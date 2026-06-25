Educación presentará en agosto su oferta de homologación salarial para los docentes extremeños

La homologación salarial de los docentes extremeños ya tiene calendario, pero habrá que seguir esperando para conocer las cifras. El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha asegurado este jueves en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Asamblea que trabaja en una propuesta para mejorar las condiciones del profesorado y que su intención es cerrar una posición definitiva a finales de agosto, antes del inicio del próximo curso escolar.

Hasta entonces, la consejería ha evitado concretar el alcance económico de esa subida para no interferir en la negociación abierta con las organizaciones sindicales. "Nos hemos comprometido a que en el mes de agosto habrá una propuesta, una propuesta que esperamos sea de la mano de las organizaciones sindicales, pero una propuesta que entendemos ya como beneficiosa para el conjunto del profesorado", ha señalado.

El secretario general de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, José Pedro Catalán. / ASAMBLEAEX.ES

Negociación abierta

En respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura, Catalán ha explicado que la Administración autonómica ya ha elaborado un plan interno de mejoras retributivas y no retributivas para los docentes extremeños. Ese documento, según ha indicado, fue trasladado como punto de partida a los sindicatos en una primera reunión celebrada el pasado 18 de junio. La hoja de ruta que maneja la Junta pasa ahora por una nueva reunión en julio y por un último encuentro a finales de agosto, del que debería salir una propuesta "firme".

La homologación salarial docente es una reivindicación que viene de atrás y que ya fue objeto de negociación en la legislatura anterior, aunque entonces las conversaciones quedaron bloqueadas. Cataán ha reconocido ahora que uno de los principales escollos fue la propia definición de qué debía entenderse por homologación y cómo calcularla en comparación con el resto de comunidades autónomas.

Jorge Valiente

Según el secretario general, las partes coincidían en dejar fuera del cálculo situaciones excepcionales como la insularidad o los casos de Ceuta y Melilla, pero no en el resto de variables. La Junta sostiene que no basta con comparar una única nómina o una foto fija de un docente concreto, sino que hay que tener en cuenta conceptos como el sueldo base, los complementos, los trienios, los sexenios, las tutorías o la evolución completa de la vida profesional.

"Nuestros números difieren de los que tenían las organizaciones sindicales", ha admitido el secretario general, que ha insistido en que la intención de la Consejería no es situar a Extremadura en un puesto concreto de la tabla nacional, sino "mejorar las circunstancias del profesorado" dentro de la capacidad presupuestaria de la comunidad.

Retener talento

Desde Unidas por Extremadura, la diputada Nerea Fernández ha defendido que la homologación salarial es necesaria para retener talento y evitar que docentes extremeños opten por trabajar en otras comunidades donde cobran más. Fernández ha recordado que la Junta ya ha aplicado una subida de 80 euros, pero la ha considerado insuficiente para compensar años de pérdida salarial. Como ejemplo, ha citado el caso de un profesor con 15 años de experiencia que quisiera regresar desde Asturias a Extremadura y que, según sus datos, perdería 571 euros al mes.

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández. / ASAMBLEAEX.ES

Durán ha respondido que esa comparación puede ser válida como ejemplo puntual, pero ha defendido que la negociación debe evitar "fotos fijas" y atender al conjunto de la carrera docente. Además, ha recordado que, junto a los 80 euros ya aplicados, existe un compromiso de otros 20 euros para 2027, aunque ha dejado claro que esa referencia no condiciona la negociación abierta.

La Junta se ha comprometido a explicar el resultado de esas conversaciones en septiembre, cuando ya debería estar definida la propuesta. "Nos hemos comprometido a que en el mes de agosto habrá una propuesta", ha señalado Durán, que confía en que pueda ser acordada con los sindicatos y beneficiosa para el conjunto del profesorado extremeño.