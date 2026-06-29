Los jóvenes que se emancipan en Extremadura caen a la mitad en solo cinco años

Los menores de 30 años que viven fuera del hogar familiar en la región se han reducido a la mitad desde 2019. Eran casi 30.000 antes de la pandemia y ahora son 13.093, un 56% menos, según el informe 'Jóvenes y Vivienda en Extremadura', presentado este lunes por CCOO.

El sindicato advierte de que la emancipación juvenil se sitúa en su nivel más bajo desde 2006 y sitúa detrás del retroceso una combinación de salarios bajos, precariedad laboral y dificultad de acceso a la vivienda. La tasa de emancipación es del 13,1%, mientras cerca de 132.000 jóvenes continúan viviendo en casa de sus familias, un 15,2% más que hace cinco años.

La paradoja, según CCOO, es que este retroceso llega en un momento de mejora del empleo entre los más jóvenes. Extremadura superó en 2025 los 52.000 afiliados menores de 30 años a la Seguridad Social, frente a los algo más de 48.000 de 2020, pero esa evolución no se ha traducido en una autonomía económica suficiente para acceder a una vivienda.

El alquiler se come más de la mitad del sueldo

El alquiler es uno de los factores que más pesa en esa dificultad para salir del hogar familiar. En Extremadura se sitúa en torno a los 552 euros mensuales, un 9,5% más que un año antes, aunque todavía lejos de los 1.080 euros de media estatal. La diferencia, sin embargo, se reduce cuando se compara con los salarios de los jóvenes extremeños.

Una persona asalariada menor de 30 años tendría que dedicar de media el 57,4% de su sueldo al pago íntegro de un alquiler. En el caso de las mujeres, el esfuerzo sube hasta el 63,5%, frente al 55,2% de los hombres, una brecha que el sindicato relaciona con la desigualdad salarial y con la mayor fragilidad económica de la población joven.

Presentación del informe 'Jóvenes y vivienda en Extremadura' de CCOO Extremadura. / Cedida

La insuficiencia de recursos para asumir el coste de una vivienda ha llevado a CCOO a sostener que el problema ha dejado de ser exclusivamente social, para ser también "un problema laboral, porque sin salarios dignos y sin precios accesibles la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un lujo", ha señalado María Berrocal, secretaria general de la organización en Extremadura.

Más empleo, pero insuficiente para emanciparse

El retroceso llega, según CCOO, en un momento de mejora de algunos indicadores de empleo entre los más jóvenes. La afiliación media a la Seguridad Social en Extremadura superó en 2025 las 52.000 personas en este tramo de edad, frente a las algo más de 48.000 de 2020, y también ha crecido la población asalariada desde la pandemia.

CCOO sostiene, sin embargo, que la tasa de paro de los menores de 30 años se sitúa en el 34,4% en Extremadura, frente al 17,2% de la media nacional, y que la temporalidad, aunque se ha reducido, continúa en el 40,3%. A ello se suma que casi uno de cada cuatro jóvenes trabaja a tiempo parcial.

Emancipación de los jóvenes en Extremadura. / Informe Jóvenes y Vivienda.

El informe sitúa al 28,7% de los extremeños de entre 16 y 29 años en riesgo de pobreza, mientras la tasa de pobreza o exclusión social alcanza el 37,4%, por encima del 30% registrado en el conjunto de España. CCOO subraya además que casi el 22% de la juventud ocupada en Extremadura sigue en riesgo de pobreza o exclusión social, un dato con el que el sindicato insiste en que tener empleo no siempre permite salir de una situación de vulnerabilidad.

Cáceres registra más emancipación que Badajoz

La emancipación cambia por provincias, con Cáceres en una tasa del 16,1%, frente al 11,5% de Badajoz. También hay diferencias por sexo, en este caso las mujeres aparecen con una tasa superior a la de los hombres, el 16,6% frente al 9,8%.

CCOO vincula estas diferencias con la composición de los hogares, la estructura del mercado laboral y la capacidad real para asumir los gastos de una vivienda. La secretaria de Política Social de CCOO de Extremadura, Paqui Gómez, ha insistido en que el alquiler medio regional, de unos 552 euros mensuales, obliga a una persona joven asalariada a destinar de media "el 57,4% de su sueldo únicamente al alquiler".

Un pacto por la vivienda

Ante este escenario, el sindicato reclama un pacto social y político por la vivienda y defiende que el acceso a un hogar digno debe consolidarse como el "quinto pilar del Estado del Bienestar". La propuesta pasa por reforzar el parque público, priorizar el alquiler asequible y establecer medidas de regulación del mercado. Entre sus propuestas figuran limitar precios en zonas tensionadas, ordenar las viviendas turísticas y el alquiler temporal, movilizar viviendas vacías hacia fórmulas de alquiler accesible, facilitar el acceso al crédito hipotecario para jóvenes trabajadores y agilizar la construcción de vivienda social.

La secretaria de Juventud de CCOO de Extremadura, María Nicolás, ha defendido que la vivienda "no puede seguir tratándose únicamente como un activo económico o como un producto de inversión" y ha pedido a las administraciones que la coloquen entre las prioridades de la legislatura.

Para el sindicato, el retraso de la emancipación no afecta solo a quienes no pueden dejar la casa familiar. Nicolás ha advertido de que, cuando una persona joven no puede independizarse, "no solamente fracasa un proyecto individual", sino que también se pierden oportunidades como sociedad.