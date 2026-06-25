Suceso
Un hombre de 42 años muere por un golpe de calor en el Hospital Don Benito-Villanueva
Se trata del primer fallecido por altas temperaturas que se registra en Extremadura desde el inicio del periodo estival
Redacción
Un hombre de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz) ha fallecido este jueves como consecuencia de las altas temperaturas, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de Extremadura.
Este hombre permanecía ingresado desde este miércoles en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.
Se trata del primer fallecido por altas temperaturas que se registra en Extremadura desde el inicio del periodo estival, según las mismas fuentes.
Primera ola de calor
Sin embargo, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), adscrito al Ministerio de Sanidad, estima que durante la primera ola de calor del año, que arrancó el pasado domingo y remite este jueves, se han producido 212 muertes asociables a las altas temperaturas, tres de ellas en Extremadura.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) recuerda a la población que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar alteraciones en el normal funcionamiento de nuestro organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos.
La afectación a la salud puede ir desde calambres, mareos, cefaleas, deshidratación, insolación hasta golpe de calor, siendo este el más grave al poder presentar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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