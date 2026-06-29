El cacereño Javi Álvarez será proclamado secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura

El proceso de renovación de Juventudes Socialistas de Extremadura encara su recta final. El cacereño Javi Álvarez, de 28 años, ha obtenido oficialmente los avales necesarios de la militancia tras concluir la fase de verificación de apoyos, lo que garantiza su proclamación como nuevo secretario general de la organización.

Álvarez ya había formalizado su precandidatura única a la Secretaría General bajo el lema "Pasa por ti", por lo que este respaldo mayoritario consolida una candidatura que se presenta como una propuesta de unidad, renovación interna y mayor presencia política en el territorio. El nombramiento se formalizará durante el próximo Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Extremadura, que se celebrará en Mérida del 10 al 12 de julio.

Tras confirmarse el resultado del proceso, Javi Álvarez ha asegurado que recibe la noticia "con mucha ilusión y muchas ganas de aterrizar todo lo vivido en la campaña". El futuro secretario general ha subrayado además el carácter integrador de su proyecto: "Este proyecto es para toda la militancia de Juventudes Socialistas de Extremadura".

Una organización "de clase obrera"

El proyecto de Álvarez plantea redefinir el papel de Juventudes Socialistas de Extremadura en la agenda política regional, con una organización más presente en la calle, más conectada con el tejido asociativo y con mayor capacidad para participar en las movilizaciones sociales.

Durante la presentación de su precandidatura, el actual secretario general de Juventudes Socialistas de la ciudad de Cáceres ya defendió la necesidad de "armar una organización que represente a la juventud extremeña de clase obrera", un reto que asume con la voluntad de dar voz propia a los jóvenes de la región.

La candidatura plantea transformar la estructura interna para dotar a Juventudes Socialistas de Extremadura de un movimiento "constante", capaz de participar de forma activa en las luchas sociales. El objetivo, según el proyecto, es que la organización no actúe solo como "espectador", sino como "referente" en la defensa de los derechos de la juventud trabajadora.

Una ruta por el territorio

La proclamación de Álvarez llega después de una agenda de escucha activa por distintos puntos de Extremadura. A las visitas iniciales en Mérida, Casas de Don Pedro, Cabeza del Buey, Villanueva de la Serena y Villafranca de los Barros, se han sumado nuevos encuentros en Coria y Berlanga, localidad en la que el futuro secretario general se encuentra este lunes.

Durante este recorrido, el candidato ha hecho público su programa político a través de sus redes sociales, con líneas centradas en reforzar la organización, liderar movilizaciones, fortalecer la relación con colectivos y plataformas y generar nuevos espacios de aprendizaje político, implicación juvenil y ocio alternativo.

La propuesta también apuesta por estrechar la colaboración con el mundo asociativo extremeño para crear redes de apoyo mutuo y fomentar la participación juvenil en municipios y comarcas. La idea de fondo es que la política se entienda como una herramienta "útil y accesible" para los jóvenes.

Igualdad y movilización social

Álvarez también ha vinculado su candidatura con la presencia de la organización en las principales reivindicaciones sociales. En esa línea, participó el pasado 28 de junio en la manifestación por el Día del Orgullo LGTBI, acompañando a militantes de Juventudes Socialistas en la defensa de los derechos de la diversidad.

Con la vista puesta en el Congreso Regional de Mérida, la candidatura mantendrá su ruta de escucha activa hasta el último momento. El objetivo, según el equipo de Álvarez, es integrar las necesidades de los jóvenes extremeños en un proyecto colectivo, de vanguardia y con vocación de reforzar el papel político de Juventudes Socialistas en la región.

Presencia extremeña en la dirección federal

El proceso regional llega además después de la incorporación de dos militantes extremeños, Fran Melchor y Laura Iglesias, a la nueva Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España tras la celebración del XXVII Congreso Federal.

Melchor asume la Secretaría de Formación, mientras que Iglesias se incorpora como responsable de Unión Europea. Desde Juventudes Socialistas de Extremadura consideran que estos nombramientos refuerzan la representación extremeña en los órganos de dirección y decisión de JSE.

Noticias relacionadas

La organización interpreta la presencia de ambos en la dirección federal como una oportunidad para trasladar las inquietudes y propuestas de la juventud extremeña a los espacios estatales del socialismo joven. Según defiende JSEx, Extremadura continúa así aportando talento, compromiso y nuevas ideas al proyecto colectivo de Juventudes Socialistas.