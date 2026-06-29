Siete obras extremeñas, en la exposición de arquitectura española del Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026
La arquitectura extremeña está presente en el XXIX Congreso Mundial de Arquitectos y Arquitectas de la UIA 2026, que se celebra en Barcelona del 28 de junio al 2 de julio, a través de siete obras incluidas en la exposición "Arquitectura española: 30 años en transición 1996–2026".
Redacción
La muestra, integrada en el open room del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), ubicado en la planta baja del Disseny Hub Barcelona, reúne 207 obras de distintas escalas, proyectadas por diferentes generaciones de arquitectos y representativas de un territorio plural. Se concibe como un viaje cronológico a través de tres hilos simultáneos: territorio y diseño urbano, construcción de edificios, y rehabilitación y patrimonio. La exposición es de acceso gratuito.
El congreso
Barcelona es la primera ciudad del mundo en acoger el Congreso por segunda vez, tras haberlo celebrado en 1996. En virtud del acuerdo entre la UIA y la UNESCO, al acoger el Congreso la ciudad es designada Capital Mundial de la Arquitectura 2026.
Del 28 de junio al 2 de julio, la ciudad recibirá a 10.000 profesionales, estudiantes y líderes institucionales de más de 130 países. Bajo el lema "Becoming. Architectures for a Planet in Transition, el programa aborda la emergencia climática, la crisis de la vivienda, la circularidad de los materiales y la transformación del espacio público. Entre los ponentes figuran referentes internacionales como Lacaton & Vassal, Shigeru Ban y Smiljan Radić, todos ellos ganadores del Premio Pritzker, así como filósofos como Timothy Morton y economistas como Mariana Mazzucato.
Las tres sedes del congreso conforman un eje metropolitano: las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs acogen la exposición central, el International Emerging Workshop y los debates Open Forum de tarde; el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) alberga las sesiones del congreso y la clausura oficial; y el Disseny Hub Barcelona reúne la feria de las secciones miembro de la UIA y los eventos paralelos, con acceso gratuito y abierto a la ciudadanía. Además, la Sagrada Família, coincidiendo con el Año Gaudí, acogerá la ceremonia de entrega de los premios del congreso.
La inauguración, el domingo 28 de junio en las Tres Chimeneas, congregó a unas 5.000 personas. El punto culminante fue una coreografía con seis grúas, obra de la compañía Cabosanroque y el estudio Cube.bz, que culminó con un brindis de la presidenta de la UIA, Regina Gonthier.
Las obras extremeñas
El COADE participa en la muestra con una selección de proyectos que refleja la diversidad de la arquitectura extremeña reciente: equipamientos públicos, espacios culturales e intervenciones en el patrimonio histórico.
Las siete obras seleccionadas son:
- Estación de autobuses del Casar de Cáceres, de Justo García Rubio.
- Palacio de congresos y exposiciones Manuel Rojas, de Lucía Cano Pintos y José Selgas Rubio.
- Centro internacional de innovación deportiva en el medio natural El Anillo, de José María Sánchez García.
- Palacio de congresos de Mérida, de Fuensanta Nieto de la Cueva y Enrique Sobejano García.
- Museo Helga de Alvear, de Emilio Tuñón Álvarez y Carlos Martínez Albornoz.
- Rehabilitación del Convento y Baluarte San Juan de Dios, de Beatriz Cáceres Marzal.
- Rehabilitación de la Alcazaba de Badajoz, de Julián Prieto Fernández, Jorge López Álvarez y Javier Gómez de la Peña Villalón.
La exposición puede visitarse en el Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38) del 29 de junio al 2 de julio.
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