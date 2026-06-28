Cuando la tierra cura: el proyecto que nace en La Vera para reinventar el campo

Una finca regenerativa en Villanueva de la Vera, una marca de productos ecológicos gourmet, un proyecto para recuperar la cabra verata, módulos instalados en contenedores para pequeñas explotaciones rurales y acuerdos con hospitales para introducir alimentos sanos y ecológicos en sus cocinas. Todo forma parte de una misma idea: demostrar que desde un rincón de La Vera también se puede impulsar un modelo capaz de cuidar la tierra, sostener el medio rural y conectar el campo extremeño con la salud de las personas.

El poder de convertir dificultades en oportunidades no solo habla de la resiliencia de las personas, sino también de la capacidad creativa y de adaptación. Belén Delgado es un claro ejemplo de reinvención ante las adversidades de la vida. De una crisis personal y laboral derivada de la pandemia de COVID-19 fue capaz de gestar un proyecto agroecológico e innovador en el corazón de la comarca de La Vera.

Su impulso emprendedor surge en un momento delicado, un punto de inflexión personal. Decide tomar distancia de la ciudad y, en su terreno ubicado en Villanueva de la Vera, descubre que puede dar forma a una idea extraordinaria.

La emprendedora, con su producción ecológica de higos. / Besatriz García

«Quise cuidar la tierra, pero esta me sanó a mí. Tenía desde hacía años una finca que había sido de una familia ganadera local. Comprendí allí de primera mano el gran problema al que se enfrenta el sector primario agroganadero en Extremadura: los gastos de insumos son altísimos (abono, pienso, tratamientos para enfermedades, coste veterinario, entre otros muchos) y las ventas suelen ser bajas; desde el productor hasta el consumidor hay una infinidad de intermediarios que añaden un margen de ganancia», cuenta Belén Delgado.

Sostenibilidad, cabra verata y economía circular

Su proyecto se vincula a la sostenibilidad, la economía circular y el apoyo a pequeñas explotaciones rurales. También ha ideado un proyecto para la conservación de la cabra verata, una raza autóctona de la zona, con fines de desbroce preventivo y gestión antincendios.

Ha recibido reconocimiento institucional dentro de un programa de apoyo y visibilización de iniciativas rurales innovadoras, así como participación en programas de impulso a emprendedoras rurales.

«Transformé de convencional a ecológica regenerativa nuestra pequeña finca familiar, recuperando el concepto ‘One Health’: cuidar la tierra es cuidarnos a todos, animales, plantas y personas. Cavestany Selección nace con propósito, crea productos gourmet y comercializa productos agroganaderos ecológicos. Mi visión: contribuir al bienestar de nuestras comunidades locales promoviendo la equidad y la prosperidad», explica Delgado.

«Recuperé el concepto ‘One Health’: cuidar la tierra es cuidarnos a todos, animales, plantas y personas»

La emprendedora rural muestra su preocupación por la desconexión entre la viabilidad del sector primario, el bienestar del planeta y la salud humana. Desde distintas instituciones comienzan a escuchar con mucho interés su propuesta.

Entre otros, ha participado en el programa Crecemos Juntas para mujeres rurales, en su segunda edición, promovido por el Ministerio de Agricultura (MAPA) y AgroBank (La Caixa). Además, su firma participó en el evento Datos que Mejoran Vidas, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA y presidido por Su Majestad la Reina Letizia.

Del campo a la cocina hospitalaria

Desde el Instituto de Investigación Sanitaria está impulsando un proyecto piloto, bajo convenio marco de I+D+i, junto a Cavestany Selección como colaborador estratégico. Un reto y compromiso para integrar producción ecológica, nutrición clínica y cocina hospitalaria dentro de un modelo innovador de salud del suelo, de los ecosistemas y de los modelos de producción alimentaria.

«Nuestro foco está en dos modelos de trabajo. Por un lado, deseamos instalar módulos, que son contenedores de barco adaptados para que sirvan de obradores, bodegas y queserías para pequeñas fincas familiares que puedan ser sostenibles económicamente. Por otro lado, estamos llegando a acuerdos con hospitales, tanto públicos como privados, introduciendo un concepto nuevo de atención al cliente de salud a través de la alimentación sana y ecológica. Ya tenemos un primer acuerdo para el desarrollo de nuestro proyecto», comparte Belén Delgado.

«Estamos llegando a acuerdos con hospitales para una alimentación sana y ecológica»

Productos ecológicos con proyección exterior

Este sueño, que nace con un claro impulso de cambio hacia una relación más sana con el medio y que, además, beneficia a pequeñas zonas rurales y a productores locales, ya cuenta con una producción de aceite ecológico gourmet, entre otros productos. Una elaboración ecológica de principio a fin, desde la materia prima hasta los envases. Su idea es vender por todo el mundo un género que nace en Extremadura, apoyando a otros artesanos y haciéndoles crecer en su producción.

Una iniciativa que aspira a poner en valor el sector primario en pequeñas zonas rurales como Villanueva de la Vera, con la voluntad de proyectarse y expandirse mucho más allá de sus fronteras.