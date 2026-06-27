La desregulación de Vox plantea eliminar los planes de igualdad en las empresas y acabar con el registro horario

Vox plantea eliminar los planes de igualdad obligatorios en las empresas, derogar los planes LGTBI y acabar con el registro horario universal dentro de su nuevo Programa de Desregulación, presentado este sábado en la Asamblea General Ordinaria bajo el lema 'Al grano. Por una vida más fácil'. El documento, defendido entre otros dirigentes por el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, incluye una batería de medidas para reducir cargas administrativas, revisar toda la normativa autonómica y simplificar trámites a ciudadanos, autónomos y empresas.

"Papeles, papeles y más papeles. Cuando vas a solicitar algo a la Administración, te suelen contestar con un 'falta un papel'. Y no me extraña, porque para cualquier cosa hay que llevar una carretilla de ellos", ha señalado Fernández Calle. El vicepresidente ha puesto como ejemplo el procedimiento necesario para construir un pozo de sondeo en Extremadura, que exige una extensa relación de documentos, autorizaciones y permisos.

El líder de VOX Santiago Abascal este sábado en un acto público del partido tras la Asamblea General Ordinaria de VOX. / Borja Sanchez-Trillo / EFE

Planes de igualdad, LGTBI y registro horario

El bloque más polémico del programa afecta al ámbito laboral y empresarial. Vox plantea la derogación del plan de igualdad obligatorio en las empresas al considerar que supone "burocracia ideológica disfrazada de progreso". También propone eliminar el plan LGTBI obligatorio, el protocolo de desconexión digital, el plan de movilidad sostenible y el registro horario obligatorio universal.

El partido sostiene que estas exigencias se han convertido en una carga para pymes, autónomos y empresas que quieren crecer. En esa misma línea, el documento señala la llamada "trampa de los 50 empleados", al considerar que muchas compañías evitan superar ese umbral para no asumir nuevas obligaciones administrativas, como planes, auditorías, protocolos o canales internos.

Vox defiende que empresa y trabajador puedan acordar libremente la organización del tiempo de trabajo y que la administración intervenga solo cuando existan indicios reales de abuso. En el caso del registro horario, el programa plantea acabar con su carácter universal y sustituirlo por un modelo menos generalizado.

Óscar Fernández Calle durante su intervención en la Asamblea General Ordinaria de Vox. / Vox Extremadura

"17 países en España"

Otro de los ejes del programa es la armonización de leyes regionales. Vox defiende utilizar leyes de armonización para acabar con lo que denomina "caos autonómico" y fijar reglas comunes en materias como justicia, carreteras, comercio, sanidad, fiscalidad, educación o urbanismo.

El documento sostiene que España se ha convertido en "diecisiete países distintos" desde el punto de vista administrativo y normativo, y que esa fragmentación complica la actividad de empresas, profesionales y ciudadanos. En una tabla sobre volumen normativo autonómico, el programa sitúa a Extremadura con 14.384 normas, el 4,87% del total analizado.

La formación plantea también una Ley de Mercado Abierto para que lo que sea legal en una comunidad autónoma pueda operar en el resto del territorio nacional sin nuevos trámites, licencias ni registros adicionales. En la misma línea, propone que cada nueva ley obligue a derogar tres normas vigentes y crear un buzón de desregulación para que ciudadanos, autónomos, empresas y asociaciones puedan proponer trámites o exigencias administrativas que consideren innecesarias.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El documento presentado en la Asamblea General Ordinaria de Vox tiene una lectura directa para Extremadura. No solo porque el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia haya sido uno de los protagonistas del acto, sino porque varias de las propuestas afectan de lleno a debates abiertos en la región: la situación del campo, la tramitación de proyectos denominados estratégicos, la red eléctrica o el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Durante su intervención, Fernández Calle ha defendido la necesidad de poner fin al exceso de trámites que soportan ciudadanos, autónomos y empresas. El vicepresidente extremeño ha asegurado que Vox vuelve a hacer "algo insólito dentro del panorama político español: cumplir lo que decimos". En ese sentido, ha recordado que la creación de la Consejería de Desregulación en Extremadura responde al compromiso adquirido con los ciudadanos para eliminar trabas administrativas. "A menos burocracia, más prosperidad. Y, por supuesto, menos dolores de cabeza", ha reiterado.

Almaraz, campo y red eléctrica

En su Programa de Desregulación, Vox plantea acabar con la presión regulatoria sobre las centrales nucleares y prorrogar su vida útil para garantizar un suministro estable y una energía más asequible. El documento menciona expresamente que el cierre programado del parque nuclear arrancará por la central de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres.

En materia energética, el programa incluye además un mapa de saturación de las redes eléctricas en el que Cáceres aparece con un 93% y Badajoz con un 99%. Vox utiliza esos datos para defender que existen proyectos industriales, promociones de vivienda, centros logísticos o centros de datos que pueden quedar bloqueados por falta de capacidad de conexión o por trabas administrativas.

El campo es otro de los apartados con lectura regional. El programa propone revisar la normativa de la PAC, el cuaderno digital, las autorizaciones de riego, los procedimientos de parcelación, los fitosanitarios, los plaguicidas, el bienestar animal y otras obligaciones que, según Vox, asfixian al sector primario. La formación defiende aplicar silencio administrativo positivo, declaraciones responsables, fondos de compensación y menos trámites.

También aparece el agua como uno de los asuntos estratégicos. Bajo la idea de que "ni una gota más al mar mientras el campo se seca", Vox defiende una tramitación exprés para infraestructuras hidráulicas, una sola evaluación ambiental por proyecto, plazos cerrados y silencio positivo.