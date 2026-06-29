La operación salida del verano se salda con 34 accidentes y ocho heridos graves en Extremadura

La operación salida del verano se ha saldado con 34 accidentes en Extremadura durante el dispositiuvo especial de tráfico '1ª fase de verano 2026', puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15.00 horas de este pasado viernes, 26 de junio, hasta las 23.59 horas del domingo

Del total de siniestros registrados, 21 se han producido en vías interurbanas y 13 en casco urbano. Por provincias, la incidencia ha sido idéntica, con 17 accidentes en la provincia de Cáceres y otros 17 en la de Badajoz.

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a 25 personas, de las que 17 han resultado heridas de carácter leve y ocho de carácter grave.

Durante el dispositivo, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha movilizado un total de 63 recursos. De ellos, 36 han correspondido al Servicio Extremeño de Salud, 23 a la Guardia Civil, 11 a la Policía Local y tres al Cuerpo de Bomberos.