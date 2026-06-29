La semana de peligro alto registra 31 incendios forestales y 243 hectáreas quemadas en Extremadura

La semana de época de peligro alto ha registrado 31 incendios forestales y unas 243 hectáreas quemadas en Extremadura, en los que ha intervenido el Plan INFOEX dentro de un total de 44 incidentes registrados en la comunidad autónoma.

Estos incendios forestales han afectado a una superficie aproximada, a la espera de las mediciones oficiales, de unas 243 hectáreas. Por provincias, 18 se han producido en la de Badajoz y 13 en la de Cáceres.

Aunque no se ha registrado ningún gran incendio, se ha declarado el nivel 1 en siete de ellos, cinco en la provincia de Badajoz y dos en la de Cáceres. La mayoría de estas activaciones se han debido a la afección a viviendas aisladas.

El incendio más relevante de la semana ha sido el declarado en Castuera, que ha afectado a una superficie aproximada de 149 hectáreas.

En cuanto a la predicción meteorológica, la atmósfera continúa evolucionando hacia un patrón dominado por las altas presiones. Durante los próximos días seguirá reforzándose el dominio anticiclónico sobre la Península Ibérica, lo que consolidará una situación estable y seca.

Esta configuración favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas, especialmente a partir de este lunes, con alta probabilidad de un episodio de calor intenso durante la próxima semana.

La probabilidad de ignición continuará siendo elevada debido a la pérdida de humedad en los combustibles finos durante las horas centrales del día. No obstante, la ausencia de viento significativo limita el potencial de propagación de los incendios.

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El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura recomienda extremar las precauciones en los trabajos agrícolas y en las actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.