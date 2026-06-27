Los bomberos de la Diputación de Badajoz trabajarán en una de las zonas más castigadas por el terremoto en Venezuela

El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz trabajará en una de las zonas más castigadas por los terremotos que han sacudido Venezuela: un área de hoteles cerca de la playa, en Caracas, donde deberá intervenir en un complejo formado por varios establecimientos y un hospital completamente derruido junto a la costa.

José Antonio Palanco, gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, ha precisado que esa será, en principio, la zona asignada al operativo pacense, que partirá este sábado hacia Venezuela para incorporarse al dispositivo internacional de rescate. El vuelo despegará a las 12.00 horas desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

El contingente del CPEI está integrado por diez bomberos con amplia experiencia en intervenciones de alta complejidad, que van acompañados de un perro de rescate. Entre ellos figuran sargentos, jefes de parque y especialistas en estructuras colapsadas, apuntalamientos, búsqueda técnica y rescate con unidades caninas, perfiles imprescindibles para actuar en escenarios de máxima dificultad.

Ayer viernes, por la tarde, salieron de Badajoz rumbo a Torrejón de Ardoz con sus vehículos, que traerán de vuelta sus compañeros. El viaje durará 9 horas. En concreto, está prevista su llegada a las 15.00 horas, hora local en Venezuela, ya que allí hay 6 horas menos.

Su misión consistirá en colaborar en la localización y rescate de personas atrapadas bajo los escombros, una tarea en la que la rapidez de actuación y la especialización de los equipos resultan determinantes para salvar vidas.

Más de 3.000 kilos de material

El contingente extremeño viajará con seis palés y más de 3.000 kilos de material, entre herramientas especializadas para rescate en estructuras colapsadas, equipos de búsqueda, rescate y perforación, material sanitario y primeros auxilios, además del equipamiento necesario para garantizar la autosuficiencia del operativo durante toda la misión.

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios ha querido también agradecer públicamente la colaboración de las entidades y empresas que han contribuido a preparar este operativo de emergencia. En este sentido, destaca la aportación de Cruz Roja, que ha facilitado material humanitario —entre él camas, mantas, sacos de dormir, kits de higiene, desinfectante de manos y agua potable—, así como la colaboración de Lidera Servicios, Carrefour Badajoz y la Farmacia Mediero Almendros.

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Asimismo, el CPEI reconoce la coordinación y el respaldo institucional prestados por el Gobierno de España y por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia y de la Consejería de Presidencia, Interior y Emergencias, cuya colaboración está siendo fundamental para hacer posible la activación de este operativo solidario.

Fuente: La Crónica de Badajoz