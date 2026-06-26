Manuel Naharro: "Al PP le cuesta llegar al gobierno de un municipio, pero cuando llega se queda muchos años"

-Único candidato a la presidencia provincial del PP. ¿Qué le ha llevado a repetir?

-Los resultados obtenidos en estos cinco años y sobre todo los que quedan por obtener. Creo que el partido se encuentra en un buen momento y se está reforzando en todas las localidades de la provincia con el objetivo de conseguir la Diputación de Badajoz en las elecciones municipales de 2027.

-Ese buen momento del que habla coincide con un muy mal momento del PSOE.

-No quiero que el PP crezca a base del demérito del otro partido. Obviamente, el Partido Socialista está viviendo un mal momento, provocado por los casos de corrupción que salen cada 5 minutos. Pero también el PP se encuentra en un momento bueno, gobierna en muchas localidades y la gente cuando ve cómo gobierna el PP le sigue prestando su confianza. Yo siempre lo digo: a lo mejor al PP le cuesta gobernar en un municipio, pero cuando llega al gobierno, se queda muchos años. Luego cuesta que los ciudadanos dejen de confiar en el PP.

-¿Por qué cree que es así?

-Creo que porque la gente del PP gestiona bien. Los alcaldes y alcaldesas del PP gestionan cercanos a sus ciudadanos y lo hacen de manera sencilla, humilde y sin estridencias. Eso el ciudadano lo valora.

-En la Junta no han sido capaces de lograr la mayoría absoluta a la que aspiraban.

-No hemos sido capaces, pero hemos obtenido un 43,2% de los votos. Tal y como está el sistema electoral y la correlación de fuerzas en la Asamblea de Extremadura y en el resto de parlamentos autonómicos, es muy difícil conseguir mayoría absoluta. Este resultado es grandísimo con cuatro partidos medianamente fuertes, que han obtenido representación en la Asamblea. El mejor en porcentaje de votos en todas las elecciones que se han celebrado y no hay que quitar el mérito. Eso sí, no nos engañemos, nosotros aspirábamos a la mayoría absoluta, que no ha podido ser porque con cuatro partidos medianamente fuertes es prácticamente imposible.

-¿Hasta qué punto Vox va a condicionar la forma de gobernar de María Guardiola?

-Cuando dos partidos se unen para gobernar no queda otra que llegar a acuerdos y tener cesiones. Lo que sí te puedo garantizar es que la presidenta no va a renunciar a sus principios. Es algo que tengo clarísimo y que da tranquilidad a los ciudadanos. Si hay una persona que conozco de principios es nuestra presidenta y sé que no renuncia tan fácilmente a ellos.

Prioridad nacional: "No se le pide a nadie ocho apellidos extremeños"

-¿Qué opina de la prioridad nacional?

-El nombre ha estado muy manido, pero no deja de significar que primero tenemos que mirar por las personas que se encuentran aquí legalmente desde hace dos años. No se le pide a nadie ocho apellidos extremeños. Simplemente que estén arraigados a la tierra. No es nada nuevo. En la Renta Básica de Extremadura ya pedían dos años de empadronamiento anteriormente y precisamente esa ley no es del PP. Me parece que es de justicia que una región con tantas carencias y necesidades, que al menos solicite que para invertir sus recursos la gente tenga arraigo.

-¿Y los recortes en cooperación internacional?

-Sí es un recorte importante, pero yo pido que se espere un poco y a lo mejor hay que darle una vuelta a cómo se estaba desarrollando la cooperación internacional. La que se estaba desarrollando hasta hace poco no voy a decir que sea de la mejor manera posible.

-Volviendo a su candidatura. Había rumores de que no iba a ser la única. ¿Ha habido negociaciones previas para que sea una única de consenso?

-No he negociado con nadie ni ningún compañero del partido me ha trasladado la idea de que se iba a presentar a la presidencia provincial. Si me lo hubiese dicho, en su derecho está, cumpliendo los requisitos que marcan nuestros estatutos. Rumores siempre hay, en un partido tan grande como el nuestro.

"Creo que a las próximas elecciones municipales vamos a ir con muy pocas candidaturas cuneras"

-Cuando fue elegido hace cinco años, anunció el fortalecimiento de las estructuras comarcales. ¿Se ha conseguido?

-Se ha conseguido y se sigue consiguiendo. Esta vez estoy muy contento. Lo digo cada vez que tengo oportunidad, porque en municipios donde históricamente no hemos tenido candidatura (el PP presenta en todas, pero me refiero a candidaturas fuertes, de la localidad) se están cerrando. En política llamamos candidaturas cuneras cuando afiliados de otras localidades se tienen que presentar en otra que no es la suya. Creo que vamos a ir con muy pocas candidaturas cuneras. Pongo un ejemplo: el Valle de Santa Ana, donde las dos últimas veces se presentó mi hermano para tener lista. Ahora un grupo de gente joven ha dado el paso adelante y estoy convencido de que el Valle de Santa Ana va a tener un gobierno del PP en las próximas elecciones.

-Hablemos de su equipo. ¿Va a mantener el actual? ¿Quién será el secretario general?

-Permitidme que me guarde algunas cositas para el congreso. Pero quien me conoce sabe que soy persona de pocos cambios y de confiar en el equipo hasta el final. Creo que ha trabajado muy bien. Ya hice una remodelación en octubre del comité de dirección de cara a unas posibles elecciones autonómicas y no va a haber grandes sorpresas. Soy una persona que da pocas sorpresas. Va a ser todo previsible.

