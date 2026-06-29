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Paradores ofrece 29 empleos indefinidos en Extremadura dentro de su nueva oferta nacional

La empresa pública lanza 645 plazas en 91 establecimientos de toda España, con puestos para recepcionistas, camareros, cocineros, administrativos y personal de mantenimiento

Una imagen del amplio patio del Parador de Cácere.

Una imagen del amplio patio del Parador de Cácere. / Paradores

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El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Paradores de Turismo ha lanzado una nueva oferta pública de empleo para cubrir 645 puestos de trabajo indefinidos en 91 establecimientos de toda España. La convocatoria reserva 29 plazas para Extremadura, lo que sitúa a la región dentro del reparto nacional de una oferta orientada a reforzar el empleo estable en la red pública hotelera.

El proceso, publicado este lunes, se desarrollará mediante concurso-oposición y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de julio a las 23.59 horas. La información completa y los detalles de la convocatoria están disponibles en la plataforma de empleo de Paradores.

La oferta supone una nueva oportunidad laboral vinculada al sector turístico en Extremadura, donde Paradores mantiene una presencia destacada dentro del mapa patrimonial y hostelero. La empresa pública busca reforzar plantillas con personal laboral indefinido en diferentes departamentos y categorías profesionales.

Entre los perfiles ofertados figuran recepcionistas, camareros de comedor, cocineros, administrativos y personal de mantenimiento, además de plazas específicas como las de caddie master para los Paradores de El Saler y Málaga Golf.

La convocatoria se articula en tres procesos de selección y forma parte del plan de oferta pública de empleo autorizado a Paradores por sus tasas de reposición. El objetivo, según la compañía, es reforzar el empleo estable y reducir la temporalidad en el sector.

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Reparto por comunidades

Extremadura contará con 29 plazas, por encima de comunidades como Comunidad Valenciana, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Navarra, País Vasco, Murcia, Asturias y Melilla. El mayor número de puestos se concentra en Castilla y León, con 86 plazas, seguida de Cataluña, con 77; Andalucía, con 70; Castilla-La Mancha, con 68; Galicia, con 65; y Aragón, con 54.

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