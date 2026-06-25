Don Álvaro estrena una subestación clave para alimentar la alta velocidad en Extremadura

Extremadura suma una nueva pieza a su red eléctrica de alta capacidad. Red Eléctrica ha concluido la construcción de la subestación Don Álvaro 400 kV, en la provincia de Badajoz, una instalación que dará servicio al corredor ferroviario de alta velocidad Puertollano-Mérida y que también permitirá reforzar el suministro para otros trazados ferroviarios electrificados.

La infraestructura, desarrollada por la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, está llamada a tener un papel estratégico más allá del ámbito ferroviario. La compañía la sitúa como un nodo relevante dentro del corredor eléctrico Andalucía-Extremadura-Castilla-La Mancha-Madrid, uno de los grandes ejes de la red de transporte.

El proyecto ha supuesto una inversión de alrededor de 15 millones de euros, incluyendo la línea de entrada y salida asociada, que permitirá integrar la subestación en la red a través del eje Almaraz-Bienvenida 400 kV. Ambas actuaciones forman parte de la planificación eléctrica vigente y están incluidas entre los proyectos financiables con fondos europeos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Red Eléctrica destaca que la nueva subestación contribuirá a mejorar la cohesión territorial y a reforzar la capacidad de Extremadura para acoger nuevos desarrollos industriales. También facilitará la integración de energías renovables en el sistema, en una comunidad que mantiene un peso creciente en la generación eléctrica limpia.

La instalación de Don Álvaro se suma a otras subestaciones de 400 kV puestas en servicio en Extremadura durante el pasado año, como las de La Serena, Maguilla, Fuente del Maestre y Fuente de Cantos. Con esta red de nuevas infraestructuras, la compañía refuerza la capacidad de transporte eléctrico en distintos puntos de la región.

El despliegue continuará en los próximos meses. Red Eléctrica prevé que en otoño concluyan las obras de la línea de entrada y salida que conectará la subestación de Zarzón a la red, lo que permitirá su puesta en servicio. En paralelo, avanza en el desarrollo de las nuevas infraestructuras de Guadiana y Río Caya, también de 400 kV.

Estas últimas están concebidas para atender la demanda de grandes consumidores industriales en el entorno de Río Caya, considerado estratégico para el impulso de la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico de Badajoz. La planificación eléctrica vigente sitúa así a Extremadura en una posición más favorable para acompañar el crecimiento industrial, la transición ecológica y la electrificación de nuevas actividades.