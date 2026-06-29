Los centros de crisis han atendido a más de 200 mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en Extremadura

Los cuatro centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual de Extremadura han atendido ya a más de 200 mujeres y niñas desde su puesta en marcha. Así lo ha destacado la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, durante su comparecencia en la Asamblea, donde ha defendido estos recursos como una red esencial de respuesta urgente ante una de las formas "más deleznables" de violencia contra las mujeres.

Los centros están ubicados en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia y ofrecen asesoramiento jurídico, psicológico y social a mujeres y niñas a partir de 12 años, así como a sus familiares y a su entorno más cercano. Funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año.

Sánchez Vera ha agradecido el trabajo de los profesionales que atienden estos dispositivos y ha recordado el esfuerzo que supuso ponerlos en marcha. Según ha señalado, durante más de un año el personal de la Secretaría General trabajó para que estos centros pudieran abrir y responder a situaciones de "auténtica emergencia vital y humana".

Ara Sánchez Vera promete avanzar en igualdad en Extremadura y anuncia el primer plan de la Junta / ASAMBLEAEX.ES

Un millón en ayudas

Además de la atención directa, la Secretaría General trabaja ahora para que estos centros puedan convertirse en espacios seguros desde los que las víctimas puedan realizar sus declaraciones judiciales en los procesos tramitados ante los tribunales de la región. El objetivo es evitar nuevas situaciones de exposición y mejorar la protección durante el procedimiento judicial.

Entre las nuevas medidas anunciadas, Sánchez Vera ha destacado la puesta en marcha de un millón de euros en ayudas económicas para víctimas de violencia sexual que carezcan de recursos suficientes.

La Secretaría General trabaja en el procedimiento para la acreditación administrativa de la violencia sexual, en coordinación con el Ministerio de Igualdad y la Conferencia Sectorial de Igualdad, como paso previo para tramitar estas ayudas. "La recuperación también necesita autonomía económica", ha señalado durante su intervención.

Comisión de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. / ASAMBLEAEX.ES

La Junta también incorporará atención psicológica urgente para niñas menores de 12 años y para hombres y niños víctimas de violencia sexual. Esta atención se canalizará a través de un acuerdo de colaboración con el Colegio de Psicología de Extremadura.

Críticas por los recursos

La oposición por su parte, ha puesto el foco en la suficiencia de los medios. Desde Unidas por Extremadura, la diputada Nerea Fernández ha advertido que los centros 24 horas no pueden funcionar con solo cinco profesionales por cada recurso y ha defendido que esa falta de personal puede traducirse en una mayor desprotección para las víctimas.

El PSOE, por su parte, ha cuestionado el encaje de las políticas de igualdad y violencia machista dentro de un Gobierno apoyado por Vox. La diputada Raquel Medina ha pedido garantías para que toda la acción del Ejecutivo respete el marco normativo en materia de igualdad.

Vox, por su parte, ha rechazado que estas políticas se aborden desde la "ideología". El diputado Alfredo Galavís ha señalado que el centro de la respuesta institucional debe ser la víctima, la seguridad y la persecución de los agresores.