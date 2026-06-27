Sanidad
El sindicato médico de Extremadura apoyará las protestas nacionales y pide a Salud una negociación propia
Simex reclama tratar de forma específica las jornadas, las guardias y las plazas vacantes de médicos y facultativos
El Sindicato Médico Independiente de Extremadura (Simex) ha trasladado a la Consejería de Salud que el conflicto médico y facultativo sigue "abierto". Por ello, apoyará las movilizaciones que se fijen desde CESM a nivel nacional y reclama avanzar hacia un ámbito propio de negociación.
Simex pide que en ese espacio se traten de forma específica cuestiones como la jornada, la responsabilidad asistencial, las competencias profesionales y las condiciones "reales" en las que se presta la asistencia sanitaria.
La organización ha trasladado a la consejera de Salud, Sara García Espada, que no está dispuesta a seguir participando en marcos "genéricos" que, a su juicio, diluyan los problemas concretos del colectivo. "La singularidad de la profesión médica exige un espacio propio, directo y eficaz de negociación", ha señalado.
Vacantes y exceso de jornada
Simex considera que la falta de médicos en Extremadura es un "problema histórico y estructural" de la sanidad pública regional. Según las plantillas actualizadas a abril de 2026 citadas por el sindicato, existían 204 plazas médicas vacantes en la comunidad.
El sindicato advierte además de que médicos y facultativos pueden alcanzar o superar las 48 horas semanales al sumar la jornada ordinaria y las guardias. "A más horas de trabajo, menos horas de descanso", ha indicado la organización, que relaciona esta situación con la sobrecarga laboral y la calidad de la asistencia.
Acuerdos de 2023
En la reunión, Simex también ha pedido cumplir los acuerdos que pusieron fin a la huelga médica de 2023. Entre los compromisos pendientes o aplicados solo en parte cita la ordenación de agendas, los módulos por exención de guardias en Atención Primaria, las plazas de difícil cobertura y el control del exceso de jornada.
El sindicato reconoce avances como la actualización del precio de la hora de guardia y la eliminación de contratos precarios. Aun así, considera que siguen siendo "insuficientes" si no se abordan los problemas estructurales que afectan al personal médico y facultativo.
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