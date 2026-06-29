Irene de Miguel acusa a Vox de usar la desregulación en Extremadura para acabar con "todo lo que huela a estado de bienestar"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha cargado este lunes contra la propuesta de desregulación defendida por Vox y ha advertido de que, a su juicio, no se trata de una medida técnica para agilizar la administración, sino de una iniciativa "profundamente ideológica" que pretende recortar derechos.

De Miguel ha señalado en rueda de prensa que este fin de semana "por fin hemos conocido a qué se refiere Vox con esto de la desregulación". Según ha indicado, la propuesta plantea "acabar con los derechos laborales, con las garantías de los consumidores, con la protección del medio ambiente y con todo lo que huela a estado de bienestar".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado que Vox presente esta agenda como una simplificación administrativa. A su juicio, la desregulación "no es algo neutral" ni consiste en eliminar trámites que dificultan el día a día o hacen más engorrosa la tramitación de ayudas.

"No va de agilizar la administración"

De Miguel ha defendido que la propuesta de Vox supone "ponerle la alfombra roja a los poderes económicos, a las grandes empresas y a las grandes corporaciones". Según ha señalado, esas empresas son las que, a su juicio, explotan a los trabajadores, contaminan el medio ambiente y reducen las garantías de consumidores y usuarios.

La dirigente de Unidas ha insistido en que la desregulación que plantea Vox "no va de agilizar la administración pública", sino de "desprotegernos" y de "volver a un sistema feudal". En ese contexto, ha citado como ejemplo la intención de derogar la reforma laboral y el registro horario.

Según De Miguel, Vox quiere eliminar esas garantías para que los trabajadores puedan verse obligados a hacer horas extras sin cobrarlas. Por eso, ha reprochado a la formación que hable de libertad mientras, a su juicio, cuestiona derechos básicos.

Críticas a la "libertad" de Vox

La portavoz de Unidas por Extremadura ha censurado que Vox utilice el concepto de libertad mientras plantea políticas que, según ha señalado, van contra el derecho a la vivienda, el empleo digno y unos servicios públicos universales y de calidad.

"Los señores y señoras de Vox hablan de libertad cuando quieren acabar con el derecho a la vivienda, con el derecho a un empleo digno y con el derecho a unos servicios públicos universales y de calidad", ha afirmado. "Esa es la libertad de los señores de Vox", ha añadido.

De Miguel también se ha referido a las palabras de Santiago Abascal, que este fin de semana ha advertido de que Vox no descarta romper gobiernos autonómicos si no se cumplen sus exigencias. Para la portavoz de Unidas, esa posición demuestra que la estabilidad política en Extremadura vuelve a depender de la estrategia estatal de Vox.

"Laboratorio" de PP y Vox

La dirigente de Unidas ha advertido de que Extremadura puede volver a ser "el conejillo de indias" y el "laboratorio de ideas" de PP y Vox. En su opinión, la comunidad queda sometida a las decisiones de una formación que responde a una estrategia nacional y no a las necesidades reales de la región.

"De estabilidad política, nada; de certidumbres, nada", ha criticado De Miguel, que ha acusado a Vox Extremadura de estar "al servicio" de la dirección estatal de su partido y de no tener "ni voz ni voto".

La portavoz ha añadido que Extremadura está en manos de la estrategia de un partido al que, según ha dicho, "los derechos laborales, los derechos de los consumidores y los derechos de las mujeres por lograr la igualdad les importan nada y menos".

Enmiendas al presupuesto

De Miguel también ha cargado contra las enmiendas que Partido Popular y Vox han presentado a su propio presupuesto autonómico. A su juicio, este movimiento demuestra que "ni ellos mismos se creen" las cuentas y que el proyecto presupuestario es "una absoluta chapuza".

La portavoz de Unidas ha criticado especialmente que el PP haya tenido que presentar una enmienda relacionada con el contrato de ambulancias porque, según ha señalado, reconocen que "se han olvidado de poner 20 millones de euros" para un servicio que considera "necesario e imprescindible para Extremadura".

También se ha referido a la financiación destinada a la sanidad privada. De Miguel ha recordado que su grupo ya puso de manifiesto en comisión que se había triplicado el dinero destinado a la privada dentro de la sanidad pública y ha criticado que después se califique como "un error" y se plantee una enmienda para corregirlo.

"La prioridad de los de arriba"

La portavoz de Unidas por Extremadura ha concluido que el presupuesto de PP y Vox asume "el relato ultra de la extrema derecha" y sitúa el debate en torno a una supuesta "prioridad nacional" que, según ha afirmado, no responde a las necesidades de los extremeños.

De Miguel ha defendido que esa prioridad no es la de la mayoría social, sino "la prioridad de los de arriba frente a los de abajo". En ese bloque ha situado a las grandes empresas eléctricas, los grandes rentistas, los grandes propietarios y "los señoritos de toda la vida", a los que ha acusado de beneficiarse de un modelo fiscal en el que "no pagan ni un impuesto".

"Esa es la prioridad de Partido Popular y Vox", ha rematado la portavoz de Unidas por Extremadura.