Los cinco sitios para comer este verano en Extremadura que recomiendan los famosos en la Guía Repsol

Los Soletes de Guía Repsol vuelven a mirar este verano a la hostelería cotidiana, la que se recomienda casi como un secreto bien guardado. En su edición dedicada a los famosos, Extremadura suma cinco establecimientos distinguidos, todos ellos propuestos por la actriz Clara Alvarado y el grupo Sanguijuelas del Guadiana. La propuesta encaja con el espíritu original de los Soletes: locales asequibles, con una oferta solvente y un carácter cercano, pensados para disfrutar sin solemnidad.

La presencia de la región en esta entrega dibuja un pequeño mapa de escapadas con foco en la Siberia y el entorno de La Serena. La banda extremeña empieza por casa. Cuando sus componentes regresan a Casas de Don Pedro, su pueblo natal, aseguran que "no falla" una parada en La Tahona de Juan para comprar algún dulce. El obrador pacense, que elabora pastelería artesana y pan de leña desde 1965, tiene para ellos una recomendación clara: sus piononos, que definen como "imprescindibles".

La ruta de Sanguijuelas del Guadiana continúa en Talarrubias, donde el grupo recomienda Córner Burguer para un bocado rápido. "Nunca le decimos que no a una buena hamburguesa en este local. Buena calidad y buena gente", afirman en la ficha de Guía Repsol. En Navalvillar de Pela, la parada elegida es Entre Brasas, donde señalan que "un buen menú siempre está" allí y recomiendan dejar sitio para el postre: "Obligatorio pedir algunas de sus tartas". Incluso confiesan que algún miembro de la banda ha llegado a probarlas todas.

El cuarto Solete pacense lleva la ruta hasta Badajoz capital. Allí, Juan Grande, guitarrista de Sanguijuelas del Guadiana y amante de los helados, suele pasar por Primitivus Gelato para pedir su combinación favorita: mitad pistacho y mitad tarta de queso, según explican sus compañeros.

En la provincia de Cáceres, Clara Alvarado ha puesto nombre a la quinta parada: La Casita de Chocolate, en Navalmoral de la Mata, el municipio en el que nació. La actriz lo tiene claro: "Los croissants más ricos del mundo están en La Casita de Chocolate". La pastelería permite comprar dulces para llevar, pero también sentarse a desayunar o merendar.

Los famosos como prescriptores

La edición nacional reúne más de 250 Soletes repartidos por todas las comunidades, con recomendaciones de más de 60 rostros conocidos del cine, la música, la literatura, la televisión y la cultura. Entre ellos figuran Antonio Resines, Toni Acosta, Isabel Coixet, Elvira Lindo, Alaska, Carlos Sobera, Leonor Watling o Mikel López Iturriaga, según la información difundida por Guía Repsol.

La novedad de esta entrega está precisamente en quién recomienda. Guía Repsol ha pedido a artistas y personajes públicos que compartan esos lugares a los que van durante giras, rodajes, ensayos o vacaciones. En el caso extremeño, el papel de prescriptores lo asumen Clara Alvarado y Sanguijuelas del Guadiana.

El grupo extremeño, además de seleccionar cuatro locales en la provincia de Badajoz, también ha recomendado fuera de la región O Chiringo, en la playa de la Magdalena, en Cedeira, A Coruña. Clara Alvarado, por su parte, aparece en la lista nacional con otra sugerencia veraniega: Playa Madre, en Caravia, en la costa asturiana.

La directora de Guía Repsol, María Ritter, ha defendido el sentido de esta edición al destacar que "todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos". También ha subrayado que los recomendadores han querido poner en valor "esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento".

Una entrega celebrada en Almería

La entrega de estos nuevos Soletes se celebró el lunes 22 de junio en El Cortijo La Loma, en La Isleta del Moro, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. El enclave fue elegido por su vinculación con el verano, la desconexión y la hostelería de ambiente relajado.

En el acto participaron María Ritter, directora de Guía Repsol, y Ángel Escobar Céspedes, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería. La celebración estuvo presentada por Mónica Aldehuela y contó con la presencia de establecimientos distinguidos en la provincia almeriense.

Ángel Escobar defendió durante el acto que Almería ha reivindicado "esa gastronomía honesta y esa hospitalidad que nos hacen únicos". Además, vinculó los nuevos distintivos con un "mapa del tesoro emocional" formado por rincones donde vecinos y visitantes encuentran recuerdos compartidos.

Más de 5.500 locales con distintivo amarillo

Con esta decimoquinta edición, los Soletes superan ya los 5.500 establecimientos repartidos por España. La categoría nació en junio de 2021, en plena recuperación de la hostelería tras la pandemia, con el objetivo de reconocer bares, cafeterías, restaurantes, heladerías, terrazas, vinotecas y espacios de comida rápida de calidad cotidiana.

Guía Repsol define estos lugares como negocios que se recomendarían a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible. La selección se realiza a través de un equipo de expertos en gastronomía repartidos por el territorio nacional y Andorra, con especial atención a establecimientos fuera de los circuitos más habituales.

En Extremadura, esa filosofía se traduce ahora en cinco nombres concretos: Corner Burger, Entre Brasas, La Tahona de Juan, Primitivus Gelato y La Casita de Chocolate. Cinco paradas que conectan la recomendación gastronómica con la ruta de verano y que suman visibilidad a pequeños negocios de la región.