Extremadura reclama a Bruselas que las regiones participen en el reparto de los fondos europeos

Extremadura reclama que las regiones sigan teniendo voz propia en el reparto de los fondos europeos. La Junta ha defendido la necesidad de mantener una Política de Cohesión fuerte, con recursos suficientes y con un papel real de los territorios en la toma de decisiones, en pleno debate sobre el próximo marco presupuestario de la Unión Europea.

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos, ha trasladado esta posición durante la jornada 'Europa escucha a la sociedad civil', organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España. Al encuentro también ha asistido el director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Pablo Hurtado.

Durante su intervención, Ramos ha advertido de que una excesiva centralización de los fondos en planes nacionales puede dificultar que las inversiones respondan a las necesidades reales de cada territorio. Por ello, ha defendido que las comunidades autónomas participen activamente tanto en el diseño como en la gestión de los fondos europeos.

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, en las jornadas del Parlamento Europeo. / Juntaex

Política de Cohesión con recursos

La Junta considera necesario seguir apostando por el objetivo de convergencia, clave para territorios como Extremadura, y reclama un tratamiento diferenciado para la política agrícola y el desarrollo rural.

También ha pedido evitar que el impacto de los distintos fondos quede diluido por su confluencia en una única rúbrica presupuestaria, una fórmula que, según defiende el Ejecutivo autonómico, podría restar eficacia y visibilidad a las políticas destinadas a corregir desigualdades territoriales.

La jornada ha contado con la participación de las eurodiputadas de la Comisión de Presupuestos Isabel Benjumea y Sandra Gómez, así como de los eurodiputados de la Comisión de Desarrollo Regional Elena Nevado y Marcos Ros. También han intervenido representantes del Gobierno de España y de la Comisión Europea, que han expuesto los principales ejes del futuro presupuesto europeo.

Cedido

Posteriormente, las comunidades autónomas y diferentes representantes de la sociedad civil han compartido sus puntos de vista, preocupaciones y propuestas de cara al próximo Marco Financiero Plurianual.

El dictamen de Guardiola

En este contexto, la Junta ha destacado la aprobación por unanimidad, el pasado mes de mayo, del dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el futuro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión e Interreg. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido la ponente de este documento.

El dictamen reconoce el valor esencial de la Política de Cohesión para el desarrollo de los territorios europeos y apuesta por una política más flexible y adaptada a los nuevos retos, pero manteniendo a las regiones en el centro de la planificación y ejecución de las inversiones.

Con este posicionamiento, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso de defender en las instituciones europeas un modelo de financiación que tenga en cuenta las distintas realidades territoriales, refuerce la cohesión económica, social y territorial y contribuya de forma efectiva a mejorar la vida de la ciudadanía.