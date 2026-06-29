El corcho, la piel viva de Extremadura

Hay árboles que dan sombra, otros que dan fruto, y algunos que, además, son capaces de sostener la historia, la economía y el alma de una tierra.

El alcornoque pertenece a esta última categoría.

Como ingeniero forestal, después de más de cuarenta años recorriendo montes, dehesas y sierras de Extremadura, he aprendido que el corcho es mucho más que un producto forestal. Es la expresión más perfecta del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es la demostración de que se puede aprovechar un recurso sin destruirlo, producir riqueza sin agotar el medio y generar empleo conservando la biodiversidad.

Cada verano, cuando llega el tiempo de la saca, el monte alcornocal se transforma. Las cuadrillas de sacadores, herederas de un oficio ancestral, descorchan con precisión y respeto la corteza del árbol.

El alcornoque se desnuda, pero no muere; al contrario, renace.

Durante nueve años volverá a construir pacientemente una nueva piel que el hombre recogerá de nuevo. Pocas lecciones de sostenibilidad ofrece la naturaleza con tanta claridad.

He tenido la fortuna de caminar innumerables veces por los alcornocales de la Sierra de San Pedro, de Monfragüe, de los Ibores o de las sierras del norte cacereño. En ellos he visto volar al águila imperial, esconderse al corzo entre los brezos, cruzar al jabalí bajo la espesura y anidar a la cigüeña negra en los rincones más silenciosos del bosque. Allí comprendí que el corcho no nace en una fábrica, sino en un ecosistema vivo que produce simultáneamente biodiversidad, paisaje, agua, suelo fértil, empleo y esperanza.

La fábrica natural de Extremadura

Porque el monte alcornocal es, en realidad, la gran fábrica natural de Extremadura.

Una fábrica sin chimeneas, sin residuos y sin contaminación.

SANTI GARCÍA

Una fábrica que absorbe carbono, protege nuestros suelos, regula el agua y mantiene vivas las economías rurales de muchas comarcas que, sin él, tendrían más difícil su futuro.

El corcho ha acompañado durante siglos a los extremeños.

Ha dado trabajo a generaciones enteras, ha impulsado una industria reconocida en todo el mundo y ha permitido que nuestros pueblos mantengan un vínculo profundo con la tierra.

Cada tapón de corcho que cierra una botella de vino lleva consigo una pequeña parte de nuestros montes, de nuestras dehesas y del esfuerzo de quienes los cuidan.

Pero el corcho también es identidad. Es cultura. Es memoria colectiva. Forma parte del paisaje sentimental de Extremadura del mismo modo que la dehesa, el jamón ibérico de bellota o las viejas cañadas reales. Hablar del corcho es hablar de nuestras raíces.

Por ello, este artículo no pretende únicamente describir un recurso forestal estratégico. Quiere rendir homenaje a un árbol extraordinario y a los hombres y mujeres que han sabido convivir con él durante generaciones. Quiere recordar que el futuro de nuestros alcornocales dependerá de nuestra capacidad para valorarlos, protegerlos y transmitir a quienes vienen detrás el orgullo de pertenecer a una tierra donde la naturaleza y el trabajo humano han encontrado una de sus más bellas armonías.

Porque mientras exista un alcornoque en pie, mientras una cuadrilla siga sacando corcho en la Sierra de San Pedro y mientras nuestros montes continúen respirando bajo su sombra, seguirá latiendo una parte esencial del corazón de Extremadura.