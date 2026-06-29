Hacer una gestión bancaria desde el móvil, pedir una cita médica por internet, relacionarse con la administración electrónica o manejar con más seguridad las redes sociales. Para muchas personas mayores del medio rural extremeño, esos gestos han dejado de ser una barrera gracias al programa REDigitalEX, una iniciativa impulsada por la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) y la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Digitalización Regional, para reducir la brecha tecnológica en los pueblos.

El programa ha cerrado sus conclusiones con una cifra especialmente significativa: más de 9.000 personas mayores de 55 años han participado en esta formación, orientada a mejorar competencias básicas y facilitar una relación más autónoma con la tecnología. El objetivo no ha sido solo enseñar a usar dispositivos, sino ayudar a desenvolverse mejor en una sociedad en la que cada vez más trámites, servicios y oportunidades pasan por una pantalla.

Trámites bancarios, citas médicas o redes sociales: Más de 9.000 mayores pierden el miedo al mundo digital en los pueblos extremeños. / El Periódico

Desde su puesta en marcha en 2023, REDigitalEX ha formado a 20.666 personas, un 31% por encima del objetivo inicial, fijado en 15.774 participantes. En total, se han desarrollado 1.781 acciones formativas y más de 14.000 horas de formación, unas cifras que sitúan el proyecto como una de las mayores actuaciones de capacitación digital desarrolladas en Extremadura.

Implantación territorial

Uno de los principales logros del programa ha sido su implantación territorial. REDigitalEX ha llegado a 366 municipios extremeños, lo que supone una cobertura del 94% del territorio regional. La presencia en pequeñas localidades ha sido clave: 334 municipios de menos de 5.000 habitantes han acogido acciones formativas.

Ese despliegue ha permitido acercar la formación a personas que, en muchos casos, no habrían podido desplazarse a otros núcleos para recibirla. La metodología ha apostado por la proximidad y el acompañamiento, con un dato especialmente revelador: el 96% del alumnado se ha formado de manera presencial, un modelo especialmente eficaz para colectivos con menor familiaridad tecnológica.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha destacado que el programa "ha supuesto un éxito profundo" y ha tenido una importancia especial en el desarrollo de la digitalización de la ciudadanía, sobre todo en el ámbito rural. Según ha subrayado, la iniciativa ha permitido llegar a muchas más personas de las previstas inicialmente a través de los grupos de acción local.

El director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, Jesús Coslado. / El Periódico

Por su parte, el presidente de REDEX, Fran Sánchez Vega, ha explicado que el objetivo era formar a extremeños y extremeñas "en competencias digitales" y ayudarles a relacionarse con una tecnología que ya forma parte de la vida cotidiana. "En definitiva, era ayudar a la gente a vivir de una manera más fácil", ha señalado.

Mujeres rurales

El impacto del programa también ha sido notable entre las mujeres. Del total de participantes, 14.188 han sido mujeres, lo que representa el 68,6% del alumnado. De ellas, 12.167 residen en municipios rurales, un dato que confirma el papel de REDigitalEX en la reducción de una doble brecha: la territorial y la tecnológica.

La digitalización de las mujeres rurales mejora su autonomía personal y profesional, pero también abre nuevas posibilidades de empleabilidad, emprendimiento y arraigo en los pueblos. En una región marcada por la dispersión poblacional y el envejecimiento, el acceso a competencias digitales se convierte en una herramienta de igualdad de oportunidades.

Acompañar, no solo conectar

Las conclusiones del programa apuntan a una idea de fondo: cerrar la brecha digital en el medio rural no consiste únicamente en desplegar infraestructuras, sino en acompañar a las personas en el aprendizaje real de la tecnología.

Para ello, REDEX ha tejido una amplia red de colaboración con ayuntamientos, mancomunidades, asociaciones, centros educativos y entidades sociales. Ese trabajo conjunto ha permitido consolidar un ecosistema de apoyo a la transformación digital en el territorio.

REDigitalEX deja así una fotografía clara del reto pendiente y del camino recorrido: la digitalización rural no se mide solo en cobertura o conexión, sino en personas que ganan autonomía para manejarse en su día a día sin que la edad, el lugar donde viven o la falta de experiencia tecnológica se conviertan en una barrera.