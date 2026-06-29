Sánchez Vera reafirma que Extremadura "avanzará sin pausa" en igualdad pese al choque con Vox

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha defendido este lunes en la Asamblea que la Junta de Extremadura seguirá avanzando "sin pausa" en políticas de igualdad, conciliación, lucha contra la violencia de género y derechos LGTBI, en una comparecencia marcada por las dudas de la oposición sobre el encaje de estas materias en un Ejecutivo en el que Vox tiene peso político.

Sánchez Vera ha comparecido a petición propia en la Comisión de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias para exponer las líneas generales de su departamento en esta legislatura. Lo ha hecho con un mensaje de continuidad y de reivindicación de la gestión desarrollada por el Gobierno de María Guardiola, pero también con un aviso político: "La igualdad no es un debate ideológico, es una obligación democrática".

Comisión de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias / ASAMBLEAEX.ES

Primer plan de igualdad

El anuncio más concreto de su intervención ha sido la próxima aprobación del primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura como centro de trabajo, una herramienta que según ha avanzado verá la luz "en muy pocos días" y que afectará a más de 63.000 trabajadoras y trabajadores públicos. El documento incluye 89 medidas para garantizar la igualdad de oportunidades dentro de la Administración regional.

Sánchez Vera ha subrayado que este plan llega tras 30 meses de trabajo y con consenso entre la Administración y los agentes sociales. Además, ha vinculado su aprobación al protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, ya aprobado por el Ejecutivo autonómico. A su juicio, ambas herramientas permiten a la Junta corregir una demora acumulada durante 19 años.

"El trabajo no ha terminado, no ha hecho nada más que empezar", ha señalado la secretaria general, que ha defendido que la igualdad debe trabajarse "hacia dentro" de la propia Administración y "hacia fuera", en los pueblos, ciudades, empresas y familias. En esa línea, ha insistido en que estas políticas deben ser transversales en todas las consejerías.

Dudas de la oposición

La comparecencia ha servido también para evidenciar el choque político en torno a las políticas de igualdad. Desde Unidas por Extremadura, la diputada Nerea Fernández Cordero ha cuestionado la falta de estabilidad de las plantillas de las oficinas de igualdad y de los puntos de atención psicológica, ha reclamado más inversión en los recursos de atención a víctimas y ha pedido garantías sobre la aplicación de los planes de igualdad y LGTBI.

La representante de Unidas por Extremadura también ha preguntado directamente por el papel de estas políticas en un Gobierno compartido con Vox y ha advertido de que la conciliación no puede sustituir a una corresponsabilidad real ni dejar fuera a las familias diversas.

Nerea Fernández, diputada de Unidas por Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

El PSOE, por su parte, ha centrado buena parte de su intervención en la contradicción que, a su juicio, supone mantener una Secretaría General de Igualdad con rango elevado mientras Vox sostiene discursos que cuestionan la violencia machista o las políticas LGTBI. La diputada socialista Raquel Medina ha preguntado cómo va a garantizar Sánchez Vera que toda la acción del Gobierno autonómico respete el marco normativo de igualdad y diversidad.

Sánchez Vera ha respondido que la Junta seguirá aplicando los planes de igualdad y los planes LGTBI "por una simple cuestión": cumplir la legalidad vigente. "Mientras exista una ley que establezca unos objetivos, se va a seguir cumpliendo", ha afirmado.

Los diputados socialistas Raquel Medina y Eduardo Béjar, en la Comisión de Presidencia. / ASAMBLEAEX.ES

Vox rechaza la "ideología"

Desde Vox, el diputado Alfredo Galavis Melara ha defendido que la única igualdad que debe garantizar cualquier administración es la "igualdad ante la ley" y ha mostrado su preocupación por que parte de los recursos públicos se destinen a estructuras cuya eficacia considera discutible. También ha reclamado políticas centradas en la víctima, la seguridad, la familia y la conciliación, y ha pedido evitar discursos que, a su juicio, fomenten la confrontación entre hombres y mujeres.

El Grupo Popular ha cerrado el turno de intervenciones respaldando la gestión de Sánchez Vera y reivindicando que la igualdad, la conciliación, la lucha contra la violencia contra las mujeres y la defensa de los derechos LGTBI forman parte del núcleo de la acción del Gobierno de Guardiola. La diputada Victoria Bazaga ha defendido que no se trata de "eslóganes", sino de medidas concretas.

"Esto no se detiene"

En su intervención inicial, Sánchez Vera ha repasado también otras líneas de actuación de su departamento, como el refuerzo de las oficinas de igualdad, la atención a víctimas de violencia de género, la consolidación de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, las ayudas de conciliación y el desarrollo de políticas LGTBI.

La secretaria general ha cerrado su comparecencia con un mensaje de continuidad. "No va a haber pausa, no va a haber conformismo ni autocomplacencia", ha afirmado. Según ha defendido, mientras haya "una sola víctima sin protección suficiente", "una sola desigualdad sin corregir" o "una sola oportunidad sin abrir", su departamento seguirá avanzando.

"Esto no se detiene, esto no se agota", ha rematado Sánchez Vera, que ha situado la igualdad como una de las líneas centrales del Ejecutivo autonómico para esta legislatura.