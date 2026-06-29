Extremadura encara hasta 10 días de máximas por encima de los 40 grados y noches tórridas

El calor continuará arreciando con fuerza esta semana en gran parte de la Península. Y lo hará especialmente en amplias zonas de Extremadura en las que podrían alcanzarse o incluso superar los 38-40 grados centígrados, de acuerdo a las previsiones dadas a conocer este lunes por Meteored España. Con todo, desde esta plataforma de información meteorológica se avisa de que lo peor llegará a partir del jueves, con la aparición de una masa de aire anormalmente cálida para esta época del año.

Así, los modelos meteorológicos apuntan a la formación de un domo de calor (un fenómeno en el que el aire cálido queda atrapado bajo una extensa área de altas presiones, comprimiéndose y recalentándose aún más) que sería el causante del ascenso térmico generalizado entre el jueves y el domingo. “Cada vez que se produce un domo de calor, en un porcentaje muy elevado hay también una ola de calor”, precisa Francisco Martín, meteorólogo de Meteored.

Más aún, los pronósticos auguran que será coincidiendo con el inicio de la próxima semana cuando el calor apretará más y las temperaturas extremadamente altas se extenderán a buena parte del interior peninsular, con Extremadura nuevamente como una de las regiones que van a salir peor paradas de este episodio. “Las temperaturas extremas, tanto máximas como mínimas, van a afectar de lleno a Extremadura, con anomalías térmicas [diferencial respecto a los valores normales a las mismas alturas del año] de entre 8 y 12 grados, y puntualmente, de hasta 15 grados”, apunta Martín.

Calor persistente

Más allá del intenso calor, en el caso extremeño el principal problema va a ser su persistencia. Si se cumplen las predicciones, algunas zonas de la comunidad autónoma se van a ver sometidas a temperaturas superiores a los 40 grados de máxima durante entre “7 y 10 días. Eso es muchísimo”.

Las máximas podrán marcar los 44 grados y las mínimas se moverán entre los “23 y 27 grados en algunos puntos” de la región. Porque, lejos de dar tregua, el bochorno se mantendrá durante las madrugadas. A medida que el previsible domo de calor se afiance sobre la Península, las temperaturas nocturnas también experimentarán un acusado ascenso, favoreciendo la aparición de noches tropicales (mínimas iguales o superiores a 20 grados), en buena parte del territorio español.

Lo más impactante, en cualquier caso, será la extensión de las noches tórridas, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 25 grados. “A la hora de dormir, posiblemente, muchos extremeños se van a ir con 30 o 32 grados a la cama”, añade este meteorólogo.

En Badajoz y Cáceres

Este previsible extenso intervalo de elevadas temperaturas dará comienzo a partir de este martes en algunas poblaciones extremeñas. En Badajoz, por ejemplo, el mercurio puede llegar a entre 39 y 40 grados, y en ese entorno seguiría hasta el sábado, para subir un escalón más el domingo y plantarse en los "42 o 43 grados”, que no abandonarían la capital pacense durante la próxima semana. En Cáceres ciudad, serían 37 o 38 grados hasta despedir la semana como máximas, que pasarían luego a 40 o 41 grados. Las mínimas, entre 23 y 26 grados. “Como venimos ya de una primera ola de calor, los suelos están secos, y esa sequedad realzará las temperaturas máximas y mínimas de los próximos días”, aclara este experto.

Resto del verano

De cara al resto del verano, agrega Martín, las predicciones que hacen Aemet y otros organismos auguran que va a ser “más cálido de lo normal”. “De hecho, si esto sigue así, 2026 podría ser uno de los veranos más cálidos a nivel europeo”, avanza.

“Las predicciones climatológicas apuntan a que, cada vez más, los veranos son más intensos y más duraderos. Lo que necesitamos ahora mismo es realizar buenas predicciones y, lógicamente, para eso está la ciencia, pero, sobre todo, necesitamos políticas de adaptación”, remacha.

Alerta naranja

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este martes la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, desde las 13.00 hasta las 21.00 horas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan temperaturas que alcanzarán un máximo de 40 grados centígrados.