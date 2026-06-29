El PSOE acusa a Guardiola de dejar sin cooperación a Extremadura ante Venezuela y el PP replica que "ya está en el terreno"

La tragedia ocurrida en Venezuela ha abierto este lunes un nuevo cruce político en Extremadura. PSOE y PP han coincidido en trasladar su solidaridad al pueblo venezolano durante los cinco minutos de silencio convocados por la Federación Extremeña de Municipios y Provincias pero han confrontado sobre el papel que debe desempeñar la Junta ante la emergencia y sobre la capacidad real de la comunidad para responder desde sus políticas públicas de cooperación.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que no se limite a reaccionar ante la catástrofe, sino que "lidere" la respuesta de Extremadura. Frente a esa crítica, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que la comunidad "ya está en el terreno" y que lo está haciendo dentro del sistema europeo de Protección Civil coordinado por el Gobierno de España.

Lucía Feijoo Viera

Dos visiones ante la ayuda

Gil Rosiña ha situado el foco en el desmantelamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo , una decisión que los socialistas vinculan al actual Gobierno autonómico y a sus acuerdos con Vox. A su juicio, si esa estructura siguiera activa, Extremadura podría estar preparando no solo la reacción inmediata, sino también su aportación a la reconstrucción del país.

"Hace un mes que la Agencia Extremeña de Cooperación ha sido desmantelada y si hoy tuviéramos en pie la agencia, desde Extremadura estaríamos preparando no solo la reacción, sino liderar la reconstrucción con la solidaridad del pueblo extremeño", ha afirmado la portavoz socialista.

La dirigente del PSOE ha asegurado que los extremeños no pueden "cerrar los ojos al horror que está ocurriendo en el pueblo venezolano" y ha apelado a la tradición solidaria de la región ante catástrofes y desastres naturales. "Mañana nos puede tocar a nosotros", ha advertido.

Sánchez Juliá, por su parte, ha acusado al PSOE de utilizar una desgracia humana para hacer oposición. El portavoz popular ha defendido que la Junta ha actuado desde el primer momento y que Extremadura está colaborando con los mecanismos oficiales de respuesta internacional.

"Extremadura ya está en el terreno, Extremadura está allí dando respuesta dentro de un sistema de coordinación que es el sistema de Protección Civil a nivel europeo y que está coordinando el Gobierno de España", ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Bomberos de Badajoz sobre el terreno

Sánchez Juliá ha explicado que sobre el terreno hay un equipo de bomberos de la Diputación Provincial de Badajoz, movilizado a través de la Junta de Extremadura y de los protocolos internacionales de emergencia. Según el portavoz popular, la administración regional se ha encargado además de facilitar la vacunación de los efectivos y de proporcionar teléfonos satelitales para garantizar las comunicaciones durante las labores de búsqueda y rescate.

"Las comunicaciones son algo fundamental en esta situación", ha subrayado Sánchez Juliá, al recordar que tras un terremoto pueden fallar las líneas móviles. Estos dispositivos permitirán, según ha explicado, que el equipo desplazado esté localizado y en contacto tanto sobre el terreno como con Extremadura.

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El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha destacado también que la Junta se puso "desde el primer momento" a disposición del Gobierno de España y del Ministerio de Exteriores para todo aquello que fuera necesario. En ese sentido, ha defendido que la respuesta está siendo "organizada, conjunta y protocolizada".

"Hoy aquí, en este minuto de silencio, ha estado el Grupo Parlamentario Popular, ha estado la presidenta de la Junta de Extremadura y el presidente de la Asamblea de Extremadura, las más altas autoridades de nuestra región acompañando al pueblo venezolano", ha señalado Sánchez Juliá, que ha asegurado que Venezuela cuenta con la "colaboración absoluta" de la Junta.

Críticas cruzadas

Gil Rosiña ha vinculado la situación con el pacto de Gobierno entre PP y Vox y ha sostenido que la Junta está "liderada por la extrema derecha". Según la portavoz socialista, esa orientación política ha provocado que Extremadura no pueda ayudar al pueblo venezolano con una política pública de cooperación como la que tenía anteriormente.

"En eso estamos: en ser oposición a un gobierno de la Junta de Extremadura, liderado por la extrema derecha, que nos hace que hoy el pueblo extremeño no pueda estar ayudando al pueblo venezolano", ha afirmado.

Sánchez Juliá ha respondido acusando a los socialistas de mostrar su "peor cara" por aprovechar una emergencia internacional para hacer política. "Querer utilizar las desgracias quiere decir que alguien no tiene proyecto para Extremadura", ha señalado el portavoz popular, que ha lamentado que el PSOE utilice "una situación de emergencia internacional" como arma partidista.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Sánchez Juliá ha defendido que, por encima de los colores políticos, deben estar las personas y la respuesta humanitaria. "Aquí no existen colores políticos. Aquí no existe la política. Lo que existe es la humanidad y la respuesta organizada, conjunta y protocolizada de las administraciones", ha afirmado.

Guardiola y el pacto con Vox

La portavoz socialista ha aprovechado también para cargar contra Guardiola por sus acuerdos con Vox. Preguntada por las palabras de Santiago Abascal, que ha advertido de que a su partido no le temblaría el pulso para volver a romper gobiernos autonómicos si no se cumplen sus exigencias, Gil Rosiña ha asegurado que a los socialistas no les sorprende ese aviso.

"A los socialistas no nos extraña esta amenaza que Abascal da a María Guardiola", ha señalado. La dirigente del PSOE ha recordado que PP y Vox ya fueron en Extremadura "un matrimonio de conveniencia" que se rompió y ha advertido de que la región no está libre de que esa ruptura vuelva a producirse.

Gil Rosiña ha acusado a Guardiola de haber vendido "los pocos principios que le quedaban" y ha citado como ejemplos los planes de igualdad en las empresas, la eliminación de la Agencia de Cooperación y la llegada de movimientos provida con dinero público.

"¿Qué va a ser lo siguiente?", se ha preguntado la portavoz socialista, que ha acusado a la presidenta de la Junta de haber adelantado las elecciones "por capricho" y de haber ofrecido Extremadura como "laboratorio experimental" para su partido.

Sánchez Juliá, en cambio, ha felicitado a la Junta por su "respuesta inmediata" y ha insistido en que la ayuda extremeña se está canalizando conforme a los protocolos oficiales. El portavoz popular ha defendido que la administración regional seguirá a disposición de lo que marque el Gobierno de España dentro del sistema europeo de Protección Civil.