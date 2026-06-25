El PSOE anuncia 300 enmiendas para reorientar las cuentas hacia sanidad, educación, ayuntamientos y diálogo social

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará en torno a 300 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de Extremadura para reorientar las cuentas hacia ámbitos como la sanidad, la educación, los ayuntamientos y el diálogo social. Una de las prioridades será revertir el recorte del 50% que, según los socialistas, el gobierno de María Guardiola plantea aplicar a las asignaciones destinadas a la concertación con sindicatos y organizaciones empresariales.

Cotrina ha situado este anuncio en el marco de una ronda de reuniones de trabajo en la Asamblea de Extremadura con los principales agentes sociales y económicos de la región, entre ellos UGT, CCOO, CSIF, la CREEX y otras organizaciones empresariales. A todos ellos les ha trasladado el compromiso del PSOE de llevar al trámite parlamentario enmiendas para eliminar ese recorte y garantizar que sindicatos y patronal puedan seguir desarrollando su labor.

"Vamos a incidir en esos siete grandes acuerdos que le presentamos a la presidenta Guardiola vía enmiendas parciales", ha señalado Cotrina, que ha explicado que el PSOE trabaja ya en la finalización de unas propuestas que "oscilan a unas 300 enmiendas". El dirigente socialista ha rechazado que se trate de "enmiendas al peso" y ha defendido que son iniciativas que "tienen que ver con la vida de la gente" y con "hacer más fácil la vida de la gente aquí".

El recorte al diálogo social

El diálogo social ha ocupado buena parte de la intervención de Cotrina, que ha acusado a la Junta de Extremadura de plantear un "hachazo presupuestario del 50%" a los recursos destinados a sindicatos y organizaciones empresariales. Según ha sostenido, ese recorte no afecta solo a los agentes sociales, sino al conjunto de trabajadores, autónomos y empresarios de la comunidad.

"Ese hachazo no es a los sindicatos, ese hachazo no es a la patronal, ese hachazo es a los trabajadores y trabajadoras de la tierra", ha afirmado. También ha añadido que afecta a "los diferentes empresarios que han construido una Extremadura mejor y que generan empleo, que generan inversiones y que generan competitividad en esta tierra".

En la misma línea, Cotrina ha subrayado la importancia de que Extremadura cuente con "sindicatos fuertes" para defender los derechos laborales y con organizaciones empresariales que encuentren en las instituciones un aliado para seguir generando empleo, inversión y oportunidades. El dirigente socialista ha calificado el recorte como "un hachazo injustificable que supone un ataque directo al diálogo social", una herramienta que, según ha recordado, ha contribuido durante décadas a "la estabilidad, el progreso y la consecución de acuerdos en la región".

"Una decisión ideológica"

Para el líder socialista, la decisión del Ejecutivo autonómico responde a una motivación política y no presupuestaria. "No estamos ante una decisión técnica, sino ideológica. Guardiola nunca se ha sentido cómoda con la concertación social y estos presupuestos lo demuestran", ha señalado.

Cotrina ha acusado además a la presidenta de la Junta de asumir las exigencias de Vox en la elaboración de las cuentas. "Una vez más, Guardiola ha preferido atender las exigencias de Vox antes que defender los intereses de Extremadura", ha afirmado. Frente a ese modelo, ha reivindicado la colaboración entre instituciones, trabajadores y empresarios como vía para afrontar los retos de la comunidad. "El trabajo de los agentes sociales no puede convertirse en moneda de cambio de una negociación política. Los trabajadores, los autónomos y los empresarios extremeños merecen respeto", ha concluido en relación con este asunto.

Sanidad, educación y ayuntamientos

Las enmiendas socialistas no se limitarán al diálogo social. Cotrina ha recordado que el PSOE trasladó a Guardiola siete grandes acuerdos vinculados a la estabilidad de la región, la mejora de los servicios públicos y el refuerzo de los recursos municipales. En ese sentido, ha acusado a la presidenta de no querer hablar "de estabilidad con el Partido Socialista", ni "de estabilidad a las empresas de esta tierra", ni "a los trabajadores y trabajadoras".

También ha reprochado al Ejecutivo autonómico que no quiera abordar "una mejor sanidad", "una mejor educación" o "darle más y mejores recursos a los ayuntamientos de nuestra tierra". Según ha señalado, el PSOE llevará esas materias al trámite parlamentario a través de las enmiendas parciales.

"Lo que vamos a hacer es registrar estas enmiendas, que mejoren y ayuden a contribuir a un presupuesto mejor", ha indicado Cotrina, que ha enmarcado la posición socialista en "la óptica de la responsabilidad". Según ha defendido, el PSOE no mira "a la estabilidad ni del Gobierno ni de María Guardiola", sino a "los extremeños y extremeñas que están por encima de la presidenta y del líder de la oposición".

La vía parlamentaria

Preguntado por la posibilidad de movilizaciones de los agentes sociales si el recorte sigue adelante, Cotrina ha asegurado que el PSOE quiere primero agotar la vía parlamentaria. "Yo lo que le he ofrecido a los sindicatos es pelearlo vía oficial en la Asamblea de Extremadura y llegar hasta el final", ha explicado.

El secretario general del PSOE extremeño ha defendido que su grupo intentará debatir las enmiendas y alcanzar acuerdos "a derecha e izquierda" para mejorar las cuentas. No obstante, ha advertido de que, si no se consigue revertir la situación, "ni uno solo de los sindicatos y tampoco la patronal puede descartar salir a la calle". Según ha señalado, una eventual movilización no respondería solo a la reducción de recursos, sino a la defensa del modelo de concertación. "No van a salir a la calle para que aumenten el 50% de los recursos económicos. Lo hacen por la defensa de los derechos de los trabajadores", ha afirmado.

Atracción de inversiones

Cotrina ha relacionado el diálogo social con la capacidad de Extremadura para atraer inversiones y generar confianza en los proyectos empresariales. En ese contexto, ha defendido que la patronal cumple un papel importante para crear condiciones que permitan apostar por la región.

"La patronal sirve para que esta gente pueda sentarse de una manera determinada, rotunda y además con condiciones que le permitan apostar por la tierra", ha señalado. A su juicio, el recorte planteado por la Junta debilita un espacio que ha sido clave para trabajadores y empresarios y que debe seguir contribuyendo a la competitividad de Extremadura.

Regionalizar el debate

Cotrina ha defendido también que el PSOE quiere centrar el debate político en Extremadura y en los problemas concretos de la comunidad. Quiere "regionalizar el debate". En esa línea, y preguntado por los casos de corrupción que salpican a los socialistas en el Gobierno, ha insistido en que hablar solo de política nacional impide abordar asuntos como la climatización en colegios o las condiciones en las que se desarrollan algunas pruebas de oposición.

El dirigente socialista ha cerrado su intervención política con un mensaje de "tolerancia cero" frente a la corrupción y con respeto a las resoluciones judiciales. "Tolerancia cero ante la corrupción", ha afirmado.