Vox plantea retirar las ayudas a ecologistas para destinarlas a jóvenes agricultores en Extremadura

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este jueves en la Asamblea de Extremadura siete enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026. El partido las presenta como retoques a un texto que considera un "buen presupuesto" y que ha sido pactado con el PP dentro del Gobierno regional.

Las modificaciones se concentran en las áreas donde Vox tiene responsabilidades de Gobierno: la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural y la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Según ha explicado el diputado Álvaro Sánchez Ocaña tras registrar las propuestas, el objetivo es mejorar las cuentas en las materias gestionadas por su formación.

Más ayudas para seguros agrarios

En Agricultura, Vox defenderá dos enmiendas. Una de ellas busca aumentar las ayudas a la contratación de los seguros agrarios, con especial atención al sector cerecero, al que Sánchez Ocaña ha situado entre los más afectados por las condiciones meteorológicas recientes. El diputado ha señalado que este sector ha resultado "muy perjudicado con las prontas lluvias del pasado mes".

La segunda enmienda plantea retirar los fondos que la consejería ha venido destinando a asociaciones ecologistas para dedicarlos a fomentar la incorporación de jóvenes a la actividad agrícola y ganadera. Sánchez Ocaña ha defendido que los agricultores y ganaderos jóvenes "son los mejores garantes en la protección y conservación de nuestro medioambiente". Por esa razón, ha considerado "innecesario ese gasto a las asociaciones ecologistas".

El diputado ha matizado que, si otra consejería mantiene subvenciones a ese tipo de colectivos, "es su responsabilidad y su decisión". En cambio, ha añadido que Vox priorizará "a todos aquellos que nos dan de comer" y a quienes considera "los mejores guardianes de nuestro campo a cuanto al ecologismo se refiere".

Ayudas a entidades provida

Las otras cinco enmiendas se dirigen al ámbito de la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Entre ellas, la formación plantea subvencionar asociaciones que "fomentan la vida y no lo contrario". El diputado ha contrapuesto esta línea con lo que ha denominado "cultura de la muerte".

La iniciativa se enmarca en el discurso de Vox sobre natalidad y familia, una de las áreas políticas que ha situado como prioridad dentro de su acción de gobierno. La formulación de la enmienda queda pendiente de su tramitación parlamentaria y de los detalles presupuestarios concretos que se incorporen al debate de las cuentas.

Jóvenes bajo protección de la Junta

Otra de las líneas anunciadas por Vox afecta a los jóvenes acogidos en el sistema de protección de menores de la Junta de Extremadura. Sánchez Ocaña ha avanzado que su grupo quiere hacer un "gran esfuerzo" para facilitar su incorporación al mercado laboral.

El objetivo, según el diputado, es que estos jóvenes puedan acceder al empleo "en igualdad de oportunidades que el resto de jóvenes de nuestra región". La medida introduce en el debate presupuestario una cuestión social de largo recorrido: qué ocurre con los menores tutelados cuando alcanzan la mayoría de edad y deben iniciar una vida autónoma.

El PP apoyará las propuestas, según Vox

A preguntas de los periodistas sobre si las enmiendas recibirán el respaldo del PP, Sánchez Ocaña ha dado por hecho el apoyo de su socio de gobierno. "Somos un partido de coalición y somos un partido serio y un gobierno serio, leal, el uno con el otro, y todo lo que se registre, pues, obviamente, se va a aprobar", ha contestado.

El diputado ha insistido en que no existe conflicto con el PP en torno a estas propuestas. "No tenemos ningún problema con el PP. Al contrario, son medidas que van a mejorar un presupuesto que es, de por sí, muy bueno", ha subrayado.

En la misma línea, ha avanzado que Vox apoyará las enmiendas que presente el PP a las cuentas regionales. A su juicio, también serán propuestas dirigidas a mejorar un presupuesto que ambos partidos defienden como base de la acción del Ejecutivo.

Para Vox, estas siete enmiendas ejecutan el discurso con el que el partido ha entrado en el Gobierno autonómico: "eliminar el gasto superfluo" y destinarlo, según Sánchez Ocaña, "a lo verdaderamente importante, que es nuestro campo, nuestros jóvenes y la natalidad".