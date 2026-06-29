El PP siente "bochorno" porque Cotrina "ha preferido garantizarse una estancia cómoda" en el PSOE de Sánchez

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha cargado este lunes contra el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, por su intervención en el Comité Federal socialista celebrado este fin de semana en Madrid. El dirigente popular ha asegurado que el PP siente "bochorno" por la actitud del líder socialista extremeño, al que ha acusado de acudir a la cita para respaldar a Pedro Sánchez en lugar de exigir explicaciones por la situación interna del partido.

"Lo que estamos viviendo en el escenario político social y extremeño lo resumo con una palabra: bochorno", ha afirmado Núñez durante su comparecencia. El portavoz popular ha hablado de "bochorno por la corrupción y por el nepotismo que llena al PSOE" y ha censurado especialmente que, a su juicio, el PSOE extremeño esté "completamente instalado" en el PSOE de Sánchez.

Críticas a Cotrina

Núñez ha reprochado a Cotrina que utilizara su turno de palabra en el Comité Federal para "alabar al líder Sánchez" en vez de "exigir explicaciones" o plantear que la situación que atraviesa el partido es "insostenible". Según el portavoz del PP, el dirigente socialista extremeño habló de "fuerza" e "ilusión" en un momento en el que, a juicio de los populares, el PSOE debería asumir responsabilidades.

"Se atreve a decir que llegan con fuerza y con ilusión al Congreso cuando su líder ha destrozado el partido y, lo que es peor, ha destrozado a España", ha señalado Núñez, que ha acusado a los socialistas de estar desconectados de la calle y de la ciudadanía.

El portavoz popular ha lamentado que en el Comité Federal no hubiera "ni una sola crítica", ni una petición de explicaciones ni una exigencia de responsabilidades. "Con ese silencio se convierten en cómplices. Con ese silencio no atacan la corrupción, solo la encubren", ha afirmado.

En ese contexto, Núñez ha dirigido sus críticas directamente contra el secretario general del PSOE extremeño. "Sánchez Cotrina, el Sánchez de Extremadura, ha preferido garantizarse una estancia cómoda en el partido en lugar de convertirse en la voz de socialistas, votantes, exvotantes y extremeños que veían al PSOE como una herramienta imprescindible en democracia", ha sostenido.

A juicio del PP, el PSOE está ahora "centrado en el uno", en referencia a Pedro Sánchez, y es incapaz de reconocer "su crisis interna y sus problemas". Frente a esa situación, Núñez ha defendido que Extremadura y España necesitan "soluciones, estabilidad y seriedad" y gobiernos "con vocación de servicio" que trabajen "con manos, con cabeza y con corazón".

Presupuestos regionales

Durante la rueda de prensa, Núñez también se ha referido a la tramitación de los presupuestos autonómicos. El portavoz popular ha destacado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado 32 enmiendas técnicas por valor de 84 millones de euros, dentro de unas cuentas que ascienden a 8.854 millones.

Según ha explicado, estas enmiendas forman parte de la tramitación normal del proyecto presupuestario y buscan "mejorar las cuentas" y "beneficiar la vida de los extremeños". Núñez ha defendido que se trata de un documento "abierto" y "vivo", y ha contrastado la actuación del PP con la del PSOE, al que ha reprochado haber presentado unas 300 enmiendas.

"Cuando nosotros éramos oposición registrábamos hasta mil enmiendas. ¿Por qué solo han registrado 300 enmiendas por parte del Grupo Socialista en Extremadura? Está claro que para ellos estas cuentas en realidad son buenas y además están demostrando que no tienen ninguna alternativa al gobierno de María Guardiola", ha afirmado.

El portavoz popular ha subrayado que los presupuestos están diseñados para reforzar los servicios públicos, los servicios básicos y seguir impulsando el crecimiento de Extremadura. En materia educativa, ha destacado una inversión de 1.620 millones de euros, 170 millones más que el año pasado, la consolidación de la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años y la mejora salarial de los docentes con 80 euros más al mes.

También ha señalado que las cuentas garantizan la jornada completa para los auxiliares técnicos educativos y para los intérpretes de lengua de signos. En sanidad, Núñez ha defendido que los presupuestos incluyen "la mayor inversión de la historia", con 3.339 millones de euros, 500 millones más que al inicio de la legislatura.

El portavoz del PP ha citado además los 904 millones destinados a atención primaria, el contrato de transporte sanitario terrestre y el incremento de 1.167 profesionales respecto a 2023. "Este gobierno no trabaja con promesas vacías, trabaja con financiación real, con medidas concretas y con resultados que ya están llegando a los ciudadanos", ha asegurado.

Orgullo LGTBI y pacto con Vox

Núñez también se ha pronunciado sobre la celebración del Día del Orgullo LGTBI. El portavoz del PP ha defendido que en Extremadura "el respeto a los derechos de este colectivo no se celebra un solo día, se celebra todos los días del año" y ha afirmado que los derechos LGTBI "no tienen colores", "no pertenecen a ningún partido político" y no deben utilizarse "como herramienta de confrontación".

"En Extremadura creemos en una tierra donde cada persona pueda vivir, pensar y amar libremente, sin etiquetas, sin imposiciones ideológicas", ha señalado. Además, ha sostenido que quienes han roto el consenso en cuestiones de violencia de género y derechos LGTBI ha sido el PSOE.

Preguntado por la falta de declaraciones institucionales en la Asamblea de Extremadura por la oposición de Vox, Núñez ha recordado que el Parlamento regional está formado por cuatro partidos y que para que haya un acuerdo en esta materia todos deben estar conformes. Aun así, ha insistido en que el PP de Extremadura mantiene "la firme convicción" de defender la igualdad.

Sobre las palabras de Santiago Abascal, que ha advertido de que a Vox no le temblaría el pulso para romper pactos si no se cumplen determinados acuerdos, Núñez ha tratado de situar esas declaraciones en un marco nacional y ha señalado que "no se ha hablado de Extremadura en ningún caso".

El portavoz popular ha asegurado que el PP no está nervioso y que estará vigilante para que se cumplan todas las medidas pactadas en el acuerdo de gobierno con Vox en la región. "No nos tiembla el pulso", ha indicado, antes de defender que las medidas firmadas en Extremadura se van a cumplir.

Antes de abordar estos asuntos, Núñez ha trasladado las condolencias, el pésame y la solidaridad del PP de Extremadura por la tragedia ocurrida en Venezuela.

Respuesta del PSOE

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha evitado entrar en el contenido de la parte cerrada del Comité Federal del PSOE celebrado este fin de semana y ha defendido que la posición del secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, ya quedó fijada antes de la reunión.

Preguntada por la postura de Cotrina tras las críticas del PP, Gil Rosiña ha explicado que el Comité Federal tuvo una parte abierta, con intervenciones públicas de dirigentes socialistas, y una parte cerrada sobre la que no ha querido pronunciarse. "No voy a hablar, porque entonces estaría incumpliendo las normas y el respeto de mi propia casa y de mi propia familia, que es el Partido Socialista", ha señalado.

La portavoz socialista ha asegurado que los socialistas extremeños están centrados en "volver a ser el partido líder del municipalismo en Extremadura", una posición que, según ha recordado, ya mantienen al gobernar más de 200 ayuntamientos en la región.

Gil Rosiña ha añadido que el PSOE de Extremadura también está centrado en ejercer la oposición al Gobierno de María Guardiola. "No hay otro calendario para los socialistas en Extremadura en estos momentos que no sea liderar la oposición en el Parlamento y liderar las elecciones municipales de dentro de unos meses", ha afirmado.