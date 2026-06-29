Ya es oficial: tres pueblos extremeños suman sus fiestas al escaparate turístico regional

Extremadura cuenta desde este lunes con tres nuevas celebraciones incorporadas a su catálogo turístico regional. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado las órdenes por las que se declaran como Fiestas de Interés Turístico de Extremadura "Valdelacalzada en Flor", en Valdelacalzada; "La Matanza Losareña", en Losar de la Vera; y el "Domingo de los Tiros", en Zarza la Mayor.

El reconocimiento sitúa a estas tres citas en el mapa oficial de las celebraciones con proyección turística de la comunidad y refuerza el papel de las tradiciones locales como atractivo cultural, económico y patrimonial. La declaración llega tras los informes favorables de la Dirección General de Turismo y después de que el Consejo de Turismo conociera los expedientes en su sesión del 17 de junio.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha definido estas fiestas como "palancas de dinamización local", al considerar que atraen visitantes, alargan la estancia, amplían el gasto en los municipios, refuerzan el consumo de productos y servicios locales y aumentan la proyección turística de las comarcas.

Tres distinciones

En el caso de Valdelacalzada, la declaración corresponde a "Valdelacalzada en Flor", una celebración ligada a la floración de los frutales y al paisaje agrícola de las Vegas Bajas del Guadiana. El Ayuntamiento de la localidad solicitó el reconocimiento el pasado 22 de enero y el expediente recibió informe técnico favorable el 13 de abril.

La fiesta transforma cada primavera el municipio pacense en un gran escaparate de color, naturaleza y actividad agrícola. Su programación incluye propuestas abiertas a vecinos y visitantes, como rutas senderistas, mercado de artesanía y actividades pensadas para poner en valor el vínculo entre el paisaje, la identidad local y el trabajo del campo. El Consejo de Turismo destaca precisamente esa capacidad para convertir la floración en una experiencia turística y colectiva.

Tradición en La Vera

La segunda declaración recae en "La Matanza Losareña", en Losar de la Vera. El Ayuntamiento presentó la solicitud el 21 de agosto de 2025 y la Dirección General de Turismo emitió informe favorable el 6 de abril de este año.

La celebración se desarrolla cada segundo sábado de marzo desde 2015 y se ha consolidado como una cita vinculada a la recuperación de las tradiciones rurales extremeñas. La fiesta combina el componente gastronómico con una vertiente didáctica y participativa, en la que tienen un papel destacado las asociaciones, los vecinos y las actividades dirigidas a distintos públicos.

Entre sus atractivos figuran talleres infantiles, degustaciones gastronómicas y actuaciones folclóricas, además de la recreación de costumbres relacionadas con la matanza tradicional. Según los datos aportados en el expediente, la cita alcanza una afluencia media de unas 2.500 personas por edición, lo que refuerza su impacto en el municipio y en el entorno comarcal.

Raíces históricas

El tercer reconocimiento es para el "Domingo de los Tiros", de Zarza la Mayor, una tradición de profunda raigambre histórica que se celebra cada Domingo de Resurrección. El Ayuntamiento zarceño solicitó la declaración el 2 de enero y el informe técnico favorable se emitió el 9 de abril.

Jorge Valiente

La singularidad de esta fiesta reside en la unión de la dimensión religiosa y festiva. El traje regional, las salvas de escopeta, la procesión y los bailes típicos forman parte de una celebración que hunde sus raíces en el siglo XVIII y que continúa teniendo una fuerte carga simbólica para la localidad.

La tradición popular sitúa su origen en el permiso que los hombres tenían para salir a cazar el Domingo de Resurrección, una vez finalizada la Cuaresma. Al regresar y coincidir con el encuentro de las imágenes de Jesús Rescatado y la Virgen del Castillo, dispararon sus escopetas al aire en señal de alegría y respeto. Aquel gesto terminó institucionalizándose y ha llegado hasta la actualidad como una de las señas de identidad de Zarza la Mayor.

Con estas tres incorporaciones, Extremadura amplía su catálogo de celebraciones reconocidas por su interés turístico y refuerza una idea común a los tres expedientes: la capacidad de las fiestas populares para proyectar la cultura local, atraer visitantes y mantener vivas tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de los municipios.