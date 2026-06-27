Ángel Juanes Peces, Ángela Gómez-Rodulfo, Cocemfe Cáceres y Nuevo Cáceres recibirán las Medallas a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura

La Junta de Extremadura otorgará la Medalla a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo al magistrado Ángel Juanes Peces, a la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, a Cocemfe Cáceres y a la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres.

La entrega de estas distinciones tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, en un acto en el que también se impondrán las medallas a las víctimas del terrorismo. La ceremonia contará con la presencia de autoridades y representantes de colectivos de víctimas, en reconocimiento a la labor desarrollada para mantener viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista.

El anuncio coincide con el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, que se celebra este sábado, 27 de junio. Con estos galardones, el Ejecutivo regional quiere reconocer a personas y entidades que han dedicado parte de su trayectoria a la defensa de las víctimas, a la lucha contra el terrorismo y a la preservación de su memoria en Extremadura.

Trayectorias judiciales

Entre los distinguidos figura Ángel Juanes Peces, magistrado de reconocido prestigio y expresidente de la Audiencia Nacional entre los años 2009 y 2014. Desde esa responsabilidad, Juanes estuvo al frente de una institución clave en la persecución y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo en España.

El magistrado Ángel Juanes Peces. / El Periódico

La Junta destaca su contribución al fortalecimiento de la respuesta judicial frente al terrorismo, siempre desde el respeto a los principios constitucionales y a los derechos de las víctimas. Antes de presidir la Audiencia Nacional, Juanes también fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

También recibirá la medalla la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, que ha intervenido como fiscal de la Audiencia Nacional en procedimientos de especial relevancia relacionados con el terrorismo. Entre ellos, destaca su participación en la causa relativa al asesinato de Manuel Giménez Abad, desde la que contribuyó al esclarecimiento de los hechos, a la exigencia de responsabilidades y a la defensa de los derechos de las víctimas.

El papel de los colectivos

La Medalla a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura reconocerá igualmente a Cocemfe Cáceres y a la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres por su labor continuada en favor del recuerdo, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas.

Cocemfe Cáceres / Juntaex

Ambos colectivos han impulsado iniciativas destinadas a visibilizar el impacto de la barbarie terrorista y a mantener presente la memoria de las víctimas en la ciudad de Cáceres. Entre esas actuaciones destaca la que permitió que la capital cacereña cuente con un monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo, ubicado precisamente en el barrio de Nuevo Cáceres.

La distinción supone también un agradecimiento a quienes han dirigido estas dos asociaciones durante los últimos años, así como a su implicación personal y colectiva. La Junta subraya su generosidad por ceder infraestructuras, dedicar tiempo y mantener un compromiso sostenido con el reconocimiento público a las víctimas del terrorismo.

Con estas medallas, Extremadura refuerza el homenaje institucional a quienes han sufrido el terror y a quienes, desde la justicia, la acción social y el movimiento vecinal, han trabajado para que su memoria siga ocupando un lugar central en la vida pública.