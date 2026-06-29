Duelo en Extremadura por Venezuela entre reproches por la política de cooperación

Extremadura ha guardado silencio este lunes por las víctimas de los terremotos de Venezuela. Ayuntamientos, diputaciones e instituciones de la región se han sumado a las concentraciones convocadas para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano, en una jornada de duelo que también ha derivado en un cruce político sobre la cooperación internacional y la respuesta de la Junta ante la emergencia.

La convocatoria ha reunido a representantes públicos, trabajadores de las administraciones y ciudadanos a las puertas de distintos consistorios. En Mérida, han participado la presidenta de la Junta, María Guardiola; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro; y el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, junto a representantes de varias formaciones políticas. También se han sumado instituciones como los ayuntamientos de Plasencia y Cáceres y la Diputación de Cáceres.

Críticas por la cooperación

La imagen institucional de duelo ha dado paso a un debate sobre la capacidad de Extremadura para responder a una emergencia de estas características. La portavoz regional del PSOE, Isabel Gil Rosiña, ha situado el foco en el desmantelamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una decisión que los socialistas vinculan al actual Gobierno autonómico.

A su juicio, si esa estructura siguiera activa, Extremadura podría estar preparando no solo la respuesta inmediata, sino también su aportación a la reconstrucción del país. "Hace un mes que la Agencia Extremeña de Cooperación ha sido desmantelada y si hoy tuviéramos en pie la agencia, desde Extremadura estaríamos preparando no solo la reacción, sino liderar la reconstrucción con la solidaridad del pueblo extremeño", ha afirmado.

Gil Rosiña ha asegurado que los extremeños no pueden "cerrar los ojos al horror que está ocurriendo en el pueblo venezolano" y ha pedido a Guardiola que no se limite a reaccionar, sino que "lidere" la respuesta. También ha defendido que la cooperación internacional es una herramienta pública necesaria ante emergencias humanitarias y procesos de reconstrucción.

Unidas se suma al reproche

En la misma línea, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha trasladado su apoyo al pueblo venezolano y ha lamentado que la región no pueda ayudar ahora "como lo ha hecho en otras ocasiones" por el desmantelamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional.

De Miguel ha recordado que esta agencia era "una herramienta muy útil" en momentos como este y ha calificado de "tremendamente triste" y "preocupante" que Extremadura haya prescindido, a su juicio, de una política pública de solidaridad internacional. "La solidaridad internacional dice mucho de los pueblos", ha señalado.

El PP defiende la respuesta de la Junta

Frente a estas críticas, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado al PSOE de utilizar la situación de Venezuela para fines partidistas. El dirigente popular ha defendido que la Junta ha actuado desde el primer momento y que Extremadura está colaborando con los mecanismos oficiales de respuesta internacional.

"Extremadura ya está en el terreno, Extremadura está allí dando respuesta dentro de un sistema de coordinación que es el sistema de Protección Civil a nivel europeo y que está coordinando el Gobierno de España", ha señalado Sánchez Juliá.

El portavoz popular ha explicado que hay efectivos extremeños sobre el terreno y ha destacado que la Junta se puso "desde el primer momento" a disposición del Gobierno de España y del Ministerio de Exteriores. Además, ha defendido que la respuesta está siendo "organizada, conjunta y protocolizada".

Sánchez Juliá ha lamentado que el PSOE aproveche una emergencia internacional para hacer política. "Querer utilizar las desgracias quiere decir que alguien no tiene proyecto para Extremadura", ha afirmado. Mientras PSOE y Unidas insisten en que el desmantelamiento de la cooperación limita la capacidad de respuesta de la región, el PP mantiene que la ayuda ya está en marcha y que la Junta actúa conforme a los protocolos oficiales.