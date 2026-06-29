Vox hace balance del curso político desde Extremadura: "En España sobran normas y falta libertad"

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Inés Checa, ha realizado este lunes un balance positivo del curso político y ha reivindicado la acción de gobierno de su partido en la región. La dirigente de Vox ha destacado que la formación ha obtenido más del doble de escaños en la Asamblea y ha defendido que está cumpliendo los compromisos adquiridos con los extremeños desde su entrada en el Gobierno autonómico.

Durante su comparecencia en Mérida, Checa ha sostenido que Vox ha llegado a las instituciones para "cumplir su palabra" y ha asegurado que el respaldo obtenido en las últimas elecciones demuestra que cada vez más extremeños confían en su proyecto político. La portavoz parlamentaria ha puesto el acento en la defensa del campo, de las familias y de los servicios públicos, así como en la voluntad de revertir, según ha señalado, "años de políticas ideológicas" que han supuesto más gasto sin ofrecer soluciones reales.

Antes de entrar en el balance político, Checa ha trasladado, en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, su solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las víctimas y familias afectadas por los acontecimientos vividos en los últimos días. También ha expresado su reconocimiento a quienes trabajan en las labores de rescate.

Menos burocracia

Uno de los ejes de la intervención ha sido la presentación del programa de desregulación de Vox. Checa ha defendido la necesidad de reducir la burocracia, eliminar trabas administrativas y facilitar la actividad de autónomos, agricultores, ganaderos, empresas y familias.

"En España sobran normas y falta libertad. El modelo de Vox es menos burocracia y más libertad", ha afirmado la portavoz parlamentaria, que ha situado esta idea como una de las principales banderas de la formación. A su juicio, la reducción de cargas administrativas es imprescindible para que quienes generan actividad económica puedan trabajar sin obstáculos innecesarios.

Checa ha insistido en que Vox está impulsando políticas "útiles" para Extremadura y ha defendido que su presencia en el Gobierno autonómico se está traduciendo en medidas concretas. En ese sentido, ha vinculado la acción de su partido con la defensa de los sectores productivos, el apoyo al mundo rural y la mejora de los servicios públicos.

Críticas al PSOE

La portavoz de Vox también ha cargado contra el Partido Socialista y se ha referido a la situación política nacional. Checa ha recordado que la corrupción que, según ha señalado, rodea al PSOE sigue juzgándose durante esta semana y ha mostrado su confianza en el trabajo de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La dirigente parlamentaria ha afirmado que cualquier persona que haya cometido delitos debe responder ante la Justicia y ha criticado con dureza la situación interna del PSOE. En respuesta a las preguntas de los periodistas, ha sostenido que las investigaciones judiciales en marcha evidencian, a su juicio, un problema estructural dentro de la formación socialista.

Checa ha contrapuesto esa situación con el papel que, según ha defendido, está desempeñando Vox en Extremadura. La portavoz ha insistido en que su grupo trabaja para ofrecer soluciones reales a los ciudadanos y para alejar la política regional de lo que considera debates ideológicos alejados de las necesidades cotidianas de los extremeños.

Campus en Cáceres

La portavoz parlamentaria también ha destacado el campus organizado este fin de semana en Cáceres por Patriotas por Europa. Según ha señalado, la cita reunió a un centenar de jóvenes procedentes de distintos puntos de España para debatir y formarse en torno a la defensa de la libertad, la historia y los valores compartidos.

Checa ha valorado positivamente la celebración de este encuentro y ha subrayado que iniciativas de este tipo permiten fortalecer la formación política de jóvenes interesados en el debate público. Para Vox, el campus celebrado en Cáceres supone también una muestra de la capacidad de Extremadura para acoger espacios de reflexión vinculados a su proyecto político.

Con este balance, la portavoz de Vox Extremadura ha cerrado el curso político reivindicando el papel de su partido en el Ejecutivo regional y situando la desregulación