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Cuentas de 2026

El PSOE plantea 700 millones en enmiendas para "corregir" el primer presupuesto de PP y Vox en Extremadura

Los socialistas piden destinar 250 millones a un plan de choque frente al "colapso" de la Atención Primaria e implantar aulas de 0 a 3 años en todos los municipios

La portavoz del Grupo Socialista, Isable Gil Rosiña, acompañada de otros diputados de la formación, durante el registro de las enmiendas parciales a los presupuestos de 2026.

La portavoz del Grupo Socialista, Isable Gil Rosiña, acompañada de otros diputados de la formación, durante el registro de las enmiendas parciales a los presupuestos de 2026. / PSOE EXTREMADURA

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Rocío Entonado Arias

Mérida

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado un total de 339 enmiendas a los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026, propuestas que mueven el destino de 700 millones de euros para "fortalecer" los servicios públicos y "decir la verdad a los extremeños". "No puede ser que en Extremadura 14 días tarde en verte tu médico de cabecera en el consultorio local o centro de salud", ha señalado la portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña.

Entre las medidas estrella de los socialistas destaca un plan de choque de 250 millones de euros para "rescatar" la Atención Primaria, que a juicio de los socialistas está "prácticamente en colapso". A ello se une la "recuperación" de la cooperación internacional al desarrollo y el desarrollo del plan de 0 a 3 años para que "en todos los pueblos de Extremadura de una manera paulatina y progresiva se vaya implantando el primer ciclo de educación infantil". Una demanda, asegura Gil Rosiña, de "alcaldes de todos los signos políticos", puesto que se trata de "una necesidad en el mundo rural".

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, comparece en el patio de los naranjos de la Asamblea tras el registro de las enmiendas parciales a los PGEx 2026.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, comparece en el patio de los naranjos de la Asamblea tras el registro de las enmiendas parciales a los PGEx 2026. / EUROPA PRESS

Gobierno "sectario y racista"

La portavoz ha recordado que las 339 enmiendas socialistas versan sobre las cuestiones que ya planteó el líder del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, en su oferta de pacto a María Guardiola para dejar pasar los presupuestos. El objetivo, ha dicho, es contar con unos servicios públicos "fortalecidos" en una Extremadura "que quiere entenderse, hablarse y mirarse a los ojos".

"No se puede gobernar contra la gente, este es un gobierno sectario, un gobierno que excluye, un gobierno racista, un gobierno xenófobo y un gobierno fascista", ha expuesto Gil Rosiña, quien ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press que "por eso quiere eliminar la manera de gobernar Extremadura que hemos conocido".

Al respecto, ha argumentado que no hubiera sido posible la Extremadura actual "si los gobiernos no hubieran tenido la posibilidad de concertar con los agentes sociales y económicos, con la ciudadanía, con la sociedad civil organizada".

Sin visos de prosperar

La propia socialista reconoce que no hay visos de que ninguna de estas enmiendas salga adelante debido a la aritmética parlamentaria, pero las presentan con el objetivo de trasladar su modelo de región a la sociedad extremeña: "hay debates que se pierden en el Parlamento, pero que se ganan en la calle", ha señalado.

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Y es que, según ha indicado, más importante que la cuantía que mueven las enmiendas en el presupuesto, lo "importante" es "la intencionalidad de las enmiendas del Partido Socialista y sobre qué priorizan". "Estamos denunciando lo que está ocurriendo con la FP, con los transportistas de la región que están abandonados, con las enfermeras del SEPAD que quieren equipararse al SES, con la siniestralidad laboral en Extremadura, con los atascos en la atención primaria de salud...", ha enumerado.

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