Extremadura ya tiene el 91% de sus trámites online y suma IA para acortar tiempos de tramitación

Un informe que hasta ahora podía requerir semanas de trabajo técnico podrá contar con una primera versión en menos de cinco minutos. Es uno de los ejemplos más visibles de la nueva etapa de simplificación administrativa que la Junta de Extremadura quiere impulsar con inteligencia artificial, en un momento en el que la comunidad ya gestiona de forma electrónica el 91% de sus trámites y procedimientos con la ciudadanía.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha presentado este jueves la nueva Plataforma de Hiperautomatización e Inteligencia Artificial, una solución en la nube contratada por 8 millones de euros y con una duración inicial de tres años, prorrogable hasta cinco. El objetivo es que esta herramienta apoye la gestión de más de 250.000 expedientes durante su primer año de funcionamiento y que, una vez consolidado el modelo, pueda superar los 350.000 expedientes anuales.

La plataforma permitirá ordenar información, detectar retrasos, clasificar documentación, preparar borradores, realizar comprobaciones repetitivas, generar avisos y facilitar que distintos sistemas administrativos se comuniquen entre sí. Según ha explicado Santamaría, se trata de incorporar tecnología a tareas que hasta ahora consumían tiempo y esfuerzo interno, pero sin sustituir el criterio de los profesionales públicos.

«La IA no sustituye el conocimiento de los empleados públicos, lo potencia», ha defendido el consejero, que ha insistido en que estas herramientas están concebidas para liberar a los trabajadores de tareas rutinarias y permitirles dedicar más tiempo al análisis, la atención, la toma de decisiones y la resolución de expedientes.

El caso más avanzado es PatrimonIA, el agente de inteligencia artificial aplicado a la gestión del patrimonio cultural, presentado por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León. La herramienta trabaja ya con cerca de 4.000 expedientes gestionados por la Dirección General de Patrimonio y con información acumulada de los últimos cinco años.

Según los datos aportados por la Junta, PatrimonIA permite reducir más de un 95% los tiempos de tramitación de determinados expedientes. Además, entre el 60% y el 70% de los informes se generarán de forma automática y el esfuerzo de recopilación de información se reducirá hasta el 90%.

Aplicaciones

En una primera fase, la aplicación se está utilizando en expedientes de protección del patrimonio cultural que requieren un elevado análisis documental, como autorizaciones para intervenciones arqueológicas, declaraciones de impacto ambiental y tareas de actualización y consulta del inventario. No obstante, el Ejecutivo regional ya realiza pruebas para extender su uso a otro tipo de procedimientos.

La herramienta permite elaborar preinformes sobre posibles afecciones, valores o condicionantes de un terreno o proyecto. León ha subrayado que esto resulta especialmente relevante para ciudadanos, empresarios o promotores que quieren iniciar una inversión y necesitan saber si una actuación puede verse afectada por restos arqueológicos o por elementos de valor patrimonial.

«Cuando un ciudadano, un empresario o un promotor inicia un proyecto, necesita certezas y respuestas rápidas; eso es precisamente lo que viene a ofrecer esta herramienta», ha señalado el consejero de Cultura, quien ha defendido que PatrimonIA no sustituye el criterio técnico, sino que lo fortalece al liberar a los profesionales de tareas rutinarias.

León ha destacado además que se trata de un proyecto pionero en el ámbito autonómico, al no existir actualmente otra comunidad que cuente con una aplicación de estas características para la gestión del patrimonio cultural.

Simplificación administrativa

La implantación de esta plataforma se enmarca en el proceso de simplificación administrativa y digital desarrollado por la Junta durante los últimos tres años. En ese periodo, Extremadura ha pasado del 45% al 91% de trámites accesibles de manera electrónica, por encima de la media europea, situada en el 88%, según el Informe de Madurez Digital de las comunidades autónomas.

Además, se han simplificado casi 500 trámites y se ha pasado de 100 a 751 procedimientos accesibles por vía electrónica. La Administración autonómica también ha realizado cerca de 40.000 consultas automáticas a otras administraciones para evitar pedir a los ciudadanos documentos que ya existen y ha automatizado trámites que afectan a unas 75.000 solicitudes, resoluciones o tareas internas.

Santamaría ha señalado que esta transformación ya se traduce en beneficios directos en ámbitos como las ayudas a la natalidad, el empleo autónomo, los procesos selectivos o el pago de tasas y tributos. En las ayudas a la natalidad, se ha pasado de pedir 228 datos a 102, de exigir seis documentos a uno y de 345 minutos de tramitación a 98. En las ayudas al empleo autónomo, con cerca de 7.000 solicitudes al año, los datos requeridos se han reducido de 72 a 31 y el tiempo de presentación ha bajado de diez minutos a uno y medio.

Nueva normativa

El Gobierno regional quiere completar este proceso con la futura Ley de Simplificación Inteligente de Extremadura. Santamaría ha anunciado que la próxima semana comenzará el recorrido de participación y contraste del borrador con comisiones sectoriales, tejido productivo y sociedad civil, con el objetivo de culminar el proceso de escucha, mejora y consenso antes de que termine el año.

Cabe destacar que la futura norma pretende avanzar hacia una Administración que pida los datos una sola vez, consulte por sí misma la información que ya está disponible, utilice un lenguaje claro, reduzca documentos y elimine trámites complejos, duplicados o difíciles de entender.