El grupo chino de la gigafactoría de Navalmoral lleva a Europa sus soluciones para almacenar renovables

Guardar el sol y el viento se ha convertido en uno de los grandes retos de la transición energética. España produce cada vez más electricidad renovable, pero el desafío ya no pasa solo por generar energía limpia, sino por almacenarla, gestionarla y utilizarla cuando el sistema realmente la necesita. En ese contexto, el grupo chino Envision, propietario de AESC, la empresa que desarrolla la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata, ha presentado en Europa nuevas soluciones de almacenamiento energético.

La compañía ha mostrado sus novedades en Intersolar Europe 2026, celebrada en Múnich, una de las principales ferias del sector. Entre los sistemas presentados figuran una solución de almacenamiento de larga duración, una plataforma híbrida que combina energía eólica, solar y baterías, y un sistema energético diseñado para centros de datos de inteligencia artificial.

La presentación tiene interés para Extremadura por la vinculación empresarial de Envision con AESC y con el proyecto de Navalmoral. De momento no se concreta la incidencia directa de estas nuevas soluciones en la planta extremeña, pero resulta evidente que la gigafactoría ha reorientado su proyecto inicial y ha ampliado su enfoque precisamente hacia el almacenamiento energético.

Cedido

En concreto, la fábrica de baterías abarcará la producción no solo de baterías para coches eléctricos, como era la primera intención, sino que contará con líneas de producción dedicadas al almacenamiento de energía. La empresa ya ha procedido a la compra oficial del suelo que necesita en Navalmoral con arreglo a la redimensión del proyecto. Ahora serán menos las líneas de producción y serán diferenciadas.

Guardar energía durante más horas

La principal novedad presentada por Envision es Gen8 4.X MWh, un sistema de almacenamiento energético de larga duración pensado para redes eléctricas con una alta presencia de renovables y para clientes industriales con grandes consumos. Según la compañía, esta solución permite almacenar energía entre ocho y dieciséis horas, una capacidad útil en sistemas donde la producción solar y eólica no siempre coincide con los momentos de mayor demanda.

Este tipo de tecnologías gana protagonismo en mercados como el español, donde el fuerte despliegue de renovables obliga a reforzar la estabilidad de la red, reducir los vertidos de energía y aprovechar mejor la electricidad generada. Cuando hay mucho sol o viento, puede producirse más energía de la que se consume en ese momento. Sin almacenamiento suficiente, una parte puede desaprovecharse.

Envision defiende que el almacenamiento de larga duración debe aportar no solo energía limpia, sino también estabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico. La compañía destaca que sus nuevos equipos están preparados para funcionar en condiciones ambientales exigentes y para integrarse en proyectos de gran escala.

Sol, viento y baterías

La multinacional también ha dado a conocer una solución híbrida que integra generación eólica, solar y almacenamiento. El objetivo es que las distintas fuentes de energía funcionen de forma coordinada, con sistemas de control capaces de decidir cuándo producir, cuándo almacenar y cuándo suministrar electricidad.

La propuesta está pensada para mejorar el aprovechamiento de la energía renovable y reforzar la seguridad del suministro. Para clientes industriales, este tipo de plataformas permiten coordinar generación, baterías, conexión a red y demanda energética desde un mismo sistema de gestión.

Envision sostiene que la siguiente fase de la transición energética no estará marcada únicamente por el coste de producir electricidad, sino por la competitividad del sistema energético en su conjunto. Es decir, no solo por generar energía barata, sino por hacerla disponible y gestionable.

Energía para la inteligencia artificial

La tercera línea presentada por Envision mira hacia otro foco de consumo creciente: los centros de datos de inteligencia artificial. La compañía ha desarrollado un sistema que integra generación renovable, almacenamiento y gestión inteligente para garantizar un suministro estable a infraestructuras con una elevada demanda eléctrica.

El crecimiento de la inteligencia artificial plantea un nuevo desafío energético para los próximos años, por el elevado consumo de los centros de datos y la necesidad de asegurar electricidad continua. Envision plantea sus soluciones como una forma de combinar energía limpia, baterías y control inteligente para reducir la huella de carbono de estas infraestructuras.

Con estas propuestas, el grupo chino refuerza su apuesta por un modelo energético en el que las baterías ya no se vinculan solo al vehículo eléctrico, sino también a la gestión de la red y al aprovechamiento de las renovables. Para Extremadura, la dimensión es relevante: el dueño de la gigafactoría de Navalmoral mueve ficha en un mercado en crecimiento.

Proyecto en Navalmoral

AESC, propiedad de Envision, promueve la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata. Según el calendario trasladado por la administración autonómica, prevé finalizar el montaje de planta en septiembre de 2027, iniciar entonces la producción de módulos y packs y comenzar la fabricación de celdas a finales de 2028. El proyecto se ha reducido respecto al planteamiento inicial, pasando de 94,2 gigavatios hora anuales de capacidad a 12 GWh. La fábrica se centrará en un tipo de batería: las celdas LFP, de litio-ferrofosfato.

Así ha sido el acto de la primera piedra de la gigafactoría de Navalmoral, en imágenes /

La Junta de Extremadura ha explicado recientemente que el nuevo planteamiento reduce líneas de producción, incorpora tecnología y amplía su orientación hacia el almacenamiento de energía, el gran reto directamente enlazado con los avances de la compañía china presentados en Europa. La inversión prevista en Navalmoral se sitúa en 977 millones de euros y la estimación de empleo ronda los 900 puestos de trabajo.