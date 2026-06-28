Diversidad
"Orgullo y resistencia": El colectivo LGTBI alza la voz en Extremadura frente al retroceso
La manifestación autonómica recorre las calles de Mérida para reivindicar igualdad, respeto y protección frente a los discursos de odio
El mensaje es claro: los derechos conquistados no pueden darse por garantizados. Mérida se ha convertido este domingo en el epicentro del Orgullo LGTBI en Extremadura con una manifestación autonómica que ha recorrido las calles de la capital regional al ritmo de charanga y bajo el lema 'Orgullo y Resistencia', en una tarde marcada por el color, la música y sobre todo, la reivindicación.
El colectivo ha vuelto a alzar la voz para pedir igualdad, respeto y protección frente a los discursos de odio, las discriminaciones y las agresiones que, según denuncian, siguen sufriendo muchas personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género."Todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos", resumía Ana, una de las participantes durante el recorrido. Otra asistente recordaba que el Orgullo también es una jornada de memoria: "No tenemos que olvidarnos de todos aquellos que han luchado por lo que tenemos ahora".
Música y colorido
La manifestación ha partido desde el entorno del Parque López de Ayala y ha recorrido las calles del centro de Mérida hasta desembocar en el Paseo de Roma, donde la programación continúa con las actuaciones de Soraya Arnelas y Samantha Hudson. A su paso por puntos como la calle Marquesa de Pinares, la marcha ha dejado una imagen de participación, color y reivindicación colectiva.
El lema de este año, "Orgullo y Resistencia", ha marcado el tono de la jornada. Orgullo para celebrar la diversidad y la libertad de ser. Resistencia para advertir de que los derechos LGTBI necesitan seguir defendiéndose frente a quienes cuestionan su protección o alimentan discursos de rechazo. En ese contexto, los participantes han reclamado que no se retroceda en igualdad y que las instituciones mantengan su compromiso con el colectivo.
Presencia política
La movilización ha contado también con representación política e institucional. Entre los asistentes han estado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, o la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, además de varios diputados del PSOE, de Unidas por Extremadura y miembros de sindicatos.
Ara Sánchez ha recordado que la campaña institucional de la Junta por el Orgullo lleva este año por lema "Ser, estar y existir", tres derechos que, según ha señalado, "no deben ser ni cuestionados ni vulnerados". La secretaria general de Igualdad ha advertido de que todavía hay muchas personas que sufren "violencia, odio, discriminación o rechazo" por su orientación sexual, por su identidad o por su expresión de género.
Derechos humanos
La representante de la Junta ha defendido que la diversidad no solo debe visibilizarse, sino también celebrarse, y ha llamado a mantenerse unidos en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. "Se trata de personas, de derechos humanos", ha afirmado durante su intervención.
Ara Sánchez ha subrayado además que la defensa de los derechos LGTBI "no es de derecha ni de izquierda" ni "patrimonio ideológico de nadie", sino una causa que compete a toda la sociedad. En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con el colectivo y ha asegurado que los derechos de las personas LGTBI "están protegidos" y "van a seguir estándolo".
La secretaria general de Igualdad ha querido también responder a quienes, a su juicio, intentan "crispar, desinformar o meter miedo". Frente a esa actitud, ha defendido que la Junta no está "en esa clave de odio, ni en esa clave de resentimiento ni de señalamiento". "Vamos a seguir celebrando la libertad de ser y de amar como cada persona quiera", ha señalado.
Desde la oposición
El Orgullo autonómico también ha tenido lectura política desde el PSOE. Fede González Trinidad, secretario de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI de los socialistas extremeños, ha defendido en Mérida la necesidad de salir a la calle para reivindicar "más orgullo y menos odio". A su juicio, la jornada sirve para recordar que "nadie nos robe el orgullo" y que los derechos del colectivo deben defenderse cada día.
González ha vinculado la movilización con el debate abierto esta semana en el Congreso de los Diputados sobre la penalización de las llamadas terapias de conversión. El dirigente socialista ha criticado la posición del PP y de Vox en esa votación y ha acusado a ambas formaciones de situarse "enfrente de los derechos del colectivo LGTBI".
También ha cargado contra la Junta de Extremadura por no haber sacado adelante, según ha señalado, un manifiesto institucional a favor del colectivo y contra la LGTBIfobia. "Tenemos que seguir conquistando derechos", ha defendido, antes de insistir en que los avances "no están consolidados para siempre" y que deben protegerse "día a día".
Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por "salir con orgullo a las calles para decir que, independientemente de lo que uno quiera ser o a quién quiera amar, tiene que tener cabida la diversidad", que "enriquece como sociedad", ha concluido.
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