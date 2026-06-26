El día después del suicidio: Extremadura crea un grupo de apoyo tras registrar su peor cifra en 36 años

Extremadura registró en 2024 un total de 98 muertes por suicidio, el último año con datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Es la cifra más alta en 36 años, ya que hay que remontarse a 1988 para encontrar un dato superior, con 99 fallecimientos por esta causa. En ese contexto, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha iniciado la creación de un Grupo de Apoyo al Duelo por suicidio, un recurso específico para acompañar a las personas que han perdido a un ser querido en estas circunstancias.

La iniciativa busca atender el día después del suicidio: el impacto que queda en las familias, amistades y entornos cercanos. El duelo por suicidio tiene características propias y puede estar atravesado por sentimientos intensos de culpa, incomprensión, silencio o estigma, lo que dificulta el proceso y puede tener efectos adversos en la salud mental de quienes lo sufren.

El SES considera por ello fundamental ofrecer una atención integral, accesible y coordinada a estas personas y a su entorno. El nuevo grupo pretende convertirse en un espacio seguro en el que compartir, comprender y elaborar el proceso de duelo, con el acompañamiento de profesionales con experiencia en prevención y posvención del suicidio.

Un recurso para toda Extremadura

El Grupo de Apoyo al Duelo por suicidio celebrará encuentros de unas dos horas de duración por sesión. Para facilitar el acceso desde cualquier punto de la comunidad, la participación podrá ser tanto presencial como telemática, una fórmula especialmente relevante en una región extensa y con población dispersa.

S. GARCIA

El programa estará coordinado por profesionales especializados y también servirá para reforzar la formación del personal sanitario de la red pública de salud mental en el abordaje del duelo por suicidio. El objetivo es favorecer una atención más sensible, cercana y adaptada a las necesidades reales de las personas afectadas.

La creación de este recurso se integra en la estrategia regional de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia para avanzar hacia un sistema más humano y accesible. El suicidio cerró 2024 con 98 fallecimientos en Extremadura, mientras que en el conjunto de España se contabilizaron 3.953 muertes por esta causa, según los datos definitivos del INE publicados en diciembre de 2025 y recogidos por el Observatorio del Suicidio en España.

Sesión informativa en Mérida

El próximo 29 de junio, de 18.00 a 20.00 horas, se celebrará una sesión informativa sobre este grupo en el aula 2 del Hospital de Mérida (planta primera, bloque posterior). La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, será gratuita y permitirá conocer el funcionamiento, el contenido y los objetivos del recurso, además de resolver las dudas de quienes estén interesados en participar.

Entrada del Hospital de Mérida. / El Periódico

La asistencia requiere inscripción previa, que podrá realizarse a través del teléfono 633 169 129, mediante WhatsApp, o del correo electrónico extremadura.acompana@salud-juntaex.es. Esos mismos canales estarán disponibles para solicitar información sobre el grupo y sobre el proceso de acceso.

Dónde pedir ayuda

El SES recuerda que, en caso de necesitar ayuda, se puede acudir a los profesionales del centro de salud o consultorio de referencia, así como a los servicios de urgencias de Atención Primaria y Hospitalaria. También están disponibles el programa Extremadura Responde, en el 900 06 01 01, y el 112 en situaciones de emergencia.

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A nivel nacional, la Línea 024 de atención a la conducta suicida funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Es gratuita, confidencial y está atendida por profesionales especializados; también cuenta con chat web a través de Cruz Roja.