SEO/BirdLife: "Si nos dicen que el problema en Extremadura es Red Natura, nos están engañando"

SEO/BirdLife ha situado la Red Natura 2000 en el centro de sus propuestas ambientales para Extremadura, cuestionando el discurso que identifica los espacios protegidos como una traba para los municipios. Según Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, la normativa ya permite autorizar determinadas actuaciones de interés público dentro de estos espacios sin necesidad de reducir previamente su protección. Ha puesto como ejemplo una residencia de mayores, incluso de iniciativa privada, siempre que quede justificado ese interés público.

La entidad considera innecesario el decreto que recorta 36 zonas de especial protección para las aves (ZEPAs) en el entorno de pueblos y ciudades, una medida que SEO/BirdLife ha recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa. A juicio de la organización, la Junta dispone de margen para facilitar el desarrollo urbanístico ordinario en municipios incluidos en Red Natura sin trasladar a los vecinos la idea de que la protección ambiental es el problema.

"Todos los municipios que están dentro tienen derecho a un desarrollo urbanístico acorde", ha afirmado Cardalliaguet. El responsable de la organización ha reprochado al Gobierno extremeño que vincule determinadas actuaciones a la necesidad de retirar antes la protección ambiental, cuando "la legislación ya contempla vías para autorizarlas si existe interés público".

El peso de Valdecañas

En ese contexto, SEO/BirdLife ha situado el caso de Valdecañas como uno de los antecedentes que explican la intensidad del debate actual. Cardalliaguet ha apuntado a que, tras las sentencias sobre el complejo turístico, se ha intentado buscar una salida modificando la delimitación de espacios protegidos, una vía que la organización rechaza porque "no resuelve el problema de fondo".

La lectura de SEO/BirdLife es que no debe utilizarse la necesidad de servicios o viviendas en los pueblos como argumento general para abrir la puerta a grandes desarrollos urbanísticos en zonas protegidas. "Si eso está detrás en algunas zonas, que se diga claramente. Pero eso es inviable", ha señalado Cardalliaguet.

La organización sostiene que Extremadura dispone de suelo fuera de la Red Natura para plantear proyectos urbanísticos de gran escala. Según los datos expuestos por la entidad, estos espacios ocupan el 30,9% del territorio regional, por lo que Cardalliaguet ha rechazado que esa superficie protegida sea la causa de los problemas de desarrollo económico de la comunidad. "Si nos dicen que el problema es Red Natura, nos están engañando. Y Extremadura no está para que la engañe nadie", ha afirmado.

Fondos europeos frente a recortes

SEO/BirdLife plantea menos debate sobre recortes y más proyectos para aprovechar la financiación europea vinculada a la conservación. La organización cree que Extremadura puede convertir sus recursos naturales en una oportunidad si presenta iniciativas de restauración, gestión de hábitats y mejora de los espacios protegidos.

Cardalliaguet ha citado convocatorias europeas que priorizan actuaciones en Red Natura y ha pedido al Gobierno extremeño que trabaje en proyectos estratégicos. "En vez de pensar en recortarla, vamos a pensar en aprovecharla", ha resumido.

Incendios y prevención

La comparecencia también ha abordado los incendios forestales, otro de los asuntos que SEO/BirdLife considera prioritarios para Extremadura. Cardalliaguet ha reclamado una estrategia regional frente a los grandes fuegos y ha advertido de que el problema no puede afrontarse únicamente con "mensajes después de cada incendio" ni con "respuestas improvisadas" cuando la emergencia ya está en marcha.

La entidad relaciona la mayor virulencia de los incendios con el cambio climático y pide que la prevención se diseñe con participación social, criterios técnicos y respaldo científico. También rechaza los "bulos" que atribuyen el agravamiento de los fuegos a una supuesta imposibilidad de mantener ganado en zonas protegidas.

"No está prohibido tener ganado prácticamente en ningún sitio de Extremadura", ha subrayado Cardalliaguet. A partir de ahí, la organización reclama medios suficientes y mejores condiciones para los profesionales de la extinción, al entender que la rapidez de la primera respuesta es clave para evitar que un conato acabe convertido en un gran incendio.

Vencejos, nidos y obras

Diego Navarro, técnico de Especies y Espacios de la organización, ha alertado de la destrucción de nidos de vencejos y aviones comunes en edificios públicos, comunidades de vecinos y obras de rehabilitación.

Navarro ha recordado que estas especies forman parte del patrimonio urbano y cumplen una función útil en el control natural de insectos. "Los vencejos, por ejemplo, son capaces de consumir varios miles de mosquitos al día", ha indicado.

La organización ha mencionado casos recientes en Almendralejo y Aliseda, donde se colocaron redes antinidificación y, según ha indicado, llegaron a observarse ejemplares muertos. Frente a estas prácticas, SEO/BirdLife propone soluciones sencillas, como nidos artificiales, bandejas para recoger excrementos o canalones que reduzcan las molestias sin eliminar las colonias.

En Cáceres, la entidad ha citado como ejemplo positivo la reforma de la muralla, donde el Ayuntamiento y la empresa constructora han adaptado parte de los trabajos para evitar afecciones a los nidos durante la época de cría.

Campo tradicional y agua

El último bloque se ha centrado en el campo. Cardalliaguet ha reivindicado el papel de quienes mantienen sistemas agrarios tradicionales, especialmente en zonas de alto valor ambiental. La organización pide que se reconozcan mejor esos servicios ambientales y advierte de que la industrialización del campo tiene límites, sobre todo por la disponibilidad de agua. "No hay agua suficiente para poner en regadío toda Extremadura", ha afirmado el delegado de SEO/BirdLife.

Cardalliaguet ha cerrado su intervención con una idea que resume el tono de sus propuestas: "La naturaleza no es ideología. La naturaleza es un recurso y un patrimonio de Extremadura. Hay que aprovecharlo y no dejar que se diluya y se pierda".