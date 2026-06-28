Renfe cancela este lunes 320 trenes por huelga: los 19 que sí circularán por Extremadura

La huelga convocada en Renfe para este lunes, 29 de junio, tendrá impacto en las conexiones ferroviarias de Extremadura. La operadora interrumpirá en toda España 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías con motivo del paro convocado por el Sindicato Ferroviario (SF).

En el caso extremeño, la resolución de servicios mínimos permite saber qué trenes tienen garantizada la circulación durante la jornada. El documento incluye 15 servicios de Media Distancia con origen, destino o paso por Extremadura, además de cuatro trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia entre Madrid y Badajoz.

La recomendación para los viajeros es consultar antes de desplazarse a la estación, ya que la resolución fija los trenes mínimos que circularán, pero no equivale a una lista completa de todos los servicios cancelados. Renfe ofrece a los usuarios afectados la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o cambiar o anular el billete sin coste a través de sus canales habituales.

Los trenes de Media Distancia garantizados

Entre los servicios mínimos de Media Distancia figuran conexiones que enlazan Extremadura con Madrid, Sevilla, Ciudad Real o Alcázar de San Juan, además de trayectos interiores como Zafra-Mérida, Cabeza del Buey-Badajoz o Badajoz-Cabeza del Buey.

Estos son los trenes de Media Distancia incluidos en los servicios mínimos para este lunes:

33772 . Plasencia-Sevilla Santa Justa. Salida a las 5.45 horas y llegada a las 11.36 horas .

. Plasencia-Sevilla Santa Justa. Salida a las y llegada a las . 17806 . Cabeza del Buey-Badajoz. Salida a las 6.20 horas y llegada a las 8.48 horas .

. Cabeza del Buey-Badajoz. Salida a las y llegada a las . 33021 . Cáceres-Madrid Atocha Cercanías. Salida a las 6.25 horas y llegada a las 10.15 horas .

. Cáceres-Madrid Atocha Cercanías. Salida a las y llegada a las . 17815 . Zafra-Mérida. Salida a las 6.50 horas y llegada a las 7.42 horas .

. Zafra-Mérida. Salida a las y llegada a las . 34331 . Badajoz-Alcázar de San Juan. Salida a las 6.55 horas y llegada a las 12.50 horas .

. Badajoz-Alcázar de San Juan. Salida a las y llegada a las . 33900 . Madrid Atocha Cercanías-Sevilla Santa Justa. Salida a las 10.55 horas y llegada a las 19.22 horas .

. Madrid Atocha Cercanías-Sevilla Santa Justa. Salida a las y llegada a las . 33903 . Sevilla Santa Justa-Madrid Atocha Cercanías. Salida a las 11.23 horas y llegada a las 19.44 horas .

. Sevilla Santa Justa-Madrid Atocha Cercanías. Salida a las y llegada a las . 33770 . Ciudad Real-Badajoz. Salida a las 11.36 horas y llegada a las 16.10 horas .

. Ciudad Real-Badajoz. Salida a las y llegada a las . 33026 . Mérida-Madrid Atocha Cercanías. Salida a las 13.20 horas y llegada a las 17.33 horas .

. Mérida-Madrid Atocha Cercanías. Salida a las y llegada a las . 33777 . Badajoz-Ciudad Real. Salida a las 14.22 horas y llegada a las 19.30 horas .

. Badajoz-Ciudad Real. Salida a las y llegada a las . 33012 . Madrid Atocha Cercanías-Mérida. Salida a las 14.50 horas y llegada a las 19.00 horas .

. Madrid Atocha Cercanías-Mérida. Salida a las y llegada a las . 33330 . Alcázar de San Juan-Badajoz. Salida a las 15.24 horas y llegada a las 21.35 horas .

. Alcázar de San Juan-Badajoz. Salida a las y llegada a las . 33779 . Sevilla Santa Justa-Plasencia. Salida a las 16.34 horas y llegada a las 22.40 horas .

. Sevilla Santa Justa-Plasencia. Salida a las y llegada a las . 34018 . Madrid Atocha Cercanías-Cáceres. Salida a las 19.41 horas y llegada a las 23.30 horas .

. Madrid Atocha Cercanías-Cáceres. Salida a las y llegada a las . 33803. Badajoz-Cabeza del Buey. Salida a las 19.48 horas y llegada a las 22.22 horas.

Cuatro trenes entre Madrid y Badajoz

La resolución también recoge cuatro servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia entre Madrid y Badajoz. En sentido Madrid-Badajoz, circularán el tren 10190, con salida de Chamartín-Clara Campoamor a las 8.30 horas y llegada a Badajoz a las 13.38 horas, y el 10194, con salida a las 18.20 horas y llegada a las 23.00 horas.

En sentido contrario, desde Badajoz hacia Madrid, figuran el tren 11293, con salida a las 7.21 horas y llegada a Chamartín-Clara Campoamor a las 12.13 horas, y el 10295, con salida a las 17.38 horas y llegada a las 22.33 horas.

Qué debe hacer el viajero

Renfe recomienda comprobar el estado del viaje antes de acudir a la estación. Los usuarios con billete para un tren afectado podrán viajar en el tren más próximo a su horario original o, si lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin ningún coste.

La huelga de este lunes es la primera de las dos jornadas de paro de 24 horas convocadas por el Sindicato Ferroviario. La segunda está prevista para el 15 de julio, también en pleno periodo de desplazamientos vacacionales.

El conflicto por Renfe Mercancías

El origen de la convocatoria está en el desacuerdo sobre el futuro de Renfe Mercancías. El sindicato acusa a la empresa de impulsar un "abandono premeditado" del servicio y rechaza la creación de una sociedad mixta con Medway, perteneciente al grupo MSC.

La organización sostiene que no se están cumpliendo los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 con el Ministerio de Transportes ni los pactos de marzo de 2025, y denuncia un recorte del volumen de trabajo de esta filial. También advierte de una posible vulneración de las garantías sociolaborales de la plantilla en el proceso de búsqueda de un socio estratégico.

Entre los principales motivos de protesta, el sindicato señala la licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, tareas que antes asumía personal propio de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, y el anuncio del cierre definitivo del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro.