64.000 viajes, calor y obras en la primera salida del verano en Extremadura

Tráfico activa este viernes a las 15.00 horas la primera operación salida del verano, un dispositivo que se mantendrá hasta las 24.00 horas del domingo 28. En Extremadura, la previsión sitúa el volumen de movimientos en torno a los 64.000 durante todo el fin de semana, coincidiendo con el arranque de las vacaciones, los desplazamientos hacia otros puntos de la comunidad y las salidas hacia Andalucía, Madrid y Portugal.

Por provincias, Badajoz será la que soporte una mayor movilidad, con unos 38.500 desplazamientos, frente a los 25.500 previstos en Cáceres. Las carreteras que suelen concentrar más tráfico en estas operaciones son la A-5, la A-66, la N-430 y la EX-A1, porque funcionan como los principales corredores de entrada, salida y conexión interna de la región.

La A-5 canaliza buena parte de los desplazamientos hacia Madrid y Portugal; la A-66 vertebra Extremadura de norte a sur y enlaza con Andalucía; la N-430 absorbe tráfico entre la provincia pacense, la Siberia, el entorno de Don Benito-Villanueva y Castilla-La Mancha; y la EX-A1 es clave para los movimientos en el norte cacereño, con conexiones hacia Navalmoral de la Mata, Plasencia y el Campo Arañuelo.

La atención debe extremarse también en los accesos y salidas de las principales autovías, en los entornos de Navalmoral de la Mata, Mérida, Cáceres, Plasencia y Badajoz, y en los enlaces hacia carreteras convencionales. En estas vías secundarias el riesgo aumenta por la presencia de cruces, travesías, adelantamientos, vehículos agrícolas o motoristas.

Controles en zonas de obras

La operación salida coincide con la campaña especial de vigilancia que la DGT mantiene hasta este domingo en carreteras en obras. El objetivo es reducir accidentes en estos tramos y proteger a los trabajadores que realizan tareas de conservación y mantenimiento en vías abiertas al tráfico.

Uno de los puntos donde se ha presentado esta campaña es el enlace de la salida 542 de la A-66, que conecta con la carretera CC-38, en la provincia de Cáceres. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que el año pasado se realizaron en la comunidad más de 3.600 controles durante esta misma campaña y fueron denunciados algo más de 99 conductores. La mayoría de las sanciones estuvieron relacionadas con el exceso de velocidad: 81 de esos conductores no adecuaron la marcha a la señalización de los tramos en obras.

La jefa provincial de Tráfico, Cristina Redondo, ha incidido en que muchos incidentes que sufren los operarios de conservación están provocados por vehículos ajenos a la obra. Entre los comportamientos de riesgo figuran circular demasiado rápido, usar el móvil, realizar adelantamientos prohibidos o cambiar de carril de forma indebida dentro de zonas señalizadas.

Más calor y más viajes

La primera operación salida llega además con máximas de hasta 35 grados en Badajoz el domingo y de hasta 36 en Cáceres. El calor puede agravar los efectos de una retención, una avería o un viaje largo, sobre todo si se circula con menores, personas mayores o mascotas.

La previsión de este año supera ligeramente la comunicada en la primera operación salida del verano anterior. En 2025, la DGT estimó unos 62.000 desplazamientos en Extremadura durante ese primer dispositivo estival. La cifra actual, en torno a 64.000, supone unos 2.000 movimientos más, un incremento aproximado del 3%.

Tráfico insiste en la prudencia, especialmente en las carreteras convencionales, donde una distracción, una salida de vía o una velocidad inadecuada pueden tener consecuencias más graves. También recuerda la importancia de evitar el consumo de alcohol o drogas, respetar los límites y prestar especial atención a los motoristas.

Incidencias y revisión del vehículo

La DGT está impulsando además la plataforma DGT 3.0, que concentra información en tiempo real sobre incidencias, cortes, desvíos, obras o restricciones que afectan a la movilidad. La finalidad es que esos avisos lleguen al conductor a través de navegadores, paneles de mensaje variable y otros servicios antes de encontrarse con el problema en la carretera.

Antes de salir, conviene comprobar el estado del vehículo, especialmente neumáticos, frenos, alumbrado, niveles, batería, climatización y elementos de emergencia. Con más tráfico, temperaturas altas y coches cargados, una revisión básica puede evitar una avería o reducir riesgos durante el trayecto.

La operación terminará en la medianoche del domingo, cuando se cierre el primer gran movimiento del verano en las carreteras extremeñas. Hasta entonces, la previsión apunta a un fin de semana de movilidad intensa, con calor, controles en tramos de obras y desplazamientos repartidos entre los grandes ejes viarios y las salidas cortas dentro de la comunidad.