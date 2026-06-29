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Infraestructuras hidráulicas

Los campos del Ambroz y el Alagón reciben 9 millones para el cuidado de sus regadíos hasta 2029

La Confederación Hidrográfica del Tajo inicia los contratos de explotación y conservación de unas zonas regables que suman cerca de 40.000 hectáreas

Gunitados en los canales del Alagón.

Gunitados en los canales del Alagón. / CHT

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Lola Luceño Barrantes

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha iniciado la ejecución de los contratos de explotación, mantenimiento y conservación de las zonas regables del Ambroz y del Alagón, en la provincia de Cáceres, con una inversión global próxima a los 9 millones de euros hasta 2029.

El objetivo de estos trabajos es mantener la funcionalidad y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas que gestiona el organismo en dos áreas clave para el regadío cacereño. En conjunto, las zonas regables del Ambroz y del Alagón comprenden una superficie próxima a las 40.000 hectáreas.

Los contratos, que abarcan el periodo 2026-2029, dan continuidad a las labores necesarias para garantizar el funcionamiento de canales, acequias e instalaciones asociadas, especialmente durante las campañas de riego, cuando la demanda de agua exige una atención más intensa.

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El Periódico Extremadura

En concreto, el contrato de servicios de la Zona Regable del Ambroz ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por Construcciones Araplasa S.A. e Indragua Ingeniería S.L. por un importe de 1.220.857,50 euros, IVA incluido.

En el caso de la Zona Regable del Alagón, la adjudicataria ha sido la UTE Gévora Construcción S.A. e Inyges Consultores S.L., por un importe de 7.791.414 euros, también con IVA incluido.

Apoyo durante la campaña de riego

Los trabajos previstos incluyen tareas de apoyo a la explotación durante la campaña de riego, gestión administrativa, vigilancia e inspección de las infraestructuras y mantenimiento programado y correctivo.

Las actuaciones se desarrollarán en canales principales, acequias e instalaciones complementarias como desagües, compuertas de regulación, limpiarrejas, acueductos o sifones. Se trata de elementos esenciales para asegurar el reparto del agua y el buen funcionamiento hidráulico de toda la superficie atendida.

La CHT subraya que la gestión de estas zonas regables requiere una dedicación continuada durante todo el año, además de una atención especial en los periodos de riego, con medios suficientes para garantizar el servicio en las explotaciones agrícolas.

Más de 5.200 hectáreas en el Ambroz

La zona regable del Ambroz se abastece desde el embalse de Baños e incluye terrenos de Abadía, La Granja, Zarza de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Casas del Monte, Jarilla, Oliva de Plasencia, Segura de Toro y Villar de Plasencia.

Su superficie neta regable es de 5.241 hectáreas, con una dotación anual media concedida de 8.000 metros cúbicos por hectárea.

El peso agrícola del Alagón

Las zonas regables del Alagón se abastecen desde el embalse de Valdeobispo. Desde la presa parte un canal principal común para ambas márgenes que se bifurca aproximadamente dos kilómetros aguas abajo, en el Partidor, desde donde se reparte la dotación hacia la red de canales y acequias.

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Carlos Gil

La margen derecha del Alagón comprende unas 15.600 hectáreas regables en Alagón del Río, Calzadilla, Casas de Don Gómez, Casillas de Coria, Coria, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Montehermoso y Morcillo, así como en las entidades locales menores de El Batán y Valrío, en Guijo de Galisteo, y Puebla de Argeme, en Coria. En esta zona hay cerca de 2.400 propietarios.

La margen izquierda del Alagón suma aproximadamente 18.450 hectáreas regables y afecta a Oliva de Plasencia, Plasencia, Carcaboso, Valdeobispo, Aldehuela del Jerte, Galisteo, Riolobos, Holguera, Torrejoncillo, Coria, Portaje y Pedroso de Acim, además de los poblados de Valderrosas, Pradochano, San Gil, Pajares de la Rivera, Valdencín y Rincón del Obispo. En este caso, el número de propietarios ronda los 2.600.

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Con esta inversión, la CHT busca asegurar durante los próximos tres años la conservación de una red hidráulica clave para el regadío del norte de Cáceres y para la actividad agrícola de dos de sus principales zonas productivas.

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