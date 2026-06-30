Los bomberos de Badajoz, en el epicentro del terremoto de Venezuela: "No perdemos la esperanza de encontrar a gente con vida"

Los bomberos de la Diputación de Badajoz intensifican las labores de rescate en La Guaira, la zona cero de los terremotos que han asolado Venezuela. De momento, los efectivos del CPEI sólo han localizado entre los escombros a personas fallecidas aunque, como dicen, “no perdemos la esperanza de encontrar a gente con vida”

El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz se encuentra inmerso en las labores de búsqueda y rescate tras su llegada a Venezuela para participar en el dispositivo internacional desplegado como consecuencia de los devastadores terremotos que han sacudido el país. En concreto, su trabajo se está centrando en la ciudad costera de La Guaira, en el epicentro de la tragedia.

José Manuel Bellorín, sargento jefe del CPEI y uno de los diez bomberos desplazados a Venezuela, explica que su última jornada arrancó a las 6 de la mañana. Este primer día iniciaron las labores con una “inspección visual y técnica, acompañados de los compañeros arquitectos, para comprobar la estabilidad de algunas estructuras a la hora de trabajar sobre ellas”.

Revisando los edificios derruidos. / Diputación de Badajoz

Una vez que se asegura este paso, le toca el turno a los perros, que rastrean en busca de personas vivas debajo de los escombros. En el caso del CPEI, se ha desplazado hasta el país venezolano la perra Luka, que está siendo de gran ayuda.

Cuerpos sin vida

Una vez que les toca el turno del rastreo a los propios bomberos, “sólo hemos podido localizar, desafortunadamente, personas fallecidas”, según relatan, Una dinámica de trabajo que se ha repetido en diversos puntos de La Guaira, por donde se van moviendo los bomberos pacenses en la medida que van siendo requeridos.

Otro de los bomberos, Luis Moreno, jefe de guardia del parque de Mérida, contaba tras la inspección de un edificio de seis plantas derruido que esperan tener alguna buena noticia: “Seguiremos trabajando, ya que no perdemos la esperanza de encontrar a gente con vida”.

Con el localizador. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Los diez bomberos del CPEI, acompañados por Luka y más de 3.000 kilos de material especializado, trabajan integrados en el equipo ES LUSAR PC, junto a efectivos de la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Murcia, formando un único contingente especializado en operaciones de rescate en estructuras colapsadas.

El operativo ha establecido su campamento base junto a la playa de Caracas, desde donde coordina las intervenciones en una de las zonas más castigadas por los seísmos.

Fuente: La Crónica de Badajoz