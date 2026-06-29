El Gobierno calcula que Extremadura aún tiene margen para acoger a 260 menores migrantes más

El Ministerio de Juventud e Infancia ha elevado a 364 plazas la capacidad ordinaria de Extremadura para acoger menores migrantes no acompañados dentro del sistema de protección y tutela de la Junta. La actualización del cupo estatal, aprobada por real decreto este lunes en Consejo de Ministros, se traduce en un incremento de 20 plazas para Extremadura respecto al año pasado, cuando la cifra se fijó en 344. En el conjunto del país, el sistema pasa de 16.016 a 17.081 plazas, con 1.065 más que en el reparto anterior.

La capacidad ordinaria no equivale a un traslado automático de menores ni marca por sí sola cuántos van a llegar a la comunidad. Es el baremo que utiliza el Gobierno para medir la situación de los sistemas autonómicos de acogida y determinar cuándo un territorio entra en contingencia migratoria extraordinaria. Esa declaración se aplica a las comunidades o ciudades autónomas que triplican su capacidad ordinaria: actualmente son Canarias, Ceuta y Melilla, territorios que soportan mayor presión migratoria.

260 menores más en Extremadura

En el caso de Extremadura, con el nuevo baremo aprobado este lunes la contingencia migratoria no se activaría hasta superar los 1.092 menores migrantes no acompañados en el sistema de acogida. La cifra queda lejos de la situación actual que maneja la Junta de Extremadura. El Ejecutivo regional cifra en 104 los menores migrantes acogidos en los centros de la región en estos momentos, de forma que según el ministerio aún habría margen para atender a otros 260.

Casi la mitad de las pruebas de edad realizadas a menas en Extremadura revela que son adultos / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

Ese es precisamente el choque de fondo entre ambas administraciones. Sobre el papel del reparto estatal, Extremadura estaría por debajo del umbral asignado; sin embargo, la Junta mantiene que con esas 104 acogidas sus recursos están ya "al límite".

Pruebas de edad

El vicepresidente de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico agotará todas las vías legales contra los traslados de menores migrantes no acompañados desde otras comunidades a Extremadura. Hasta ahora, la Junta recurría estos procedimientos por la vía administrativa, pero Fernández ha avanzado que dará "un paso más" y acudirá también a la vía judicial. Según los datos ofrecidos por la consejería que gestiona Vox, 43 menores habrían llegado a la región desde el verano de 2025 a través de estos traslados.

La Junta también ha dado instrucciones para solicitar a la Fiscalía de Menores pruebas de determinación de edad en aquellos casos en los que no exista documentación que acredite de forma fehaciente la edad, haya dudas razonables sobre los documentos aportados o lleguen nuevas personas en esas circunstancias. Estas pruebas forenses no se harán de forma indiscriminada, sino solo en casos bajo sospecha de fraude, después de que la propia presidenta, María Guardiola, haya asegurado que el 70% de las realizadas hasta la fecha en Extremadura haya determinado que los menas eran en realidad adultos.

La presideta de la Junta, María Guardiola, y el vicepresidente de Vox, Óscar Fernández, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Mapa autonómico

La actualización permite prorrogar un año más la acogida vinculante y solidaria por parte del resto de territorios, de forma que los menores que llegan a esos puntos puedan ser acogidos por comunidades peninsulares. Con las 364 plazas fijadas por el Gobierno, Extremadura queda en la parte baja del reparto nacional. Andalucía encabeza el listado, con 3.009 plazas, seguida por Cataluña, con 2.829, y la Comunidad de Madrid, con 2.471. También supera el millar la Comunidad Valenciana, con 1.903.

Por debajo de ese umbral se sitúan Galicia, con 940 plazas; Castilla y León, con 833; Canarias, con 783; Euskadi, con 776; Castilla-La Mancha, con 742; Región de Murcia, con 553; Aragón, con 476; y Baleares, con 434. Completan el mapa estatal Extremadura, con 364 plazas; Asturias, con 352; Navarra, con 237; Cantabria, con 206; y La Rioja, con 114. Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta cierran el listado, con una capacidad ordinaria fijada en 30 y 29 plazas, respectivamente.

230 millones transferidos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la aprobación de esta norma como un nuevo paso en el proceso de acogida de la infancia migrante no acompañada. Según el Ministerio, la modificación de la Ley de Extranjería ha permitido desarrollar un procedimiento que pone en el centro el interés superior de estos niños y niñas y que busca destensar los sistemas de acogida de los principales territorios de llegada.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, durante la presentación de los eventos institucionales programados con motivo del mes del Orgullo LGTBIQA+, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

El Gobierno central recuerda además que el pasado año se transfirieron 230 millones de euros a las comunidades autónomas para la atención de la infancia migrante no acompañada, de los que Canarias recibió más de la mitad, con 140 millones.

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Con el nuevo real decreto, el Ejecutivo fija una referencia homogénea para todos los territorios y mantiene operativo el mecanismo de acogida vinculante y solidaria. En Extremadura, esa referencia queda situada en 364 plazas, 20 más que en el reparto anterior, aunque la Junta mantiene que su sistema de protección ya está tensionado con los 104 menores que atiende actualmente.