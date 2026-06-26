La Cereza del Jerte llega a hospitales extremeños con 100 kilos de picotas para pacientes ingresados

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha donado 100 kilos de picotas para incorporarlas a los menús de pacientes ingresados en centros hospitalarios de Extremadura. La iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de alimentación saludable y contribuir a que las personas ingresadas puedan contar con un postre de origen extremeño.

La acción se ha desarrollado en centros del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, aunque el enfoque de la campaña se sitúa en la promoción de productos regionales dentro de la restauración hospitalaria. La donación forma parte de una colaboración con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y se integra en el proyecto "Menú Gastronómico Extremeño", que busca incorporar productos de proximidad y calidad diferenciada en los menús que se sirven en hospitales públicos.

"Colaborar con el sistema público de salud"

El presidente de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado que "es una prioridad poner las picotas a disposición de los pacientes extremeños y colaborar con el sistema público de salud".

La DOP Cereza del Jerte dona 100 kilos de fruta para los menús de pacientes ingresados en hospitales. / Cedida

Tierno ha señalado que la DOP quiere aportar al menú hospitalario "un ingrediente de máxima calidad, saludable y nutritivo, cultivado en el Valle del Jerte y sus alrededores". También ha defendido que la mejor forma de promover hábitos de alimentación saludables es acercar "los productos de nuestra tierra" a quienes más necesitan cuidar su salud.

Producto extremeño de proximidad

Por su parte, la coordinadora del Servicio de Alimentación del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Plácida Sánchez Giralt, ha expresado que valoran "muy positivamente esta colaboración con la DOP Cereza del Jerte", porque permite incorporar a los menús de los pacientes un producto fresco, saludable y de gran calidad.

Sánchez Giralt ha afirmado que iniciativas como esta contribuyen a enriquecer la oferta alimentaria hospitalaria con productos de proximidad, favoreciendo una alimentación equilibrada y acercando a los pacientes "lo mejor de nuestra tierra".

Calidad certificada y valor nutricional

La Cereza del Jerte cuenta con calidad certificada y es uno de los productos agroalimentarios más reconocibles de Extremadura. Desde el punto de vista nutricional, según la información facilitada por la DOP, las cerezas aportan fibra, antioxidantes y oligoelementos esenciales como hierro, magnesio, potasio y calcio.

Su composición destaca también por la presencia de vitaminas A y C, lo que convierte a este alimento certificado en una opción adecuada para enriquecer la pauta nutricional de los pacientes dentro de una dieta equilibrada.

El cultivo natural en el Valle del Jerte y su recolección artesanal y tradicional garantizan, según el consejo regulador, que el fruto mantenga sus propiedades y llegue al consumidor en su momento óptimo de maduración y consumo.