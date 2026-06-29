La UEx recibe 42.120 preinscripciones: las carreras con más competencia y las fechas de matrícula

La Universidad de Extremadura vuelve a situarse en el centro de las decisiones de miles de estudiantes que estos días deciden dónde cursar sus estudios universitarios. La institución ha recibido 42.120 preinscripciones para el próximo curso, de las que 12.527 corresponden a aspirantes que han situado un grado de la UEx como su opción principal.

La oferta para alumnos de nuevo ingreso asciende a 5.212 plazas, aunque la presión de acceso varía mucho según la titulación. Medicina, Veterinaria, Enfermería y Psicología continúan siendo las carreras más competidas, pese a que este año han bajado las peticiones de quienes las eligen en primer lugar. La universidad interpreta ese ajuste como una cierta normalización de la demanda, pero defiende que las cifras "confirman el elevado interés que sigue despertando la oferta académica".

El ejemplo más claro sigue siendo Medicina, que ofrece 132 plazas y ha recibido 2.958 solicitudes. La relación queda en 22 aspirantes por cada plaza disponible, frente a los 29 del curso anterior. También Veterinaria mantiene una presión elevada, con 95 plazas para 964 solicitudes, lo que supone 10 aspirantes por plaza, tres menos que el año pasado.

Veterinaria, Enfermería y Psicología siguen entre las más demandadas

Enfermería, que se imparte en los campus de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, cuenta con 330 plazas y ha recibido 2.027 solicitudes. La ratio se sitúa en 6 aspirantes por plaza, frente a los 8 del curso anterior, en una titulación que continúa entre las opciones preferidas por los futuros universitarios extremeños.

Psicología presenta una evolución similar, con 70 plazas disponibles y 419 solicitudes. En este caso, la relación también queda en 6 aspirantes por plaza, una menos que el año anterior.

La matrícula del primer llamamiento será del 8 al 10 de julio

El dato más práctico para quienes estén pendientes de una plaza está ya en el calendario. Los alumnos de Grado de nuevo ingreso deberán formalizar la matrícula del primer llamamiento entre el 8 y el 10 de julio, un plazo clave para quienes resulten admitidos y tengan que confirmar su incorporación a la universidad.

La UEx explica que este adelanto busca homogeneizar sus fechas con las de otras universidades y reforzar su competitividad en un momento en el que los estudiantes comparan titulaciones, calendarios y opciones de acceso en distintos distritos universitarios.

Entre los títulos con más aspirantes que los sitúan como preferencia principal figuran Medicina, Veterinaria, Enfermería en sus cuatro sedes, Psicología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Educación Primaria en Badajoz e Ingeniería en Informática. En el resto de la oferta, la universidad habla de un comportamiento estable, con niveles de preinscripción similares a los de cursos anteriores.

Los nuevos grados tecnológicos ganan terreno

La Universidad de Extremadura destaca también la buena acogida de los nuevos grados, especialmente en el ámbito tecnológico, donde varias enseñanzas empiezan a ganar peso dentro del mapa académico regional. Ingeniería Informática e Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación han aumentado un 30% sus preinscripciones. Además, Documentación y Gestión de la Información Digital ha triplicado el interés del alumnado, un crecimiento que la UEx vincula a la buena respuesta que están teniendo estas nuevas propuestas.

Humanidades conserva un perfil vocacional

La UEx pone también el foco en titulaciones con menos aspirantes en términos absolutos, pero con un porcentaje significativo de alumnado que las elige como primera preferencia. En algunos grados, más del 30% de quienes los solicitan los colocan como opción principal.

Ese comportamiento se aprecia especialmente en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales, donde la institución cita estudios como Historia y Patrimonio Histórico-Artístico, Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, Filología Clásica, Filología Hispánica y Lenguas Modernas o Portugués.

Para la Universidad de Extremadura, este dato refleja el "marcado carácter vocacional" de estas enseñanzas y su tradición académica dentro de la institución. Aunque no compiten en volumen con Medicina, Enfermería o Veterinaria, mantienen un perfil de alumnado que llega con una decisión más definida y una vinculación clara con el área de estudio.