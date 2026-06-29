Nueva polémica por las inversiones deportivas de la Junta de Extremadura: 41 de 43 se irán a pueblos del PP

El reparto de las inversiones en infraestructuras deportivas municipales ha abierto un nuevo choque entre la Junta de Extremadura y el PSOE en la comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea. El Grupo Socialista ha acusado al Ejecutivo regional de concentrar en ayuntamientos gobernados por el PP la práctica totalidad de las ayudas nominativas previstas para instalaciones deportivas, mientras el director general de Deportes, Santi Amaro, ha defendido que la estrategia de la Junta se basa en criterios "técnicos, sociales, territoriales" y de "necesidad objetiva".

La denuncia la ha formulado el diputado socialista Julio César Rodríguez, que ha situado el debate en el reparto territorial y político de las inversiones. Según ha sostenido en comisión, de las 43 nominativas recogidas en los presupuestos, 41 se destinan a municipios gobernados por el Partido Popular. A esa cifra ha sumado otro decreto anterior, aprobado en diciembre, con 21 ayudas nominativas a ayuntamientos del PP de un total de 21. En conjunto, ha hablado de 63 nominativas para inversiones deportivas, de las que 62 corresponderían a ayuntamientos populares, lo que ha calificado como el "mapa de la vergüenza".

"Chinchetas azules"

Rodríguez ha reprochado a la Junta que hable de cohesión territorial, reto demográfico e igualdad de oportunidades mientras, según su denuncia, dirige las inversiones "donde gobierna" el PP. "No hay justicia social ni equidad", ha afirmado el diputado socialista, que ha acusado al Ejecutivo de María Guardiola de hacer una política de "chinchetas azules" y de crear "extremeños de primera y de segunda".

El parlamentario del PSOE ha elevado la cifra total de las actuaciones cuestionadas a cerca de 11 millones de euros, al sumar los 5,5 millones que, según ha indicado, corresponden a las nominativas deportivas y otros 6 millones destinados a subvenciones directas para piscinas en Badajoz y Cáceres. También ha mencionado el caso de la piscina de la margen derecha de Badajoz y ha preguntado cuándo comenzará ese proyecto.

La Junta niega el reparto partidista

Amaro ha rechazado ese marco y ha defendido que la Junta no pregunta "quién gobierna un ayuntamiento" antes de valorar una actuación. Según ha explicado, la Dirección General de Deportes analiza el estado de las instalaciones, la población beneficiaria, el impacto deportivo y social de cada proyecto, las demandas de los municipios y las oportunidades de financiación para maximizar "el retorno de cada euro invertido".

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Santi Amaro, director general de Deportes, en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

El responsable regional de Deportes ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo es garantizar que cualquier extremeño, "viva donde viva", tenga acceso a instalaciones deportivas "dignas, modernas y adaptadas a las necesidades actuales". También ha defendido que el Gobierno autonómico ha incorporado una línea específica de accesibilidad, porque, según ha señalado, hoy "no se entienden" unas infraestructuras deportivas que no sean accesibles.