos, aunque por dos vías distintas y en fases diferentes. Por un lado, la Comisión Europea ha propuesto un paquete de 120,4 millones de euros para los incendios forestales que el pasado verano afectaron a Galicia, Castilla y León y Extremadura, así como para otros episodios extremos registrados en 2025. Por otro, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto una convocatoria de 130,99 millones de euros para reparar daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular afectados por las últimas inundaciones y otras emergencias de protección civil.

La diferencia es importante: en el caso de los incendios, la ayuda europea aún debe recibir el visto bueno final de los legisladores. En el caso de las lluvias, la convocatoria estatal ya está aprobada y Extremadura figura entre los territorios que podrán acogerse a ella, aunque la distribución concreta dependerá de los proyectos que se presenten y se concedan.

La vía de las inundaciones

El Ministerio de Política Territorial ha aprobado la convocatoria de subvenciones para recuperar daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial e insular provocados por inundaciones y otras emergencias de protección civil ocurridas entre el 10 de noviembre y el 9 de febrero.

El Periódico Extremadura

El importe total de esta línea asciende a 130,99 millones de euros y los proyectos podrán recibir una subvención de hasta el 50% de su coste. El plazo de aceptación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 21 de julio.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los territorios dañados en comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, La Rioja, Murcia y Ceuta, además de los territorios afectados en Andalucía y Extremadura que no estén incluidos en el ámbito de aplicación de otro real decreto.

Quién puede pedirlas

La convocatoria está dirigida a diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales cuyo territorio esté comprendido en el ámbito de aplicación de estas ayudas.

En la práctica, esta línea no va destinada directamente a particulares, sino a administraciones encargadas de reparar infraestructuras públicas dañadas por episodios de lluvias, inundaciones u otras emergencias de protección civil.

El precedente del fuego

La segunda vía es europea y está relacionada con los incendios forestales. Bruselas ha propuesto recientemente un desembolso de 120,4 millones de euros para los daños causados por los fuegos que en 2025 arrasaron miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León y Extremadura, además de otros eventos extremos registrados ese año.

Esa ayuda todavía no está cerrada de forma definitiva. De aprobarse, se canalizaría a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el mismo mecanismo que la Comisión Europea acaba de activar para España por la dana de 2024 en Valencia.

El espejo de Valencia

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el desembolso de 846 millones de euros para la reconstrucción tras las inundaciones provocadas por la dana en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Esta cantidad se suma al adelanto de 100 millones que España ya recibió en marzo de 2025, hasta completar un paquete de 946 millones de euros.

Ese dinero podrá destinarse a financiar de forma retroactiva medidas de emergencia y recuperación desde el primer día de la tragedia, como la reparación de carreteras, puentes, redes eléctricas y de agua, alojamientos temporales, limpieza, retirada de desechos, descontaminación, sistemas de prevención de inundaciones y protección del patrimonio cultural.

Política Territorial ha aprobado además otro paquete añadido de 19 millones de euros para reparar daños sufridos en sucesos anteriores, ocurridos entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025. Esta segunda línea incluye a Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Murcia y Navarra, pero Extremadura no figura entre las comunidades incluidas en ese paquete concreto.