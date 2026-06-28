Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Diversidad

"Orgullo y resistencia": El colectivo LGTBI alza la voz en Extremadura frente al retroceso

La manifestación autonómica recorre las calles de Mérida para reivindicar igualdad, respeto y protección frente a los discursos de odio

Marcha del Orgullo 2026 en las calles de Mérida.

Marcha del Orgullo 2026 en las calles de Mérida. / PSOE de Extremadura

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rocío Entonado Arias

Mérida

El mensaje es claro: los derechos conquistados no pueden darse por garantizados. Mérida se ha convertido este domingo en el epicentro del Orgullo LGTBI en Extremadura con una manifestación autonómica que ha recorrido las calles de la capital regional al ritmo de charanga y bajo el lema 'Orgullo y Resistencia', en una tarde marcada por el color, la música y sobre todo, la reivindicación.

El colectivo ha vuelto a alzar la voz para pedir igualdad, respeto y protección frente a los discursos de odio, las discriminaciones y las agresiones que, según denuncian, siguen sufriendo muchas personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género."Todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos", resumía Ana, una de las participantes durante el recorrido. Otra asistente recordaba que el Orgullo también es una jornada de memoria: "No tenemos que olvidarnos de todos aquellos que han luchado por lo que tenemos ahora".

Música y colorido

La manifestación ha partido desde el entorno del Parque López de Ayala y ha recorrido las calles del centro de Mérida hasta desembocar en el Paseo de Roma, donde la programación continúa con las actuaciones de Soraya Arnelas y Samantha Hudson. A su paso por puntos como la calle Marquesa de Pinares, la marcha ha dejado una imagen de participación, color y reivindicación colectiva.

El lema de este año, "Orgullo y Resistencia", ha marcado el tono de la jornada. Orgullo para celebrar la diversidad y la libertad de ser. Resistencia para advertir de que los derechos LGTBI necesitan seguir defendiéndose frente a quienes cuestionan su protección o alimentan discursos de rechazo. En ese contexto, los participantes han reclamado que no se retroceda en igualdad y que las instituciones mantengan su compromiso con el colectivo.

Presencia política

La movilización ha contado también con representación política e institucional. Entre los asistentes han estado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, o la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, además de varios diputados del PSOE, de Unidas por Extremadura y miembros de sindicatos.

El presidente de la Asamblea, la presidenta de la Junta y la secretaria general de Igualdad en la manifestación del Orgullo 2026.

El presidente de la Asamblea, la presidenta de la Junta y la secretaria general de Igualdad en la manifestación del Orgullo 2026. / Juntaex

Ara Sánchez ha recordado que la campaña institucional de la Junta por el Orgullo lleva este año por lema "Ser, estar y existir", tres derechos que, según ha señalado, "no deben ser ni cuestionados ni vulnerados". La secretaria general de Igualdad ha advertido de que todavía hay muchas personas que sufren "violencia, odio, discriminación o rechazo" por su orientación sexual, por su identidad o por su expresión de género.

Derechos humanos

La representante de la Junta ha defendido que la diversidad no solo debe visibilizarse, sino también celebrarse, y ha llamado a mantenerse unidos en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. "Se trata de personas, de derechos humanos", ha afirmado durante su intervención.

Ara Sánchez ha subrayado además que la defensa de los derechos LGTBI "no es de derecha ni de izquierda" ni "patrimonio ideológico de nadie", sino una causa que compete a toda la sociedad. En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con el colectivo y ha asegurado que los derechos de las personas LGTBI "están protegidos" y "van a seguir estándolo".

La secretaria general de Igualdad ha querido también responder a quienes, a su juicio, intentan "crispar, desinformar o meter miedo". Frente a esa actitud, ha defendido que la Junta no está "en esa clave de odio, ni en esa clave de resentimiento ni de señalamiento". "Vamos a seguir celebrando la libertad de ser y de amar como cada persona quiera", ha señalado.

Desde la oposición

El Orgullo autonómico también ha tenido lectura política desde el PSOE. Fede González Trinidad, secretario de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI de los socialistas extremeños, ha defendido en Mérida la necesidad de salir a la calle para reivindicar "más orgullo y menos odio". A su juicio, la jornada sirve para recordar que "nadie nos robe el orgullo" y que los derechos del colectivo deben defenderse cada día.

Diputados del PSOE en la manifestación del Orgullo 2026.

Diputados del PSOE en la manifestación del Orgullo 2026. / PSOE de Extremadura

González ha vinculado la movilización con el debate abierto esta semana en el Congreso de los Diputados sobre la penalización de las llamadas terapias de conversión. El dirigente socialista ha criticado la posición del PP y de Vox en esa votación y ha acusado a ambas formaciones de situarse "enfrente de los derechos del colectivo LGTBI".

También ha cargado contra la Junta de Extremadura por no haber sacado adelante, según ha señalado, un manifiesto institucional a favor del colectivo y contra la LGTBIfobia. "Tenemos que seguir conquistando derechos", ha defendido, antes de insistir en que los avances "no están consolidados para siempre" y que deben protegerse "día a día".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por "salir con orgullo a las calles para decir que, independientemente de lo que uno quiera ser o a quién quiera amar, tiene que tener cabida la diversidad", que "enriquece como sociedad", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los mayores de 60 podrán viajar por Extremadura desde 27 euros: cómo pedir plaza y todos los destinos
  2. Los extremeños mayores de 70 años podrán recibir hasta 12.500 euros para adaptar su vivienda
  3. La desregulación de Vox plantea eliminar los planes de igualdad en las empresas y acabar con el registro horario
  4. Año negro para Extremadura: muere un hombre de 43 años en Pinofranqueado al caer desde dos pisos
  5. Dos vinos extremeños logran Gran Oro y Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2026
  6. Una conservera de Extremadura, líder en Europa, recibe 1,6 millones para sustituir gas por calor renovable
  7. Los hermanos Lucio y Raúl Jiménez, de Riolobos, ganan el XXXIX Concurso Nacional Chinato de Albañilería
  8. Prensa Ibérica ficha a Pablo Calvo para dirigir El Periódico Extremadura

"Orgullo y resistencia": El colectivo LGTBI alza la voz en Extremadura frente al retroceso

"Orgullo y resistencia": El colectivo LGTBI alza la voz en Extremadura frente al retroceso

Cinco comarcas extremeñas estarán este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas

Cinco comarcas extremeñas estarán este lunes en alerta amarilla por altas temperaturas

El atasco del AVE Madrid-Lisboa en Toledo amenaza con retrasar dos años más la conexión extremeña

El atasco del AVE Madrid-Lisboa en Toledo amenaza con retrasar dos años más la conexión extremeña

Extremadura entra en la carrera de la innovación con 5,5 millones, pero queda a la cola del reparto

Extremadura entra en la carrera de la innovación con 5,5 millones, pero queda a la cola del reparto

El salto mundial de 'Decorado': la película con sello extremeño gana en el gran templo de la animación

El salto mundial de 'Decorado': la película con sello extremeño gana en el gran templo de la animación

Renfe cancela este lunes 320 trenes por huelga: los 19 que sí circularán por Extremadura

Renfe cancela este lunes 320 trenes por huelga: los 19 que sí circularán por Extremadura

Ya se puede pedir plaza en las residencias universitarias de Extremadura: requisitos y cómo solicitarlas

Ya se puede pedir plaza en las residencias universitarias de Extremadura: requisitos y cómo solicitarlas

El aumento de los costes de producción sigue lastrando la rentabilidad del agricultor extremeño

El aumento de los costes de producción sigue lastrando la rentabilidad del agricultor extremeño
Tracking Pixel Contents