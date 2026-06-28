El atasco del AVE Madrid-Lisboa en Toledo amenaza con retrasar dos años más la conexión extremeña

El calendario del AVE Madrid-Lisboa vuelve a complicarse. El Club Sénior de Extremadura advierte de que las nuevas actuaciones anunciadas por el Ministerio de Transportes para desbloquear el trazado en el entorno de Toledo pueden acabar retrasando dos años más la conexión extremeña y alejar la puesta en servicio del tramo Talayuela-Toledo hasta 2036.

La entidad sitúa el foco en las decisiones adoptadas por Transportes para resolver las discrepancias entre administraciones sobre el paso de la línea de alta velocidad por la capital manchega. Según el análisis del Club Sénior, el problema afecta directamente a los plazos que maneja la Comisión Europea para el corredor Madrid-Lisboa y, por tanto, al horizonte de llegada real de la alta velocidad a Extremadura en condiciones competitivas.

El punto de partida está en octubre de 2025, cuando la Comisión Europea propuso, a través de una decisión de ejecución, los plazos de construcción y entrada en servicio de los distintos tramos españoles y portugueses del ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. En ese documento, además de fijar requisitos sobre el ancho de vía y el sistema de seguridad, Bruselas estableció que los viajes directos y sin parada entre ambas capitales deberán durar cinco horas en 2030 y solo tres horas en 2034.

En el caso español, la Comisión Europea concreta además que el trayecto entre Madrid y la frontera portuguesa deberá poder realizarse en tres horas en 2030 y en dos horas en 2034. Para el Club Sénior, esos hitos obligan a acelerar las actuaciones pendientes, especialmente en el tramo entre Madrid, Talayuela y la conexión con Extremadura.

Archivo - Trenes AVE de Renfe / FACUA - Archivo

Bruselas marca el calendario

El Club Sénior recuerda que la Comisión Europea impone a los gobiernos de España y Portugal la obligación de presentar informes periódicos sobre los "compromisos financieros adquiridos" y de notificar "cualquier retraso significativo". Sin embargo, la entidad sostiene que no se tiene noticia de que la Administración española haya presentado esos informes.

Desde aquella propuesta europea, fechada en octubre de 2025, el avance más significativo en el lado extremeño ha sido el "lento" desarrollo de las obras del tramo Plasencia-Talayuela. La situación cambió el pasado 20 de mayo, cuando el Ministerio de Transportes emitió una nota de prensa en la que anunciaba dos nuevas actuaciones para el tramo castellano-manchego, con el objetivo de desbloquear las discrepancias sobre el trazado en el entorno de Toledo.

La primera actuación es una conexión transitoria de la vía convencional en el entorno de Bargas con el AVE Madrid-Sevilla, al sur de Pantoja. La segunda es la redacción de un nuevo estudio informativo para plantear otras alternativas de trazado en Toledo.

Propuesta de trazado del tramo Madrid-Extremadura del AVE a su paso pro Toledo. / MINISTERIO

Una solución provisional que tampoco llegaría a tiempo

El Club Sénior advierte de que esa conexión transitoria tampoco resolvería el problema a corto plazo. Según el análisis de la entidad, el estudio informativo que se someterá próximamente a información pública contempla dos alternativas, con presupuestos base de licitación de entre 334 y 408 millones de euros y plazos de ejecución de obra que oscilan entre 32 y 39 meses.

A esos plazos habría que añadir, según el Club Sénior, al menos dos años más para completar los trámites técnico-administrativos, entre ellos el proceso de información pública, la evaluación ambiental y la redacción del proyecto de construcción. Con ese calendario, la conexión transitoria no entraría en servicio hasta bien avanzado 2031.

La entidad añade otro elemento clave: si en 2030 los trenes todavía tienen que circular por la vía convencional entre Talayuela y Madrid, será imprescindible que toda la línea esté electrificada para poder cumplir el primer hito fijado por la Comisión Europea, es decir, llegar de Madrid a la frontera portuguesa en tres horas.

Otro estudio para Toledo

La segunda actuación anunciada por Transportes tampoco despeja el calendario. El Ministerio prevé redactar un nuevo estudio informativo que contemple los nuevos trazados de la línea de alta velocidad a su paso por Toledo, propuestos por las administraciones de Castilla-La Mancha.

Recreación de cómo quedará la estación del AVE en Toledo. / El Periódico

Ese documento, según la propia descripción del Ministerio recogida por el Club Sénior, requerirá numerosos estudios temáticos, especialmente en materia patrimonial, hidrológica y ambiental, con una elevada complejidad técnica.

El problema, según la entidad extremeña, es que el trazado Madrid-Talayuela acumula ya varios estudios informativos. El primero se redactó entre 2001 y 2003, con conexión con el AVE Madrid-Sevilla en Pantoja. Después llegó un segundo estudio, entre 2018 y 2020, que planteaba la conexión con la alta velocidad en Toledo. Y entre 2022 y 2024 se elaboró un tercer estudio con nuevas propuestas de trazado.

Pese a ello, el Club Sénior sostiene que lo que se ha puesto de manifiesto desde entonces es la discrepancia entre las alternativas defendidas por el Ministerio, el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Castilla-La Mancha. Frente a esa situación, la entidad considera que, en lugar de promover un consenso técnico entre las administraciones implicadas y los responsables medioambientales, se ha optado por encargar un nuevo estudio informativo.

El horizonte de 2036

La consecuencia, según el Club Sénior, es que las conclusiones de ese nuevo estudio probablemente no estarán disponibles hasta dentro de unos dos años, lo que retrasaría el proceso al menos en ese mismo plazo.

En un informe anterior, la entidad ya advertía de las dificultades para que la puesta en servicio del tramo Talayuela-Toledo pudiera producirse en 2034, como exige el segundo hito de la Comisión Europea para lograr que el trayecto entre Madrid y la frontera portuguesa se realice en dos horas.

Aquel cálculo partía de una hipótesis que no se ha cumplido: que a comienzos de 2026 ya estuviera publicada una declaración de impacto ambiental favorable. Ahora, con el nuevo estudio sobre Toledo todavía pendiente, el Club Sénior considera "muy probable" que la entrada en servicio se retrase otros dos años, hasta 2036.

La advertencia vuelve a colocar a Extremadura ante una preocupación recurrente: que el avance de las obras dentro de la comunidad no sea suficiente si el cuello de botella se mantiene en la conexión hacia Madrid. Para el Club Sénior, el atasco administrativo y técnico en Toledo amenaza con alejar de nuevo los plazos de una infraestructura considerada estratégica para unir Extremadura con la alta velocidad y para hacer viable el corredor ferroviario entre Madrid y Lisboa.