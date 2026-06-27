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Cotrina se estrena en Ferraz: "Se adelanten o no las elecciones, el PSOE de Extremadura se arremangará para volver a ganar"

El secretario general de los socialistas extremeños acude a su primer Comité Federal como líder regional con el mensaje de que "hay vida más allá de la M-30"

Álvaro Sánchez Cotrina, en el Comité Federal del PSOE.

Álvaro Sánchez Cotrina, en el Comité Federal del PSOE. / PSOE de Extremadura

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Rocío Entonado Arias

Mérida

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha estrenado este sábado en Ferraz con un mensaje de movilización ante una posible convocatoria de elecciones generales. "Se adelanten o no, el PSOE de Extremadura va a contribuir a que se vuelvan a ganar las elecciones en España", ha asegurado a su llegada al Comité Federal que se celebra en Madrid.

Cotrina ha evitado pedir la convocatoria anticipada, pero ha dejado claro que el PSOE de Extremadura está preparado para ese escenario. El dirigente socialista ha insistido en que la federación extremeña se pondrá a trabajar desde el primer momento si finalmente se produce ese adelanto: "Lo que vamos a hacer es currar, arremangarnos y volver a demostrar que el PSOE de Extremadura sale a ganar para hacer al PSOE de España ganador", ha afirmado.

"Más allá de la M-30"

Aunque el partido no atraviese su mejor momento, la cita tiene un significado especial para el nuevo líder de los socialistas extremeños: es su primer Comité Federal como secretario general del partido en la región y también su primer cara a cara con Pedro Sánchez en este órgano desde que fuera elegido en abril para liderar la federación extremeña.

Álvaro Sánchez Cotrina, a su llegada al Comité Federal del PSOE junto a la exministra Carmen Calvo y Lara Garlito

Álvaro Sánchez Cotrina, a su llegada al Comité Federal del PSOE junto a la exministra Carmen Calvo y Lara Garlito / PSOE de Extremadura

Cotrina ha llegado a Ferraz con un discurso centrado en la fuerza de la organización extremeña y en el papel que, a su juicio, debe jugar el PSOE de Extremadura en el nuevo ciclo político. "Venimos con ganas, con fuerza y con la ilusión de lanzar un mensaje contundente", ha afirmado antes de resumir ese mensaje en una idea: "Hay vida más allá de la M-30".

El dirigente socialista ha defendido que el PSOE ha sido "el partido que ha hecho la cohesión social en España" y que ahora tiene por delante "un reto profundo" vinculado a la cohesión territorial. Según ha señalado, muchos territorios sienten que "todas las revoluciones pasan en otras partes y no en la periferia del país", por lo que ha reclamado que el Partido Socialista alerte sobre esa situación y la sitúe como una prioridad política.

"Cuestión de país"

El secretario general del PSOE extremeño ha querido dejar claro que su planteamiento no se limita a una reivindicación particular para la comunidad. "Somos Extremadura, pero no venimos a pedir más para Extremadura. Venimos a alertar de una cuestión a la que necesitamos darle solución", ha subrayado.

Álvaro Sánchez Cotrina, en el Comité Federal del PSOE.

Álvaro Sánchez Cotrina, en el Comité Federal del PSOE. / PSOE de Extremadura

Cotrina ha enmarcado ese debate en una cuestión de país y ha defendido que la cohesión territorial es "un reto democrático" y también "un reto demográfico". "Solo los socialistas somos los que abordamos los grandes retos democráticos", ha añadido.

El líder regional del PSOE ha avanzado además que trasladará este mensaje en su intervención ante el Comité Federal, donde quiere situar la realidad de Extremadura y de los territorios periféricos dentro del debate interno del partido.

El pacto PP-Vox

Por último, Cotrina ha cargado contra el PP y Vox, a quienes ha acusado de crear problemas donde antes no los había. "Yo lo vivo en mi tierra, vivo cómo de donde no había problemas se han creado muchos problemas", ha señalado, antes de referirse al debate migratorio y criticar la actitud de ambas formaciones.

El secretario general de los socialistas extremeños ha situado igualmente las próximas elecciones municipales como una de las prioridades de su nueva etapa. "Vamos a salir a ganar en el PSOE de Extremadura las próximas municipales", ha asegurado.

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En esa línea, ha avanzado que el partido trabajará para contar con "los mejores candidatos y candidatas" en pueblos y ciudades. Un objetivo que, según ha explicado, formará parte de su intervención en el Comité Federal.

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