-Seguirá Juan Antonio Barrios.

-Estoy diciendo que habrá pocas sorpresas.

Manuel Naharro, en la sede de La Crónica de Badajoz, ayer. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

-¿Se considera un activista de la defensa de los derechos LGTBI?

-Yo no me considero activista. Me considero una persona que pertenece al colectivo y defiende los derechos de todos los ciudadanos, sean gays, lesbianas, heteros o lo que quieran ser. No me considero activista ni referente de nada, pero sí una persona que va a dar la cara por los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

-Hizo pública su orientación sexual en el pleno de la Asamblea en el que se debatía la Ley LGTBI. ¿Cree necesario que personas con visibilidad pública lo hagan?

-Parto de la base de que es una condición privada de cada uno. Pero tampoco veo mal que se diga. Se estaba cuestionando una ley que defendía los derechos y libertades LGTBI, aprobada precisamente por el PP, con el gobierno de José Antonio Monago. Era el momento de salir y decirlo. El ámbito es privado pero no pasa nada por que la gente conozca tu condición sexual. Tampoco tienes que llevarla escrita en la frente. Pero no es malo que se sepa. No voy a esconder a mi pareja por estar en política.

-Acaba de ser pregonero en el Orgullo de Montijo.

-Yo voy a estar cuando crea que sumo, que soy necesario y cuando me lo pidan. Me lo pidió el alcalde de Montijo, y encantado. En otra localidad también lo haré igualmente.

-En es pregón se refirió a la falta de libertad en el mundo rural. ¿Sufrió esa falta de libertad? ¿Existe todavía o se ha avanzado?

-En ese pregón dije que se había avanzado muchísimo en el mundo rural en la libertad. Yo sinceramente no he sentido ningún tipo de discriminación en mi pueblo por mi orientación sexual. Hasta tal punto de que me han elegido tres veces alcalde, que es la mayor confianza que te pueden dar tus vecinos. Habrá gente que lo ha pasado mal y por ahí hay que seguir luchando.

"El problema de la despoblación rural es cultural"

-Hace cinco años hablaba del reto de la despoblación rural. Y seguimos hablando. Parece que no damos con la tecla. ¿Qué se puede hacer?

-Creo que es el mayor problema que tiene Extremadura. Está asociado a otros problemas. No solo de empleo, de oportunidades y de servicios. Todos los que conocemos Extremadura, cualquier municipio tiene muchísimos servicios, está bien atendido y el empleo no es un problema acuciante en nuestra región. Cada vez cuesta más conseguir alguien para trabajar. Nos cuesta cubrir los puestos hasta en los ayuntamientos. Es un problema cultural. La gente joven quiere salir fuera a comerse el mundo y parece que quedarse en su municipio es quedarte anclado o no avanzar en esta vida. Es todo lo contrario. No hay cosa más bonita que apostar por tu municipio invirtiendo, creando tu empresa y creando tu vida. Creo que aparte de otros problemas, es cultural. Unido al problema de las comunicaciones. Moverte en transporte público en Extremadura no es sencillo. Es algo en lo que hay que incidir. Y en la conciliación, que las madres del mundo rural tengan la opción de contar con guarderías.

-¿Cuáles serán sus retos a partir del 18 de julio?

-Reforzar la estructura del partido a nivel local del partido, ayudar a los compañeros que están en oposición en sus municipios y, como he dicho, conseguir la diputación en las próximas elecciones.

"Es hasta sano democráticamente hablando que la Diputación de Badajoz cambie de signo alguna vez"

-Sería un hito.

-En Badajoz el PP nunca ha gobernado la diputación y creo que es hasta sano democráticamente hablando que la diputación cambie de signo alguna vez, porque una diputación con el mismo partido tantísimo tiempo al final cierra las ventanas y huele a poca libertad. Es el momento de que la Diputación de Badajoz abra sus ventanas y sacuda un poco las alfombras.

-¿Cree que el caso de David Sánchez ha hecho daño a la institución?

-Cuando una institución está en entredicho, como lo ha estado y como lo está. Yo respeto lo que diga la justicia, pero todos hemos visto que las cosas no se han hecho bien.

-Existe un desencanto generalizado de la ciudadanía con la política. ¿Es recuperable?

-Si es que a mí, que me dedico a la política, muchas veces me cansa, vivir en una campaña permanente. Estar continuamente generando noticias para salir en los medios, viendo los casos de estos días, a la sociedad la cansa y la adormece. Cualquier caso de los de estos días era para que cayera un gobierno y a los ciudadanos ya no les sorprende. La sociedad está anestesiada y da como normal lo que no lo es. Todos los políticos tienen que poner de su parte para solucionar este tema. Yo creo que la política es muy necesaria. En todos los partidos hay mucha gente buena que se dedica a esto por vocación y por mejorar la vida de sus vecinos. Siempre suenan los malos y eso es culpa también de los propios políticos, que maximizamos lo malo y nos callamos lo bueno.

-¿Cómo va a ser la campaña?

-Muy sencilla: recorreré todas las localidades que pueda de la provincia, visitaré todas las comarcas y la acabaré en mi Valencia del Mombuey, en mi pueblo. Allí la comencé hace cinco años y quiero acabar esta cinco años después.

-Le voy a hacer una pregunta muy personal. Me han dicho que se casa.

-Me caso, me caso. El día 3 de octubre me caso. Será una boda en la que estar con la gente a la que quieres y la gente que te quiere. Así va a ser.

-Enhorabuena.

Muchas gracias.

Fuente: La Crónica de Badajoz