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Salud pública

Fiebre amarilla, rabia o cólera: las vacunas para viajar al extranjero baten récord en Extremadura

Los Centros de Vacunación Internacional del Servicio Extremeño de Salud han administrado casi 5.000 dosis en 2025, la cifra más alta de la última década por el auge de los viajes al extranjero y las alertas sanitarias

Fiebre amarilla, dengue o cólera: las vacunas para viajar al extranjero baten récord en Extremadura

Fiebre amarilla, dengue o cólera: las vacunas para viajar al extranjero baten récord en Extremadura / Sebastiao Moreira

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Rocío Entonado Arias

Mérida

El auge de los viajes internacionales y las sucesivas alertas por enfermedades emergentes están llevando a máximos históricos la actividad de los Centros de Vacunación Internacional (CVI) de Extremadura. Según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), en el año 2025 un total de 4.248 viajeros extremeños pasaron por estos centros, que administraron 4.903 dosis. Se trata de las cifras más altas de la década, una vez recuperado entre 2023 y 2024 el nivel de actividad previo a la pandemia de covid-19.

Los Centros de Vacunación Internacional son los dispositivos encargados de atender a las personas que van a viajar al extranjero y necesitan información sanitaria previa, recomendaciones específicas y vacunas obligatorias o aconsejadas según el país de destino. No existe una pauta única: la valoración depende de la situación sanitaria del viajero, la zona concreta a la que se desplace, la duración de la estancia, el tipo de viaje, la época del año y la situación epidemiológica de cada momento.

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Nueve centros en Extremadura

En Extremadura existen actualmente nueve Centros de Vacunación Internacional. Uno depende directamente del Ministerio de Sanidad y está ubicado en la Delegación del Gobierno en Badajoz, mientras que los otros ocho CVI han sido creados a través de un convenio de encomienda de gestión en materia de vacunación internacional entre el Ministerio y la Consejería de Salud. De esta forma, hay un centro en cada área de salud gestionado por el SES.

Desde 2016, los centros de vacunación internacional han atendido en Extremadura a 23.377 viajeros y han administrado 21.142 vacunas. El salto más claro se ha producido tras la pandemia de covid-19. En 2022 fueron atendidos 1.471 viajeros, mientras que en 2025 la cifra ha subido hasta al alcanzar los 4.248. Las dosis administradas, por su parte, han pasado de 1.464 en 2022 a 4.903 en 2025. Desde el año 2024, cuando estos centros ya recuperaron la plena normalidad tras el covid, han atendido a un 29% más de viajeros, con un 21% más de dosis administradas.

Riesgo por países

Los centros no aplican una pauta única para todos los viajeros. Las recomendaciones varían según el país y los riesgos sanitarios de cada zona: la fiebre amarilla puede ser obligatoria o aconsejable en destinos de África subsahariana y América tropical, con países como Congo, Mali, Colombia o Brasil entre los territorios en los que Sanidad recoge requisitos o recomendaciones específicas.

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La OMS informa de un brote de fiebre amarilla en Venezuela y recomienda la vacunación / El Periódico

En otros viajes, especialmente a zonas de Asia, África o América Latina con menor seguridad alimentaria o del agua, pueden recomendarse inmunizaciones frente a enfermedades como hepatitis A y B, fiebre tifoidea, meningitis o cólera. Si se prevé contacto con animales, también se recomienda la vacuna frente a la rabia.

El SES recuerda que los requisitos pueden cambiar y que deben revisarse en función del itinerario concreto. Así por ejemplo, la Poliomielitis (VPI) es obligatoria solo en contextos de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) o cuando un país exige un certificado de vacunación para viajeros procedentes de zonas con circulación activa de poliovirus.

La vacuna tetravalente frente a la meningitis ACWY es obligatoria para viajar a Arabia Saudí en el contexto del Hajj o Umrah. Otras vacunas que pueden ser recomendadas son encefalitis japonesa, encefalitis centroeuropea, dengue, chinkunguya, viruela del mono (MPOX), gripe, tétanos-difteria, o triple vírica. También en los CVI se recomienda, en los viajes en los cuales sea necesario, la quimioprofilaxis frente al Paludismo.

Cooperantes y estudiantes

Hay que recordar que a estos centros no llegan solo turistas. También pasan por consulta cooperantes, estudiantes internacionales, trabajadores desplazados, viajeros de larga estancia o personas que visitan a familiares en sus países de origen. Los profesionales sanitarios recuerdan que no presenta el mismo riesgo un viaje urbano y organizado que una estancia prolongada en zonas rurales o con menor cobertura sanitaria.

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir a estos centros con uno o dos meses de antelación antes de iniciar el viaje, especialmente cuando el destino requiere vacunas específicas o tratamientos preventivos. En la consulta se revisa además el calendario vacunal general del paciente, ya que muchas personas aprovechan para actualizar dosis pendientes.

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No todas las dosis están financiadas. El Ministerio de Sanidad establece una tasa para determinadas vacunas prescritas, entre ellas fiebre amarilla, rabia, poliomielitis o encefalitis centroeuropea. La cuantía actual es de 19,46 euros por vacuna, aunque si se requieren varias dosis se aplica a la pauta vacunal completa y no a cada pinchazo.

Guía de centros de vacunación internacional en Extremadura

Sanidad Exterior (Badajoz)

Avda. de Europa, nº 1, 2ª planta. Badajoz

Cita previa: 924 979 410

Otros teléfonos: 924 979 566 / 924 979 445

Área de Salud de Badajoz

Hospital Perpetuo Socorro

Cita previa: 924 215 233 / 924 515 227 / 924 215 261 / 924 216 454

Información: 924 215 261 / 924 215 222 / 924 215 239

Área de Salud de Mérida

Hospital de Mérida

Cita previa: 924 382 435

Área de Salud de Don Benito-Villanueva

Dirección de Salud de Área

Cita previa: 924 386 800, extensiones 86971, 86994 y 88673

Área de Salud de Zafra-Llerena

Hospital de Zafra

Cita previa: 699 409 141

Área de Salud de Cáceres

Dirección de Salud de Área

Cita previa: 927 004 203

Área de Salud de Coria

Hospital Ciudad de Coria

Información y cita previa: 927 149 227, extensiones 77196 y 77197

Área de Salud de Navalmoral de la Mata

Hospital Campo Arañuelo

Cita previa: 927 538 252, extensiones 58953, 57428 y 57429

Área de Salud de Plasencia

Gerencia de Área de Salud

Cita previa: 927 428 368

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